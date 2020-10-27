Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру". ТАБЛИЦЯ
Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Наприкінці вересня соціологи опитали росіян на тему гордості та ідентичності і серед запропонованих приводів для гордості виявився пункт "приєднання Криму".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За даними дослідження, 30% росіян заявили, що відчувають гордість у зв'язку з окупацією Криму.
Таке ж опитування проводилося в 2017 і 2018 роках. Тоді про свою гордість заявили 43% і 45% відповідно.
Опитування проведене 25-30 вересня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1605 осіб віком від 18 років і старших у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 2,9% для показників, близьких до 25%/75%.
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А карт я Вам любых насыплю, на любой вкус. Вот Меркатор, 1595 год.
Роза Анакойхер
Да если б не зеленые обезь.. тьфу, зеленые вежливые человечки, - ЭТО СДЕЛАЛИ БЫ СОЛДАТЫ НАТО!!!😂
А кто не хочет гордиться - к стенке!)))
Моральные качества русского человека - простота, терпение, стойкость
Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики
Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока
Дух русской вольницы, свободолюбие
Нравственный авторитет русской интеллигенции...
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
Как тут гордится, если нет воды напиться. Был в 1980 году в Севастополе. Воду подавали по часам.Представляю что сейчас.
Болтовнёй и ссылками на опросы мерян-моксель, землю не возвращают.
- Первый завод по производству туалетной бумаги в рулонах на территории СССР (России) появился в 1969 году в Сясьстрое.
- Туалетная бумага как таковая была изобретена в 1880-х годах британцем У. Оклоком. Первый серийный выпуск рулонной туалетной бумаги начался в 1890 году в США на бумажной фабрике Артура Скотта Scott Paper Company
Какое отношение ты имеешь к победе Пересвета над Челубеем???