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П'ятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

П'ятеро людей постраждали в ДТП на дорозі "Львів-Самбір-Ужгород" у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції України у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася ввечері 26 жовтня біля села Калинка Городоцького району.

"Водій мікроавтобуса "Опель Віваро" виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем "Шкода", - зазначено в повідомленні.

Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 01

У результаті зіткнення водії транспортних засобів, а також пасажирка "Шкоди", львів'янка віці 44 років і двоє пасажирів мікроавтобуса, один з яких неповнолітній у віці 16 років, отримали тілесні ушкодження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 02
Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 03
Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 04
Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 05
Пятеро людей, зокрема неповнолітня дитина, постраждали в ДТП у Львівській області 06
Фото: сайт поліції/Facebook

Автор: Наталя Джума
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а три года тут к чему? к увеличению цены за порешать?
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27.10.2020 12:54 Відповісти
 
 