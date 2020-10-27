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Київ (13832) Нацполіція (13921) Правоохоронні органи (2660) вбивство (2874) Крищенко Андрій (341)

У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві чоловіка. Зараз слідчі почали кримінальне провадження і повідомили затриманому про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Близько 3-ї години до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги лежить чоловік із ножовими пораненнями. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці провели на місці першочергові слідчі дії, опитали свідків та очевидців, а також вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція 01

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"На місці ми встановили, що біля ресторану між 31-річним чоловіком із невідомим виник конфлікт. У ході з’ясування відносин незнайомець кілька разів вдарив опонента ножем, після чого втік. Потерпілий гр-н Грузії помер на місці події. Під час відпрацювання отриманої інформації вже через декілька хвилин ми чітко знали, хто причетний до скоєння злочину та те, що з місця події зловмисник поїхав автівкою. Відразу у столиці була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню ймовірного підозрюваного у вбивстві. Завдяки камерам відеоспостереження, встановленних у рамках програми "Безпечне місто", ми встановили маршрут пересування підозрюваного та почали його переслідувати. Орієнтування відразу передали колегам із Київської області та завдяки злагодженій роботі ми затримали зловмисника на трасі за 55 кілометрів від Києва", - повідомив він.

У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція 02

Громадянина Казахстану, 1980 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він надає покази слідчим. Крім того, правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 повідомили затриманому про підозру. Найближчим часом підозрюваному суд обиратиме запобіжний захід. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - додав генерал поліції Андрій Крищенко.

