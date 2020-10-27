Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тис. у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два "представники" інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.

Оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони "уточнювали" реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед "клієнтів" call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок осіб персоналу.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні call-центри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.











