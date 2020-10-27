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хабар (3991) виш, ЗВО (462) Сумська область (2199) Офіс Генпрокурора (2347)

Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Викрито та затримано одного з керівників Сумського вищого навчального закладу під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, проректор одного з вишів у Сумській області вимагав та отримав від приватного підприємця 5 тис. доларів США за передання в користування господарських приміщень, що належать навчальному закладу, та укладання відповідного договору.

Зараз слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомленні йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора 01
Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора 02
Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора 03
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нарешті зелені зловили головного казнокрада Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование хозпомещений одного из вузов Сумщины предпринимателю, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8626
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27.10.2020 16:34 Відповісти
Цього можуть посадить,бо дуже жалюгідний хабар.Наше кривосуддя з таким мізером не зв"язується,не по статусу.
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27.10.2020 16:37 Відповісти
Я думаю его таки посадят за демпинг. Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3490
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27.10.2020 16:41 Відповісти
Блін, якийсь геноцид! Ну давайте відверто, тут є хтось, ну хоча би один??? хто би вірив, або не знав для чого вони йдуть "ректорами"?
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27.10.2020 16:46 Відповісти
Пусть лучше бы те помещения стояли порожняком, да? А так хоть какая-то копийчина проректору Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8471
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27.10.2020 16:46 Відповісти
ага, он кабінєтік не пошрпаний аж ніяк.
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28.10.2020 01:13 Відповісти
Проректор наступного дні прийде в універ і весело буде оповідати колегам про оту взятку і,сміючись,смакувати деталі...Знівелювалось почуття встиду,а такого поняття як совість вже взагалі не існує...А я читав колись,як молода жінка ,сидячи в компаніі невзначай...пукнула...Деякий час сиділа вся червона,потім вийшла на балкон і повісилась...Правда,що дивно такі речі читати після того,як ми обрали президентом ігруна членом на піяніно...
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27.10.2020 16:47 Відповісти
Педуніверситет Макаренка?
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27.10.2020 16:58 Відповісти
Схоже що він свій кабінет віддав в аренду бо сидить в фуфайчині в холодному підсобному приміщенні.
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27.10.2020 17:24 Відповісти
та забіг з вулиці і тут треба брать на лапу срочно. для такого роздяганням кота за хвоста не тягнуть.
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28.10.2020 01:15 Відповісти
Подельник Шкарлета.
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27.10.2020 21:35 Відповісти
 
 