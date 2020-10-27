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Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру". ТАБЛИЦЯ

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Наприкінці вересня соціологи опитали росіян на тему гордості та ідентичності і серед запропонованих приводів для гордості виявився пункт "приєднання Криму".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними дослідження, 30% росіян заявили, що відчувають гордість у зв'язку з окупацією Криму.

Таке ж опитування проводилося в 2017 і 2018 роках. Тоді про свою гордість заявили 43% і 45% відповідно.

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Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування Левада-центру 01

Опитування проведене 25-30 вересня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1605 осіб віком від 18 років і старших у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 2,9% для показників, близьких до 25%/75%.
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Топ коментарі
+57
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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27.10.2020 19:47
+42
"Россияне"-это говно.Тут не погордишься.
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27.10.2020 19:44
+37
Не смеются "Искандеры"
Приуныли "Тополя".....
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27.10.2020 19:49
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Так в каком веке мокши украли название?

Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 7106
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28.10.2020 00:19 Відповісти
Название "Русь"? Навскидку не скажу, но при Ване Грозном уже украли. Он в своём титуле был царём разных "русей". А скорее при деде его уже украли, а может и раньше. Это важно? Меня никогда особо не интересовали названия - они скорее скрывают суть и вносят путаницу.
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28.10.2020 00:25 Відповісти
Да неужели? А если подумать и не постить тут фейки?

Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 2632
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28.10.2020 00:28 Відповісти
Вы будете отрицать, что Грозный указывал себя царём разных "русей"? Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 4916 Оригинально.
А карт я Вам любых насыплю, на любой вкус. Вот Меркатор, 1595 год.
Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 4990
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28.10.2020 00:32 Відповісти
Вот Блау, 1645 Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 6712
Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3734
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28.10.2020 00:33 Відповісти
.Меня мокшинские поделки не интересуют. Т.е. страна типа называлась Русь, а деньги этой страны были "масковский рубль"? Вы сами в свой бред верите?
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28.10.2020 00:42 Відповісти
читай по диагонали на карте от новгорода до москвы, написано : московия
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28.10.2020 07:49 Відповісти
А кто с этим спорит? А на Литве написано "Литва" было, а на Украине "Украина". И что? Но все почему-то и русью себя именовали. Ваня Грозный уже величал себя князем Московским и государем всея Руси. Это не я придумал, это исторический факт - задолго до Петруши-1 москали уже подминали под себя Русь.
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28.10.2020 08:58 Відповісти
Да даже на приведённой Вами карте в самом верху видите надпись? Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 2714
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28.10.2020 00:40 Відповісти
Я знаю. и видел. Только вот к масковии эти земли тогда не абсолютно имели никакого отношения. Последние именно русские свободные земли мокши захватили в 1795 г -- свободную Руськую Державу-Великое Княжество Литовское (тер. Беларуси)
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28.10.2020 00:57 Відповісти
Я выше уже сказал, что мне фиолетовы названия. Есть ли древние монеты с названиями "гривна Киевской Руси", "украинская гривна" или "белорусский рубль"? Не знаю. И мне не интересно. Потому как названия стран меняются в разы чаще, чем их суть. Была Расейска империя, стал СССР, и что?
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28.10.2020 07:43 Відповісти
«В России фальшивая история, фальшивые выборы и фальшивые продукты. И всё потому, что у власти настоящие бандиты.»
Роза Анакойхер
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28.10.2020 09:31 Відповісти
Не думаю, что русских это очень печалит.
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09.11.2020 22:09 Відповісти
Это Киевская монета, но Московский монетный двор. Странно, да?
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28.10.2020 11:20 Відповісти
И какое отношение двуглавая курица имеет к гербу именно Руси? Правильно, абсолютно никакого.
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28.10.2020 00:22 Відповісти
Они что, рродину не любят?!!!
Да если б не зеленые обезь.. тьфу, зеленые вежливые человечки, - ЭТО СДЕЛАЛИ БЫ СОЛДАТЫ НАТО!!!😂
А кто не хочет гордиться - к стенке!)))
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27.10.2020 20:18 Відповісти
Достижения российской науки

Моральные качества русского человека - простота, терпение, стойкость

Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики

Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока

Дух русской вольницы, свободолюбие

Нравственный авторитет русской интеллигенции...

Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 7124
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27.10.2020 20:21 Відповісти
Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 6375
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28.10.2020 11:34 Відповісти
Крым на бутерброд не намажешь.
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27.10.2020 20:26 Відповісти
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
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27.10.2020 20:27 Відповісти
Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 1933
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27.10.2020 20:28 Відповісти
Прикольно предатели Родины веселятся - так власовцы тоже веселились, когда продали свою Родину.
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28.10.2020 00:28 Відповісти
А как с гордостью за оккупацию Якутии, Тувы, Карелии и далее по списку ?
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27.10.2020 20:31 Відповісти
Да такая же гордость как и за оккупацию Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, и остальных стран ЕС.
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27.10.2020 21:39 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустыней, каким было до насильного впаривания его Украине.
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27.10.2020 20:32 Відповісти
Уиван с Рязани легкой рукой бы убил Уивана с Севастополя, только за то, что Уиван с Севастополя стал перед ним в очередь за колбасой по 2,20 - и наоборот!
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27.10.2020 20:39 Відповісти
Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма,

Как тут гордится, если нет воды напиться. Был в 1980 году в Севастополе. Воду подавали по часам.Представляю что сейчас.
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27.10.2020 20:44 Відповісти
Гордитесь ли вы регулярным опросом о, надуманной, причине гордости?
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27.10.2020 20:49 Відповісти
Осталась только победа над фошиздами...
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27.10.2020 21:13 Відповісти
ага фитешизм на фошиздами
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27.10.2020 21:49 Відповісти
Очень интересно. В 2020м все события для гордости уменьшились, кроме гордости за достижения Путина.
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27.10.2020 21:15 Відповісти
Население паРаши не виновато, воровство заложено у них в генах, там 100% воров, и никто их не осуждает, скорее наоборот, воровство это как хапануть кислород, причем воруют все, и все что попадет под руку, в том числе, чужие территории, потому человекоподобные радовались, как дети, когда бес путлер украл крым, значит он такой, как мы, у всех рыло должно быть в пуху, и самое удивительное, качество жизни от воровства не улучшается, видимо, для них это и не важно, главное сам процесс воровства.
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27.10.2020 21:15 Відповісти
Воровали ночью, спящими, по тихонько, аккуратно перенесли на Россию вместе с кроватями, никого не разбудив два миллиона человек.
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27.10.2020 21:25 Відповісти
Ерунда всё это.
Болтовнёй и ссылками на опросы мерян-моксель, землю не возвращают.
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27.10.2020 21:20 Відповісти
Наврядчи від Криму взагалі що то залишиться. Скоро може початися війна РФ і Туреччини (НАТО). Тому в Крим і звозять кацапське бидло з глибинки (утилізувати)
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27.10.2020 21:54 Відповісти
Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3416
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27.10.2020 21:57 Відповісти
Так чем же гордиться-то,если суп варить на собственной моче приходится?
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27.10.2020 22:00 Відповісти
Опитування, в якому питань більше 3 пунктів - чистісінька маніпуляція. Завжди ті, які стоять в переліку першими, будуть набирати найбільше балів. Останні теж щось наберуть, але значно менше. Ті ж, які стоять посередині, не наберуть нічого. Якщо поставити в переліку першою відповідь "Росіянам нічим пишатися", то вона набере стільки ж балів, як і побєдобєсіє.
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27.10.2020 22:09 Відповісти
Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 741
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27.10.2020 22:13 Відповісти
нічого доброго в тому ,шо захоплення чужої території підтримує 30% населення.
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27.10.2020 22:40 Відповісти
100% расєян вважають крим ісконно руссской територієй тому це опитування взагалі якесь маразматичне...
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28.10.2020 09:04 Відповісти
Уровень отсталости совкосапиенсов от нормальных людей:

- Первый завод по производству туалетной бумаги в рулонах на территории СССР (России) появился в 1969 году в Сясьстрое.
- Туалетная бумага как таковая была изобретена в 1880-х годах британцем У. Оклоком. Первый серийный выпуск рулонной туалетной бумаги начался в 1890 году в США на бумажной фабрике Артура Скотта Scott Paper Company
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28.10.2020 00:37 Відповісти
Зкріпа заіржавіла у кацапів.
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28.10.2020 00:41 Відповісти
"Дух русской вольницы". Оксюморон какой-то Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 6954
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28.10.2020 01:32 Відповісти
пфф, сделали конечно красиво, но уж 6 лет прошло, привыкли
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28.10.2020 06:43 Відповісти
Урок для Украины: знаем много о своих трагедиях, мало гордимся своими достижениями. Такая необходимость существует, нельзя на это закрывать глаза.
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28.10.2020 07:16 Відповісти
Наташа, дорогая, ключевое слово - СВОИМИ!
Какое отношение ты имеешь к победе Пересвета над Челубеем???
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28.10.2020 09:39 Відповісти
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