У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція 03
У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція 04
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+89
**** не страна а проходной двор. В столице гражданин Казахстана режет ножом гражданина Грузии.
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27.10.2020 14:42
+20
это кунаки.
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27.10.2020 14:49
+19
Таке враження, що в нас весь непотріб збирається
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27.10.2020 14:54
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**** не страна а проходной двор. В столице гражданин Казахстана режет ножом гражданина Грузии.
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27.10.2020 14:42 Відповісти
Це просто в нас немає міністра МВС! Авакова у відставку і в тюрму!
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27.10.2020 16:54 Відповісти
кого вместо него? друганы уже кончились,может Портнова хочешь?
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27.10.2020 23:18 Відповісти
Да, в Украине нет порядка и это не случайность, это все делается преднамеренно с целью создать в стране беспредел, беспорядки, полицейский или военный режим, убрать все свободы человека, это все запланированные сверху действия. Все не просто так. Не даром же за убийство дают 2 года условно, закрывают тюрьмы, выпускают рецидивистов и т.д. Если звезды загораются, то это кому -то нужно, как говорил Маяковский. Власть просит, чтобы ее гнали. Народ молчит и наблюдает. Чем дольше терпеть, тем будет хуже.
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28.10.2020 09:37 Відповісти
ПРЕЛЕСТИ РУСКАВА МИРА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
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27.10.2020 17:34 Відповісти
А министр МВД - армянин при этом....
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27.10.2020 17:53 Відповісти
чорт
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27.10.2020 19:22 Відповісти
ну да остальные чисто украинцы. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5086
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27.10.2020 21:39 Відповісти
Армяне живут в Украине несколько сот лет. Это уже украинские армяне, например Львовская община. Их там 80 тысяч
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27.10.2020 21:49 Відповісти
Всех нах в солнечную армнению обратно У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1592
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28.10.2020 13:06 Відповісти
авакяна оставить пожизненным министром мвд.
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27.10.2020 18:01 Відповісти
В Армении
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27.10.2020 20:16 Відповісти
Какие хозяева такие и гости..... У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2762
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28.10.2020 13:04 Відповісти
коліївщина?
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27.10.2020 14:44 Відповісти
То хто з них Гонта??)))
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27.10.2020 14:45 Відповісти
) не гантоха яценко, это точно!
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27.10.2020 14:48 Відповісти
антоха кстате победил в Умани..теперь его креатура станет мером. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
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28.10.2020 11:27 Відповісти
"руSSкий мир"
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27.10.2020 15:50 Відповісти
А чому на нижньому фото аж троє "пов'язаних"?
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27.10.2020 14:48 Відповісти
это кунаки.
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27.10.2020 14:49 Відповісти
😀
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27.10.2020 14:50 Відповісти
Это те которые дыханное тело охраняют?
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27.10.2020 14:54 Відповісти
Это караван, не шаришь в обычаях?
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27.10.2020 14:50 Відповісти
А хто верблюд?
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27.10.2020 14:51 Відповісти
Верблюд машина по кличке Ишак У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2865
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27.10.2020 14:55 Відповісти
Верблюды давно уже на колесах...
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Верблюд сбежал, потому и попались.
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27.10.2020 15:07 Відповісти
Уже успели расплодиться, задержали же не сразу, а где-то через час-два.
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27.10.2020 15:07 Відповісти
Барана не поделили?
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27.10.2020 14:49 Відповісти
овцу
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27.10.2020 16:03 Відповісти
Таке враження, що в нас весь непотріб збирається
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27.10.2020 14:54 Відповісти
Это наблюдатели за выборами от Таёжного Союза
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Куди міграційна служба дивиться?Мабуть,що в гаманець(((
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27.10.2020 15:14 Відповісти
було ж затримали голову Міграційної, і нічого спустили справу на гальмах, у неї криша Сабакоф і Луценко тоді був.
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27.10.2020 16:25 Відповісти
Если ты имеешь в виду Дину Пимахову, то ее покровителем был Москаль. Именно он перевел ее из секретариата Ющенко в миграционную службу.
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28.10.2020 10:54 Відповісти
її, ну про подробиці її кар'єрного просування я не цікавився, Москаль то Москаль, це її не виправдовує
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28.10.2020 11:15 Відповісти
Блин сколько сброда всякого понаприежало в Украину. Я бы ввёл паспортный режим на полгода и всю шваль выбросил из Украины
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27.10.2020 15:17 Відповісти
Вводи, разрешаем! У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4554
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27.10.2020 15:29 Відповісти
Блин, тогда у начальников паспортных столов в Украине морды лопнут от внутреннего сала...
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28.10.2020 10:32 Відповісти
В ресторан с ножом - нормально. Это ж сикока тут шатается эдаких иностранцев? Налоги вроде плаче и охрененные, а государство где-то пропало - нихрена не видать.
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27.10.2020 15:18 Відповісти
Это все потому, что нож нелегальный. Надо легализовать ножи и тогда все плохие с нелегальными ножами перестанут совершать преступления, потому как начнут бояться добропорядочных граждан с ножами легальными!
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27.10.2020 15:29 Відповісти
А ещё надо разрешить продажу гражданам короткоствола, как того требуют некоторые невышедшие из детства. Небось, если каждый будет таскать в портфеле пистолет-пулемёт, преступники с ножами убоятся... У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 8835
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27.10.2020 15:49 Відповісти
ви надаєте перевагу бути зарізаним?
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27.10.2020 15:53 Відповісти
Зовсім ні. Просто не бажаю бути застреленим.
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28.10.2020 08:41 Відповісти
по легальному огнестрельному оружию многие думают достаточно глупо. на руках куча оружия, но большинство преступлений совершается нелегальным. плюс многие не знают что для получения разрешения на покупку нарезного, нужно пять лет владеть гладкостволом и иметь возраст от 25 лет. народ просто не знает сколько легального оружия на руках, потому боится свободного владения. молдаване друг друга не постреляли, а мы наверное бОльшие дикари... а начинать нужно с закона про оружие, что б человека который защищает свое здоровье или родных не садили в тюрьму. надеюсь доступно написал...
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28.10.2020 10:03 Відповісти
Оружия на руках станет значительно больше. И обычные пьяные драки будут заканчиваться стрельбой из револьверов (о да, конечно же легальных, от этого намного легче, спокойней на душе и появляется устойчивое чувство защищённости).
Приведя в пример Молдову вы сразу же меня убедили. Очень серьёзный аргумент. Просто неоспоримый. И, к стати, а что значит молдаване друг друга не постреляли? Имеется в виду, что не постреляли всех? Немного осталось? Можете дать официальную статистику по количеству преступлений с огнестрелом до и скажем через год-два после разрешения? Если нет - то ваш пример Молдовы лишь болтание ерундой...
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28.10.2020 10:40 Відповісти
так то ж громадянам, а тут чорнота якась, конкуренти убили члена банди реформатора
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27.10.2020 16:27 Відповісти
небезпечно вважати, що завжди різатимуть кого завгодно але не вас
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27.10.2020 21:28 Відповісти
а це ти до чого?
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27.10.2020 22:39 Відповісти
Ну і що, помогла йому заборона вогнестрілу?
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27.10.2020 15:52 Відповісти
это долго.надо просто перестать резать иностранных граждан иностранными гражданами
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27.10.2020 23:20 Відповісти
У вольєр!
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27.10.2020 15:26 Відповісти
Наши не лучше у себя дома.Надо вводить металлодетекторы.За любое третье преступление-пожизненное.Если раньше не нарвётся.
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27.10.2020 15:27 Відповісти
Керамічні ножі не детектяться.
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27.10.2020 15:52 Відповісти
куди вводить, ти пробував, сподобалось?
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27.10.2020 16:28 Відповісти
Ой, а можно я буду судить судей? Общество сэкономит, т.к. даже палача не надо будет нанимать - я бы прямо в зале трибунала табледку "успокоительную" в рот запихивал, шоб не переживали шо и скоко дадут...
Спи спакойно - без тебя страна будет лучче!
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28.10.2020 10:36 Відповісти
казахам следует ждать от грузин ответку...
Как и аваковским орлам.
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27.10.2020 15:30 Відповісти
Визовый режим с рашкой (снг), не слышали, зачем?
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27.10.2020 16:17 Відповісти
И с Казахстаном, и с Грузией.
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28.10.2020 10:56 Відповісти
Менты сработали хорошо, и хорошо что украинцы к этому убийству непричастны. Теперь следствие, суд ... Грузинскую сторону хотел бы предупредить, у нас очень коррумпированные суды, знаю несколько подобных случаев, когда убийц выкупили, признали невиновными и отпустили. Если хотите правосудия, держите следствие и суд на контроле.
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27.10.2020 16:32 Відповісти
Такое ощущение что последние несколько лет из казахстана к нам много кто переехал. У них там походу те же процессы что и в ЮАР после падения режима апартеида, но в рашку возвращаться не хотят ибо у нас лучше.
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27.10.2020 16:41 Відповісти
Вот это шо называется - понаехали...
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27.10.2020 23:28 Відповісти
Хто там знає що між ними було, може знайомі жінку не поділили, може борги, просто так таке не коїться...
А от питання цікаве - хто небудь бачив 50 європейських гелікоптерів які Аваков купив у Франції ? У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1630
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28.10.2020 09:53 Відповісти
Око за око - в нормальной стране этого ублюдка б повесили, а лучше пустили на органы.

Соболезнования семье и близким.
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28.10.2020 10:33 Відповісти
Все банды в гости будут к нам. Вернее, не в гости, а на постоянное место жительства. У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5878
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28.10.2020 10:57 Відповісти
 
 