Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим рюкзаком. Чоловік розповів, що тікає з Росії, де його переслідують за проукраїнські погляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, порушника виявили вчора прикордонники відділу "Мілове" Луганського загону біля населеного пункту Діброва. Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. При собі в нього був тільки армійський рюкзак із набором для виживання, мобільний телефон і кілька тисяч російських рублів. За словами порушника, всі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Чоловік також розповів, що родом із Казані і що з 2008 року очолював філію організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади в Російській Федерації. З 2016 року активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". За свої погляди неодноразово був засуджений і, незважаючи на часті погрози, можливе нове ув'язнення і побоюючись за своє життя і здоров'я, вирішив втекти з країни.

Для з'ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу. При складанні справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

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Зараз правова оцінка дій іноземця триває.





Фото: сайт Держприкордонслужби