ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Вранці поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на автодорозі Р-01 (Київ-Обухів) зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали вісім людей. Рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
ДТП сталася 27 жовтня о 7:30 поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на атодорозі Р-01 (Київ-Обухів). За даними рятувальників, зіткнулися два легкові автомобілі "Opel" і "Nissan Qashqai".
Рятувальники деблокували постраждалих із пошкоджених автомобілів: зокрема з "Опеля" звільнили п'ятьох осіб і трьох із "Ніссана". Двоє людей госпіталізовані.
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Бо немає поліції слідкувати за рухом транспорту та замалі штрафи.
Штраф має бути у % від ринкової вартості автомобіля та заподіяної шкоди, а не від 17 грн.
Дорога хорошая, но это не отменяет скоростной режим. И откуда у вас информация, что штрафы 17 грн? Это когда было?
Или это твое субъективное ощущение? Или тупо предположение? Что это было?
...И из какой эры ты выбрался, рассказывая про штрафы в 17 гривен?
вас бачитимуть краще і з дальшої відстані. і не виїдуть вам назустріч.
самі погляньте коли ви закермом- ЯКУ МАШИНУ КРАЩЕ ПОМІТНО?