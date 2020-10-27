Унаслідок пожежі в 12-поверховому будинку в Києві евакуювали 20 осіб, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу в столичній багатоповерхівці, на місці виявлено тіло загиблого чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло о 00:20 27 жовтня.

Встановлено, що в 12-поверховому житловому будинку, в одній із кімнат квартири на 12 поверсі виникла пожежа на площі 30 кв. м. із поширенням вогню на балкон. Пожежні відразу розпочали евакуацію людей і гасіння пожежі. У ході ліквідації, по сходовій клітці були евакуйовані 20 мешканців будинку, з яких 8 дітей.

О 1:38 пожежу було локалізовано, а о 2:01 ліквідовано. На жаль, у ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловічої статі. Унаслідок пожежі знищено меблі, домашні речі, закопчені стіни та стеля квартири.

Також, під час ліквідації пожежі, рятувальники вкотре зіткнулися з проблематикою запаркованості прибудинкової території, що унеможливило проїзд і подальше встановлення пожежної автодрабини для гасіння пожежі із зовнішньої сторони будинку і можливої ​​евакуації жителів. Разом із тим, окремою перешкодою для швидкої ліквідації пожежі стало значне горюче навантаження в квартирі, що створило велику температуру і заважало пожежникам швидко дістатися до осередку пожежі, адже їм доводилося мало не на колінах пробиратися через гори сміття та мотлоху.

На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 осіб особового складу. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Також читайте: За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 36 осіб, на водних об'єктах загинули 12, - ДСНС







