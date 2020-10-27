Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) розпочали роботи з підводного огляду та гідрографічних промірів у районі одного з причалів порту Южний, нещодавно переданого для потреб українських ВМС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Захід проводиться для попередньої оцінки можливих місць проведення ремонтно-будівельних робіт на причалі.
Американська команда проводить технічне обстеження споруд за допомогою локаторів бокового огляду та гідрографічне обстеження ділянки акваторії. Результатом цієї роботи стане детальний звіт із висновками, що потрібно зробити для реконструкції та посилення причалу № 29, планування подальших ремонтно-відновлювальних робіт.
Роботи з підводного обстеження гідроспоруд американські фахівці проводять спільно з українськими колегами-водолазами. Окрім фактичних результатів, спільне виконання завдань дасть змогу військовослужбовцям обох країн також обмінятися практичним досвідом, ознайомитись з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт.
Будь ласка, зачекайте...
Поделись своей мудростью со специалистами МВС США, ты как никак больше баз построил! Вдруг прочтут и скажут: "Срочно вызовите нам этого Игоря...без него нигуя не выйдет"
Свою базу на химзаводе не ставили бы....
В США атлантическое побережье - сплошной город.
кацапи самі будуть її охороняти (здалеку!) як Кощеєве яйце, в якому їхня смерть....
Если лепить базу с нуля, то цена будет совсем другого порядка, а стоимость самой базы далеко не первое место в себестоимости
Одесситы должны помнить, как в каком -то лохматом году (не в 2013, раньше) на ОПЗ произошла утечка аммиака, и как летели колонны автобусов эвакуировать завод и город Южный.... К счастью, обошлось....
И что это у Вас в качестве аргументов выступают жо?
И отовсюду будут торчать ракеты, направленные на кремль!
Порт не замерзает благодаря течениям.
Протоку, правда, надо расширить и углубить для крупных военных кораблей, но это - технически реализуемо.
Глубина у причала, к которому подошло судно, составляет 14,5 м, что позволит погрузить в его трюмы до 170 тыс. тонн железорудного концентрата. Всего же судно "Maxi Brazil" имеет дедвейт 260 тыс. тонн, а максимальную осадку - 19,7 м.
Many thanks to Amero-Bandera!