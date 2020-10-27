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ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Вранці поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на автодорозі Р-01 (Київ-Обухів) зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали вісім людей. Рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

ДТП сталася 27 жовтня о 7:30 поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на атодорозі Р-01 (Київ-Обухів). За даними рятувальників, зіткнулися два легкові автомобілі "Opel" і "Nissan Qashqai".

Рятувальники деблокували постраждалих із пошкоджених автомобілів: зокрема з "Опеля" звільнили п'ятьох осіб і трьох із "Ніссана". Двоє людей госпіталізовані.

ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб 01

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ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб 02
Фото: сайт ДСНС
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если бы в таком опеле ехали ромы и синти, то в его салон, кроме 8 человек и пары лошадей ещё можно было бы и кибитку смело приткнуть.
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27.10.2020 13:58 Відповісти
Вклали гроші в асфальт, от і результат, тепер почали низько літати.

Бо немає поліції слідкувати за рухом транспорту та замалі штрафи.

Штраф має бути у % від ринкової вартості автомобіля та заподіяної шкоди, а не від 17 грн.
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27.10.2020 13:59 Відповісти
ты из какой удмуртии, чучело? где ты видело штрафы в 17 грн? ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб - Цензор.НЕТ 420
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27.10.2020 14:21 Відповісти
Посадить гаишников в кусты опять?
Дорога хорошая, но это не отменяет скоростной режим. И откуда у вас информация, что штрафы 17 грн? Это когда было?
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27.10.2020 16:08 Відповісти
у тебя есть статистика по ДТП, ты можешь статистически показать зависимость одной величины ("вклали гроши в асфальт") от другой ("смерти на дорогах")?
Или это твое субъективное ощущение? Или тупо предположение? Что это было?
...И из какой эры ты выбрался, рассказывая про штрафы в 17 гривен?
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28.10.2020 21:41 Відповісти
Водителям, особенно тем кто любит полихачить или грешит пяной ездой. Посмотрите видео как тюремный спецназ выходит после "наведения порядка" из Кагырлыцкой колонии где сидят водители, устроившие дтп https://youtu.be/X7XMhbccfks
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27.10.2020 16:53 Відповісти
Люди!!! ВВІМКНІТЬ БЛИЖНЄ СВІТЛО В ЛЮБУ ПОРУ РОКУ В ЛЮБУ ГОДИНУ - ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВКЛАД В ВАШУ Ж БЕЗПЕКУ .
вас бачитимуть краще і з дальшої відстані. і не виїдуть вам назустріч.
самі погляньте коли ви закермом- ЯКУ МАШИНУ КРАЩЕ ПОМІТНО?
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27.10.2020 17:43 Відповісти
лучше ездить по новой обуховской
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27.10.2020 18:20 Відповісти
 
 