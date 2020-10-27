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Вінниця (433) шахрайство (672) СБУ (10025)

Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тис. у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два "представники" інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.

Оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони "уточнювали" реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед "клієнтів" call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок осіб персоналу.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні call-центри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.

Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 01
Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 02
Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 03
Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 04
Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 05
Два call-центри у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ 06
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Топ коментарі
+18
_20 000 убитых енотов. В день! Выманивали! У клиентов банков... Боже, сколько же идиотов вокруг?! Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2002
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27.10.2020 17:25
+7
Я всяких предлагальщиков с первых фраз посылаю на 3 буквы и блокирую их номера ))
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27.10.2020 17:19
+5
Эти тоже с самыми искренними намерениями деньги выдуривали?
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27.10.2020 17:19
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Взорвать было их там - корми потом(если посадят) 40 быков и коров на зоне.
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27.10.2020 17:17 Відповісти
Я всяких предлагальщиков с первых фраз посылаю на 3 буквы и блокирую их номера ))
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27.10.2020 17:19 Відповісти
А я взагалі не відповідаю на чужі номери, якщо не жду дзвінка з інтернетмагазину, тощо. І блокую номер без відповіді незнайомим.
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27.10.2020 18:44 Відповісти
Эти тоже с самыми искренними намерениями деньги выдуривали?
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27.10.2020 17:19 Відповісти
_Ну разумеется! Они самым искренним образом стремились обворовать ближнего своего. И дальнего.
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27.10.2020 20:49 Відповісти
также некоторых учреждений из постсоветского пространства.

Чего? я так и не понял это про что
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27.10.2020 17:24 Відповісти
Сбербанк, ВТБ, другие банковские учреждения, которые работают/работали с клиентами - гражданами Украины.
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27.10.2020 18:47 Відповісти
банки там отдельно
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28.10.2020 09:22 Відповісти
_20 000 убитых енотов. В день! Выманивали! У клиентов банков... Боже, сколько же идиотов вокруг?! Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2002
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27.10.2020 17:25 Відповісти
- зебилы, сэр...
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27.10.2020 17:36 Відповісти
Полтора года назад выборы показали что их в Украине 73%.
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27.10.2020 17:46 Відповісти
"По предварительным оценкам, нелегальный бизнес..." - Чегооо?! Вы хоть думаете и читаете что пишете?
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27.10.2020 17:38 Відповісти
Вагнер до сих пор не в розыске! 7% Украины занята террористами!
Чем СБУ занята? Это работа ментов Авакова! Чем менты Авакова заняты? Ничем.
Бардак.
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27.10.2020 17:52 Відповісти
Какой Вагнер? Композитор? Какой розыск - он давно умер.
Янукович в розыске. 13 лет заочно и постанова про затримання.
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28.10.2020 06:56 Відповісти
А я слышал, что такие центры нацелены, в основном, на Россию. Так что, СБУ защищает наших врагов?
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27.10.2020 18:10 Відповісти
Такие "центры" нацелены, в основном, и в первую очередь на личное обогащение их организаторов за счёт наших (в этом конкретном случае) не очень умных граждан: в телефонном режиме у клиентов банков выведывали коды/пароли/реквизиты карт и тупо снимали бабки со счетов.
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27.10.2020 18:45 Відповісти
Такие колл-центры это побочный бизнес самих банков - их "дочерние" предприятия. Все ж очевидно - 5 месяцев грабят клиентов банков, а банки и в ус не дуют...
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27.10.2020 18:55 Відповісти
Насчёт "дочерности" МФО и подобных колл - центров - всё так и выглядит. Откуда же персональные данные клиентов? А ещё что - то трусили о банковской тайне и сохранности личных данных! В Украине?..
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28.10.2020 07:05 Відповісти
Люди новые (и не совсем) - темы старые.
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27.10.2020 18:49 Відповісти
По еврейски работали .а может евреи там их в виннице хоть греблю гати)))
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28.10.2020 09:24 Відповісти
 
 