Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Викрито та затримано одного з керівників Сумського вищого навчального закладу під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, проректор одного з вишів у Сумській області вимагав та отримав від приватного підприємця 5 тис. доларів США за передання в користування господарських приміщень, що належать навчальному закладу, та укладання відповідного договору.
Зараз слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомленні йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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