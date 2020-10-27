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+88
Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4314
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27.10.2020 20:33
+87
Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 885
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27.10.2020 20:32
+76
Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2193
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27.10.2020 20:32
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Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6972
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27.10.2020 20:59 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8178 Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8178 Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8178 Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1738
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27.10.2020 21:01 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6091 Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8548
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27.10.2020 21:09 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2641
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27.10.2020 21:00 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8990
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27.10.2020 21:01 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2133
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27.10.2020 21:02 Відповісти
Жабенятко єта.
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27.10.2020 23:00 Відповісти
Фу! Який же Ви злючий,Панасе(дідусю?)...
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28.10.2020 00:13 Відповісти
Бубочка, ты? Тебя опять обидели?
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28.10.2020 19:37 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1839
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27.10.2020 21:03 Відповісти
Начало позорного конца пути лихого велосипедиста.
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27.10.2020 21:03 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7708
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27.10.2020 21:04 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6525
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7596 Цвета детской ожиданности
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27.10.2020 21:05 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9621
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27.10.2020 21:07 Відповісти
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
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28.10.2020 15:43 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7535
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27.10.2020 21:12 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9437
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27.10.2020 21:12 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7858
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27.10.2020 21:14 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3086
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27.10.2020 21:23 Відповісти
😆
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27.10.2020 21:31 Відповісти
😂
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Мордяка лєца єтава русккава--чисто наче із зони.
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27.10.2020 23:01 Відповісти
!!!!!!!
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28.10.2020 11:53 Відповісти
Всё нормально. Все довольны. Зеля обосрался как вы и хотели. Теперь будем жить под рыгами и барыга вернется в созданную ним партию. Finita la commedia.
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27.10.2020 21:15 Відповісти
а обосрался не только Зеля . обосрались и вы его избиратели . и в том что вата рыгов двигает и ваша вина . при Пороше они сидели тихонько и старались бздеть не слышно а благодаря вам и Зеле у них появилась надежда
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27.10.2020 21:27 Відповісти
Они должны были не "сидеть тихонько", а сидеть на нарах. Но барыга с кумом-Юрой всё нормально порешали. Думаю кум-"юрист" обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь.
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27.10.2020 23:15 Відповісти
тебе напомнить где при Порохе был например Ефремов и при ком его выпустили ? Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4607
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27.10.2020 23:22 Відповісти
Ну и напомни КОГДА И ГДЕ ОН СЕЙЧАС!
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28.10.2020 11:55 Відповісти
напоминаю Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9726 на свободе . и вышел он при Зельке
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28.10.2020 14:15 Відповісти
И,кстати вернул активьі за бугром. Тут не в курсе.
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28.10.2020 20:44 Відповісти
Ну і кого посадили при Зеленському?
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28.10.2020 11:42 Відповісти
Ну если нет разницы, то зачем что-то менять.
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28.10.2020 14:10 Відповісти
Полтара года под рыгами, а до тебя так и не дошло, зеленоплесень!
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27.10.2020 21:29 Відповісти
Мда? А Портнов приехал Зе приглашать к рыгам...
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27.10.2020 21:33 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4882
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27.10.2020 21:15 Відповісти
Щось Гугл про це нічого не знаходить. Може в тебе є якісь посилання? В якій країні відмінили ці пенсії?
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28.10.2020 11:14 Відповісти
ВСЕ жабы - ОГОНЬ.........и не только от ЦН=>форумчане тоже креативные......🤣
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27.10.2020 21:19 Відповісти
Не можу не погодитись. Цього разу, як ніколи - лайк всім.
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28.10.2020 21:28 Відповісти
було б НЕ погано, щоб це ЧМО Зелене закрили в Качанівку або в Лук`янівку на пару років....так-собі па пріколу....
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27.10.2020 21:21 Відповісти
Закриють! Як що доживе.
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28.10.2020 11:56 Відповісти
Приймай Володя, по повній...

Не долго музыка играла, не долго фуем ти играл!

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6010
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27.10.2020 21:23 Відповісти
ору!!!!! классно! спасибо, зелепупени...якбы не вы...разве б жеж мы так разважались? ))))))))
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27.10.2020 21:25 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7095
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27.10.2020 21:30 Відповісти
Да разьвазжяїтєся їшь чьйо да галадухє...
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27.10.2020 23:03 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4449
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27.10.2020 21:26 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7084
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27.10.2020 21:30 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8126
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27.10.2020 23:29 Відповісти
Під "Прощаніє славянкі" добре співається...
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27.10.2020 23:34 Відповісти
огонь!
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28.10.2020 10:49 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9888
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27.10.2020 21:31 Відповісти
Ну это ОлдФаги только поймут да и не все я Уикенд у Берни в лет 8 смотрел! Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7579
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27.10.2020 21:34 Відповісти
Результат "ошеломительный":

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8403
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27.10.2020 21:33 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 966
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27.10.2020 21:34 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5978
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27.10.2020 21:36 Відповісти
Зря Заступился!
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1163
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27.10.2020 21:37 Відповісти
А зря. Как оказалось.
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28.10.2020 12:00 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2842
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27.10.2020 21:39 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5484
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27.10.2020 21:40 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5367
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27.10.2020 21:44 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7311
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27.10.2020 21:45 Відповісти
Где же делись ЗЕбобики которые тут аж усерались на гуано сходили ненавидели Порошенко и всячески нахваливали своего кловуна?? Ну что ж вы ЗЕбилы своего шута на выборах так подставили..а приСлуги Урода так на вас надеялись..Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1898
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27.10.2020 22:15 Відповісти
Сейчас активно ищют виноватьіх в победе кривоРагульного.
Нашли! Порох и порохоботьі!
НЕ перестреляли. НЕ пересажали. Но почему-то решили,что при таком сюжете ОНИ НЕ пострадают!
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28.10.2020 12:41 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8488
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27.10.2020 22:18 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6940
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27.10.2020 22:28 Відповісти
Зебилы мля...Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7335
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27.10.2020 22:30 Відповісти
ах, как свежо, остроумно, тонко.
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27.10.2020 22:37 Відповісти
Жаби - бімби!
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28.10.2020 00:24 Відповісти
с выборами зеленая плесень стала таким же вчерашним днем, как и эта песня Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3592
Sugar Sugar Video HQ
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28.10.2020 02:00 Відповісти
зебики танцуют все... Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3712давайте , By-By...

A NEW "In The Mood" Jive Bunny Compilation
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28.10.2020 02:08 Відповісти
Вкрала. Баба і Кіт (с) Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6595
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7422
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28.10.2020 05:37 Відповісти
І ще одна: звідти ж.
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 482

А у коментах люди дописали:
але тіки для 300 депутатів (с)

Засуджених довічно!) (с) Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5007
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28.10.2020 05:47 Відповісти
Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5772
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28.10.2020 12:10 Відповісти
Притча» нових часів.
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
- Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
- Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
- Так де з «рай»?!!!
- Завтра…
- А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
- А сьогодні - дорога до пекла…
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28.10.2020 15:54 Відповісти
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