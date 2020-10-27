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Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим рюкзаком. Чоловік розповів, що тікає з Росії, де його переслідують за проукраїнські погляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, порушника виявили вчора прикордонники відділу "Мілове" Луганського загону біля населеного пункту Діброва. Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. При собі в нього був тільки армійський рюкзак із набором для виживання, мобільний телефон і кілька тисяч російських рублів. За словами порушника, всі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Чоловік також розповів, що родом із Казані і що з 2008 року очолював філію організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади в Російській Федерації. З 2016 року активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". За свої погляди неодноразово був засуджений і, незважаючи на часті погрози, можливе нове ув'язнення і побоюючись за своє життя і здоров'я, вирішив втекти з країни.

Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба 01

Для з'ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу. При складанні справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба

Зараз правова оцінка дій іноземця триває.

Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба 02
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба 03
Фото: сайт Держприкордонслужби
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Топ коментарі
+21
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2145
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27.10.2020 11:47
+17
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2818
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27.10.2020 11:44
+16
Ще прийде час й будуть бігти к@цапи толпами як Сірійці до ЄС.
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27.10.2020 11:36
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заблукашка?
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27.10.2020 11:34 Відповісти
Ще прийде час й будуть бігти к@цапи толпами як Сірійці до ЄС.
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27.10.2020 11:36 Відповісти
Цілком реальна загроза !! )))
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27.10.2020 12:49 Відповісти
А может быть этот казачок - засланный. Что он ответил на вопрос - чей Крым?
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27.10.2020 11:41 Відповісти
Якщо "засланный", то відповість так як потрібно.
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27.10.2020 11:43 Відповісти
Ще один новінський прибіг. Нехай біжить у білорусію луку- дояра скидати.
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27.10.2020 11:41 Відповісти
Так это "выживальщик". Он будет у лесе отсиживаться.
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27.10.2020 11:58 Відповісти
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2818
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27.10.2020 11:44 Відповісти
Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2145
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27.10.2020 11:47 Відповісти
Дуже багато приладів, як для біженця.
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27.10.2020 11:44 Відповісти
Ось для чого треба будувати "стіну Яценюка"! Бо далі буде тільки гірше.!
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27.10.2020 11:44 Відповісти
А вы его в ДНР к своим братанам на стирилизацию.
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27.10.2020 11:46 Відповісти
Это бегут враги *****, а враги ***** нам друзья.
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27.10.2020 11:46 Відповісти
Гіркін, Навальний, Квачков - теж враги *****.
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27.10.2020 11:50 Відповісти
Ні. Нємцов був ворогом, Новодворская.
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27.10.2020 12:19 Відповісти
А хочеш, я тут тобі такого самого "козачка засланого", вкажу? Ти ще йому тут "лайкаєш"... "Олег Анатолиевич"... Він же "Добрий людь"... Зараз корчить з себе "щирого українця"... Рік тому "кип"ятком у стелю сцяв", ждав, коли "Пороха" посадять... А ще раніше "розганяв зраду" по всіх можливих напрямках діяльності попереднього президента.... А зараз вам "по вухах їздить", "лапшу розвішує", авторитетність напрацьовує... Маю задокументовані докази в архіві...
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27.10.2020 13:28 Відповісти
Це добре. Таких варто скрінити. Не звернув уваги як вчора Лайф буром на Вовіка перла?
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27.10.2020 14:36 Відповісти
А я про що.
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29.10.2020 08:53 Відповісти
Якось це мутненько - кацапи за лайки в соцмережах "екстремістів" оперативно вичисляють і на роки сажають, а тут "З 2016 року активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов".
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27.10.2020 11:48 Відповісти
При Петре Алексеевиче, у нас ветеранов продавали в РФ, а тут просто беглеца. Посмотрим, что изменилось при новых.
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27.10.2020 11:50 Відповісти
Мізки твої точно "продалі", а ти і не помітив Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8934
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27.10.2020 11:55 Відповісти
Список ветеранів надаси, чи так, аби пукнути?
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27.10.2020 11:58 Відповісти
Шо? Усех 10000 паимённа? Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9031
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27.10.2020 12:16 Відповісти
Нам в свободной, демократической Украине еще буралков 30 лет избирающих одного диктатора не хватало.
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27.10.2020 11:57 Відповісти
Нихера себе набор беженца..
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27.10.2020 11:59 Відповісти
Виживальщик.
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27.10.2020 12:02 Відповісти
Тільки через поліграф!
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27.10.2020 12:00 Відповісти
Заблукавший, можливо в Нагірний Карабах ішов чи в Сирію.
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27.10.2020 12:02 Відповісти
Да какое же тут убежище. Тут москали, зелень и агенты кремлевской ОПГ.
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27.10.2020 12:02 Відповісти
Леску с крючками прихватил...
Браконьер, мабуть, шел нашу рыбу ловить Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9746
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27.10.2020 12:09 Відповісти
Стандартний набір виживальника. В Азов його. Впевнений- стріляти він уміє.
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27.10.2020 12:18 Відповісти
То мабуть "випускник-дипломник" з академії ГРУ. В них бувають такі приколи, пройти кілька кордонів без документів... Лабараторная работа! Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2636
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Зловили... Нєзачьот! Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9776
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Не важко перевірити. Якщо реально за проукраїнські погляди то, ласкаво просимо, а так то, треба дивитися на реальні причини.
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27.10.2020 12:25 Відповісти
Нічого тут дивиться. Його сюди ніхто не звав. Видати назад, або обміняти на полоненого.
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27.10.2020 12:44 Відповісти
беженец с таким набором? А если на БТРе споймать, тоже проканает? Сажать разведчика на нары, под шконку, а потом уже разбираться, если есть в чем разбираться!
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27.10.2020 12:26 Відповісти
Не верю! Станиславский
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27.10.2020 12:29 Відповісти
По комплектации он собирался идти через Тянь-Шань но срезал на повороте
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27.10.2020 12:33 Відповісти
Здається, що ФСБ на раші рахує українців дебілами. У їх розвідників одна легенда - судимий за лайки, люблю АЗОВ. А може вони і праві, ну навіщо заморачуватись, навіщо детально розробляти легенди та плани легелізації своєї агентури. За 99,9% коментів всі співчувають невідомому у камуфляжі, який затриманий за незаконний перетин державного кордону в прифронтовій області під час війни. НІЧОГО ДИВНОГО. ВСЕ ПО ФЕНШУЮ.
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27.10.2020 12:37 Відповісти
А деякі "українці" всіма силами намагаються затягти Україну до мокшандії.
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27.10.2020 12:37 Відповісти
Экипировка у него солидная, что наводит на определенные размышления.
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27.10.2020 12:48 Відповісти
Перед тем как бежать в Украину он бы прочитал про Тумгоева...
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27.10.2020 13:06 Відповісти
агент фсб видав заучєну легенду...
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27.10.2020 13:26 Відповісти
сталкер ватный меченый
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27.10.2020 13:33 Відповісти
Неплохая экипировка, как для беженца! Наверное, не один день "готовился"?
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Если нет постов в соц-сетях за 14-й год про осуждение агрессии своей страны, за оккупацию Крыма и войну на Донбассе - мало ему веры. Даже если есть такие посты, то держать под прицелом всё время, следить за активностью.
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27.10.2020 14:35 Відповісти
кацапам верить нельзя. Верните его обратно.
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27.10.2020 15:10 Відповісти
Мне так говорил один знакомый москвич. Говорил, что даже ему нельзя верить.
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27.10.2020 21:29 Відповісти
 
 