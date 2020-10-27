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ВМС (1179) США (14465) Южний (55)

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) розпочали роботи з підводного огляду та гідрографічних промірів у районі одного з причалів порту Южний, нещодавно переданого для потреб українських ВМС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 01

Захід проводиться для попередньої оцінки можливих місць проведення ремонтно-будівельних робіт на причалі.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 02
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 03

Читайте також: У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 04
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 05

Американська команда проводить технічне обстеження споруд за допомогою локаторів бокового огляду та гідрографічне обстеження ділянки акваторії. Результатом цієї роботи стане детальний звіт із висновками, що потрібно зробити для реконструкції та посилення причалу № 29, планування подальших ремонтно-відновлювальних робіт.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 06
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 07
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний катер ВМС України провів у Чорному морі спільне тренування з есмінцем ВМС США. ВIДЕО

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 09
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 10
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 11

Роботи з підводного обстеження гідроспоруд американські фахівці проводять спільно з українськими колегами-водолазами. Окрім фактичних результатів, спільне виконання завдань дасть змогу військовослужбовцям обох країн також обмінятися практичним досвідом, ознайомитись з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 12
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські катери для ВМС ЗСУ планують оснастити протикарабельними ракетами Griffin. ФОТО

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 14
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 15
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Топ коментарі
+45
Сейчас у ваты огненный смерч из дупла вырвется .
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27.10.2020 19:34
+37
Та й сама б база ВМС США там би не завадила...
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27.10.2020 19:36
+29
Трижды Супер!!!
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27.10.2020 19:35
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А так бы , - Генерал пальцем , вот сдесь ставьте , я вас спрашиваю.
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27.10.2020 19:30 Відповісти
В Южному не можна будувати базу ВМСУ, бо там аміачний причал і під час бомбардування бази ВМСУ будуть знищені Одеський припортовий завод, танкери з аміаком і склади з аміачною селітрою, як зберігаються в порту Південний тисячами тон, в обсягах більше ніж в Бейруті! Тільки ідіот може в такому місці будувати базу ВМСУ!
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27.10.2020 19:37 Відповісти
Ти 3.14дрило і тут вумнічаєш Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1565
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27.10.2020 19:41 Відповісти
Санитары планшет вернули и таблетки еще есть.
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27.10.2020 19:42 Відповісти
В Южному не можна будувати базу ВМСУ, бо там аміачний причал і під час бомбардування бази ВМСУ будуть знищені Одеський припортовий завод, танкери з аміаком і склади з аміачною селітрою, як зберігаються в порту Південний тисячами тон, в обсягах більше ніж в Бейруті! Тільки ідіот може в такому місці будувати базу ВМСУ!
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27.10.2020 20:51 Відповісти
Бази катерів ВМСУ мають бути в місцях які захищені від обстрілів артилерії та РСЗВ терористів, тому в Маріуполі та Бердянську не можна робити бази ВМСУ, бо артилерія та РСЗВ з російського берега Азовського моря рознесуть ці бази за лічені хвилини! Це просто тупість робити бази ВМСУ в зоні ураження звичайних реактивних систем терористів! База катерів ВМСУ має бути за межами 90 кілометрової зони обстрілів від російського узбережжя Азовського моря та окупованого Криму!!!! Це те що стосується Азовского моря! Тепер по Чорному морю! Бази ВМСУ мають закривати входи в Дніпро та Південний Буг!!! Отже база має бути на Дніпрі біля Херсону та в Миколаєві, далі Очаків, там вже є база морської піхоти, далі база має стояти в Коблево (біля Южного), порту Одеси (головна база ВМСУ), морському порту Чорноморська, далі біля залізничного мосту через Дністровський лиман, на винесених в море причалах Б.Дністровського порту, далі в с. Тузли там де половина відстані до Вілково, далі в Ізмаїлі, та на о.Зміїний для захисту острова від морського десанту.
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27.10.2020 21:01 Відповісти
...ляшенко, чем больше восклицательных знаков - тем больше доза успокоительных? Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 2534 Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 309
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27.10.2020 21:05 Відповісти
...no comment Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 2766
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 6271
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27.10.2020 21:11 Відповісти
...ляшенко, пауков боишься? Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 3616 Если заснуть не можешь - жалуйся дежурному врачу, пусть тебе еще и дозу снотворного вкатит... Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 6671
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 2330
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27.10.2020 21:20 Відповісти
Ігор, я хоч тебе й підтримую, але трохи вріж осетра! Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 9384 На таку кількість баз у нас катерів не вистачить.! поки що -- не вистачить...
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27.10.2020 21:23 Відповісти
Це мають бути не бази для корветів а невеликі катерні стоянки з дизпаливом та боєкомплектом для катерів і невеличкою охороною!
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27.10.2020 23:06 Відповісти
ага. точно. надо эти морские базы разместить в Луцке, Чернигове и Сумах. нам они будут наиболее эффективные.
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28.10.2020 09:15 Відповісти
*там
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28.10.2020 09:15 Відповісти
Если будет база, будет ее система ПВО с береговой обороной. Заодно и Одессу прикроют.
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27.10.2020 21:27 Відповісти
А где можно?!
Поделись своей мудростью со специалистами МВС США, ты как никак больше баз построил! Вдруг прочтут и скажут: "Срочно вызовите нам этого Игоря...без него нигуя не выйдет"
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27.10.2020 20:25 Відповісти
Да специалистам США похер, где исследовать -- где наши пальцем ткнули , там и исследуют....
Свою базу на химзаводе не ставили бы....
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27.10.2020 20:34 Відповісти
И какая еще наша сволочь додумалась до такого места! Одной бомбой --- ни Одессы, ни Южного....
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27.10.2020 20:44 Відповісти
И какая еще наша сволочь додумалась до такого места! Одной бомбой --- ни Одессы, ни Южного....

