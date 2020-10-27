На Чернігівщині члени ТВК покинули кабінет для підрахунку голосів і залишили документацію, - поліція. ФОТО

У Чернігівській області члени територіальної виборчої комісії покинули кабінет, де мав проводитися підрахунок голосів, залишивши документацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції області.

Зазначається, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом зникнення в повному складі членів ТВК зі свого робочого місця, де вони мали проводити підрахунок голосів.

"Про порушення законодавства у відділення поліції повідомив правоохоронець, який ніс там службу з публічної безпеки і порядку… Правоохоронці на відеокамеру зафіксували порожній кабінет та покинуту комісією документацію. Поліцейські опечатали приміщення ТВК та забезпечили його охорону", - повідомляє поліція.

Так, близько 21:00 вечора поліція Талалаївського відділення встановила місцезнаходження всіх членів комісії і доставила їх у приміщення ТВК.

"Останні пояснили, що близько 19:00 покинули місце роботи, тому що їм начебто дозволив це зробити куратор з Прилук (хто саме, їм не відомо). Відновити роботу члени ТВК планували наступного дня об 11:00", - розповіли в поліції.

О 23:00 робота Талалаївської ТВК відновилася. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Слідчі відкрили провадження за ч.5 ст.157 Кримінального кодексу України (ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов'язків без поважних причин). Триває досудове розслідування.

Поліція нагадує, що відповідно до ст.254 Виборчого кодексу України, з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає засідання, яке безперервно триває до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі.

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