Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України запобігла створенню трафіку нелегального переправлення в нашу країну через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що житель столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов'язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар чоловік планував переправляти своєму спільникові в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.
Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів Iphone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.
Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
теперь не рухнет экономика страны
предотвратили
(сколько кавычек пропущено...)