В США атлантическое побережье - сплошной город.
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27.10.2020 20:51 Відповісти
База ВМС США находится не на всем атлантическом побережье, а именно --- в Норфолке, и что-то там никто не заметил заводов ни "Доу Кемикл" ни "Дюпон"....
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27.10.2020 21:10 Відповісти
Мозги включи. Будет база, будет и ее система ПВО, которая прикроет всю Одессу.
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27.10.2020 21:25 Відповісти
А Одессу бомбить и не надо... достаточно порт " Південний"
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27.10.2020 21:34 Відповісти
Тому саме там база СШ і потрібна. Будь яку спробу атаки кацарилих в напрямку Одеси, США будуть сприймати, як атаку на свою базу. Ось так.
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27.10.2020 22:06 Відповісти
Мова йдеться про базу ВМС України... А за базу США --- я й сам обома руками, тому що

кацапи самі будуть її охороняти (здалеку!) як Кощеєве яйце, в якому їхня смерть....
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27.10.2020 22:15 Відповісти
Вы не забыли, что база сама по себе не существует, а нужна еще и инфраструктура (ж/д, водоснабжение), удобная гавань, достаточная глубина порта....
Если лепить базу с нуля, то цена будет совсем другого порядка, а стоимость самой базы далеко не первое место в себестоимости
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27.10.2020 21:27 Відповісти
С такой точкой зрения можно согласиться... надо пока жить по средствам...
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27.10.2020 21:35 Відповісти
Инвалид мозга? Специалисты отвечают за свою базу не твоей жо, а своей. Значит все продумано до мелочей.
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27.10.2020 21:29 Відповісти
А базе ничего и не будет, что за нее отвечать? Будет стоять монументально...
Одесситы должны помнить, как в каком -то лохматом году (не в 2013, раньше) на ОПЗ произошла утечка аммиака, и как летели колонны автобусов эвакуировать завод и город Южный.... К счастью, обошлось....
И что это у Вас в качестве аргументов выступают жо?
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27.10.2020 21:46 Відповісти
Сейчас у ваты огненный смерч из дупла вырвется .
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27.10.2020 19:34 Відповісти
Игорек с психушки набежит. Начнет теории разводить. Пока таблетки не окончатся
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27.10.2020 19:39 Відповісти
Вже набіг)))
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27.10.2020 19:42 Відповісти
Таки да, уже увидел. Почти синхронно.
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27.10.2020 19:45 Відповісти
Уже.
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27.10.2020 19:44 Відповісти
отлично
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27.10.2020 19:34 Відповісти
Трижды Супер!!!
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27.10.2020 19:35 Відповісти
Та й сама б база ВМС США там би не завадила...
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27.10.2020 19:36 Відповісти
Там для одного кандидата в президенти США росія головний противник, може й за нас візьмуться.
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27.10.2020 19:37 Відповісти
Та дай Боже, дай Боже...
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27.10.2020 19:44 Відповісти
То ж не так просто амер. війскові досліджують акваторію !)
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27.10.2020 21:08 Відповісти
Україна просить подарувати нам 6-й флот, щоб кацапомутантів топити, як сміття.
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28.10.2020 15:59 Відповісти
Як ти думаєш, подарують? Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 2896
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28.10.2020 16:07 Відповісти
Сейчас у ватников пердаки начнет рвать. Запоют свои любимые песни о "внешнем управлении" и "братском нариде".
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27.10.2020 19:36 Відповісти
это да .. уж лучше с ними потерять чем с вонючими кацапми НАЙТИ
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27.10.2020 20:11 Відповісти
У нас везде будут базы НАТО.
И отовсюду будут торчать ракеты, направленные на кремль!
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27.10.2020 19:38 Відповісти
И очень так чудненько. Аминь лаптям.
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27.10.2020 19:46 Відповісти
та поскорее бы уже,дай Бог!
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27.10.2020 20:00 Відповісти
А може американці там свою БАЗУ будуватимуть ? Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины - Цензор.НЕТ 2250
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27.10.2020 19:38 Відповісти
А ви сумніваєтесь? Для України і для себе також.
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27.10.2020 20:53 Відповісти
