Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла створенню трафіку нелегального переправлення в нашу країну через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що житель столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов'язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар чоловік планував переправляти своєму спільникові в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів Iphone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

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