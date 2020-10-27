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Київ (13830) контрабанда (1551) СБУ (10025) iPhone (14)

Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України запобігла створенню трафіку нелегального переправлення в нашу країну через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що житель столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов'язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар чоловік планував переправляти своєму спільникові в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів Iphone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Також читайте: ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів. ФОТОрепортаж

Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 01
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 02
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 03
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Топ коментарі
+2
Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
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27.10.2020 11:28
+2
Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
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27.10.2020 11:30
+2
Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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27.10.2020 11:37
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Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Было 50, 21 смена на подарки разобрала.
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27.10.2020 13:04 Відповісти
Що ви таке мелете, які подорунки, то вони вилучили для екпертизи.
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27.10.2020 13:58 Відповісти
Дякую що виправили,мабудь таки для экспертизи.
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27.10.2020 16:38 Відповісти
Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
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27.10.2020 11:30 Відповісти
молодцы
теперь не рухнет экономика страны
предотвратили
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27.10.2020 11:34 Відповісти
Это же были руцкие шпиены. А айфоны ввозили для победы руцкого мира. Неужели не понятно? Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2011
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27.10.2020 12:17 Відповісти
Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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27.10.2020 11:37 Відповісти
если тебе будет понятнее - "очень дорогой высоколиквидный товар".
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27.10.2020 12:28 Відповісти
Никакой этот смартфон не высоколиквидный!
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27.10.2020 13:55 Відповісти
Это случайно не те шо украл Аэрофлот у США🤔🙄😂?🤔
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27.10.2020 11:44 Відповісти
В Украину должны безпрепятственнно поступать любые передовые технологии. Ибо, чтоб Украине стать успешной и в короткий срок догнать по техническому развитию Запад и Китай, Украина должна стать пиратской страной. Только так!
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27.10.2020 11:49 Відповісти
Достатньо того,що вона корупційна по саме годі!
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27.10.2020 12:01 Відповісти
Наверное потому, что ты вор и пройдоха тебе и достатнё, а для Украины коррупция это огромный тормоз в развитии.
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27.10.2020 13:53 Відповісти
Блииин! Человек старался: вложился нехило в покупку, вёз товар в обновлённую молодым энергичным преЗЕдентом страну... А тут вдруг в передовом аэропорту Борисполь какая-то отсталая тамоЖЖЖня не даёт добро... Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8493
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4686

(сколько кавычек пропущено...)
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27.10.2020 12:09 Відповісти
На фото 31-а коробка....похоже что 2 уже кто то пытается замутить...
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27.10.2020 12:35 Відповісти
На первом фото, на столе - 30 коробок.
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27.10.2020 13:29 Відповісти
Думаю, что всё очень просто и это не так страшно, я думаю, что вам стоит обратится в эту компанию и тут есть ремонт айфона isupport.kz и вам быстро отремонтируют ваш телефон. Цена на услугу очень адекватная, я конечно рукожоп, потому что моему телефону был только месяц и я его разбила - это такой ужас.
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18.03.2021 21:46 Відповісти
iphone 12 очень классные телефоны
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06.08.2021 21:34 Відповісти
 
 