Дно обследуют в порту Украины...а зарево от пуканов и вой стоит на Раисе?))))
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27.10.2020 19:40 Відповісти
та тут и условно "свои" попукивают ))))
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27.10.2020 20:03 Відповісти
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5758
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27.10.2020 19:42 Відповісти
Чудова новина! Скоро кІВА буде волать YANKEE, GO HOME! Нехай хоть усереться, а база буде!
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27.10.2020 19:43 Відповісти
Там, просто, идеальное место для базы НАТО.
Порт не замерзает благодаря течениям.
Протоку, правда, надо расширить и углубить для крупных военных кораблей, но это - технически реализуемо.
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27.10.2020 19:45 Відповісти
Сухогруз "Maxi Brazil" длиной 327 м и шириной 54 метра ошвартовалось у причалов второго грузового района морского торгового порта "Южный" (Одесская область), сообщает во вторник пресс-служба предприятии.
Глубина у причала, к которому подошло судно, составляет 14,5 м, что позволит погрузить в его трюмы до 170 тыс. тонн железорудного концентрата. Всего же судно "Maxi Brazil" имеет дедвейт 260 тыс. тонн, а максимальную осадку - 19,7 м.
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27.10.2020 19:50 Відповісти
Идеальное место для базы НАТО будет в Севастополе.... и она там будет!
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27.10.2020 20:49 Відповісти
Но уже --- против Китая, расею --- растащат по кусочкам, не сегодня -- завтра, рыжий павлин только отсрочил на 4 года....
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27.10.2020 20:59 Відповісти
НАЙС!ЧЕМ БОЛЬШЕ БАЗ НАТО И США ТЕМ ЛУЧШЕ!
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27.10.2020 19:45 Відповісти
Шановний "Цензор", з квітня 2019 року, порт називається "Південний" !
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27.10.2020 19:50 Відповісти
Ще цікава назва -город Днепр,чому не Днипро, здається топоніми не перекладаються ,а пишуться транскрипцією !!)))
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27.10.2020 20:24 Відповісти
Thank you very much,american friends! Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3166
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27.10.2020 19:54 Відповісти
Даст Бог, лет через 5 будет там формально украинская база ВМС, с постоянной дислокацией кораблей ВМС США....и все влажные мечты и сны кацов о господстве на Чёрном море накроются неподмытой пелоткой.
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27.10.2020 19:55 Відповісти
А що? Прийдуть кораблі... Стануть біля причалу... Піднімуть українські прапори... Екіпаж заспіває Гімн України... І буде база... "ихтамнет"!!! ", "А дакажите"!!!
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27.10.2020 20:19 Відповісти
Зачем такие сложности ? Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 6517 Просто будут "гостить" у нас....с ротациями.
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Ещё надо построить гостевой Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 3430 аэродром для их В-52 ...зачем топлива прорву тратить взлетая для патрулирования чёрт-те откуда ? Глядишь, к нам и НАТО под такую крышу попросится Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 1416 ...
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27.10.2020 22:01 Відповісти
Ватаны, скоро Омэрика разместит у нас базу с ядерными ракетами, нацеленными вам в очко. Ищите заранее осины где вам павешаться.
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27.10.2020 19:55 Відповісти
Было-бы гораздо лучше, дай Бог пану Байдену, то-бы армейские водолазы США и ЕС обследовали гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы США и ЕС на Юге Украины вплоть до Каховки. Хотя очень приятно, что у кацапов и так пердаки разрываетот эти сообщения в украинских СМИ.
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27.10.2020 19:58 Відповісти
У них есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем! Аквалангисты - это хорошо!
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27.10.2020 20:03 Відповісти
welcome American friends!

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 1807
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27.10.2020 20:03 Відповісти
Ватный город
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27.10.2020 20:19 Відповісти
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 8451
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27.10.2020 20:20 Відповісти
США ! Спешите и НЕ АСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ ! Слава ВАМ!
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27.10.2020 22:51 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА АМЕРО-БАНДЕРIВЦЯМ!
Many thanks to Amero-Bandera!

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України - Цензор.НЕТ 3400
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28.10.2020 01:59 Відповісти
 
 