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Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На базі одного з зенітних ракетних дивізіонів, що виконує завдання в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", відбулися інструкторсько-методичні заняття з начальниками протиповітряної оборони бригад та командирами зенітних ракетно-артилерійських дивізіонів.

У ході занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід". До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.

За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів "Оса" та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК "Оса" було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.

За словами керівника занять, розрахунки діяли професійно та впевнено, цілі, які були поставленні – досягнуті у повному обсязі. Особовий склад підрозділів та частин ППО готовий до виконання завдань за призначенням.

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Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 01
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 02
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 03
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 04
Фото: ОТУ "Схід"

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Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 05
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 06
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 07
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 08
Фото: ОТУ "Схід"

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Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 09
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 10
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 11
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 12
Фото: ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+5
С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
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27.10.2020 21:32
+5
Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
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27.10.2020 21:41
+3
С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
*********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
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27.10.2020 22:43
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Мамадорогая, вот это техника. У ********** беспилотников ни единого шанса.
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27.10.2020 21:27 Відповісти
Из пушки по комарам.
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27.10.2020 21:36 Відповісти
С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
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27.10.2020 21:32 Відповісти
судя по войне в Карабахе, должен быть прорыв в развитии средств РЭБ и ПВО...а с такой техникой генералы при должностях только будут....
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27.10.2020 21:35 Відповісти
Забудьте про РЕБ. Прорив якщо і буде то тільки в ПВО.
Там ще пару років і безпілотниками будуть керувати тільки нейромережі і їм срати буде на зв'язок із базою.
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27.10.2020 21:47 Відповісти
Безпілотні винищувачі на часі аж просяться. 24 години автономного патрулювання в заданому квадраті, штучний інтелект та гарний курсовий кулемет, поки що цього було-б достатньо.
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27.10.2020 22:13 Відповісти
Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
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27.10.2020 21:41 Відповісти
аааа... откуда раритет зпу-1? Как то на огромном складе в Кривом Роге стало страшно мне в 2003 году, тысячи стволов зпу-2 на полной консервации и полная тишина... Непередаваемое ощущение...И сварщик пиз...ет с оторваным носом, **...ще в крови- резал маслопроводы- и..нуло...Платочек дала))))
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27.10.2020 21:51 Відповісти
Ну не такой уж раритет. Вот и видео на эту тему:

ВСУ находятся в полной боевой готовности и могут сбивать вражеские беспилотники даже небольшого размера, - Наев.
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27.10.2020 21:56 Відповісти
Как то один известный хенерал носился по аэродрому Крама с двумя ЗУ-23-2 на шишарях и все пытался их типа грамотно поставить( изначально было 6 штук и стационарных и передвижных), пока грамотный зрвшник не объяснил этому идиоту, что для уничтожения одной цели над одним прикрываемым объектом с вероятностью 0,7 необходимо 8 штук ЗУ)))))
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27.10.2020 21:55 Відповісти
А как с радиоэлектронной борьбой против БПЛА ? То, что демонстрируется было очень часто повержено в хлам именно с неба в Сирии и многократно повторено в Карабахе.
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27.10.2020 22:10 Відповісти
Уровень ниже Армении, интересно какие будут результаты когда рашка начнёт применять орионы и тд?
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27.10.2020 22:30 Відповісти
С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
*********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
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27.10.2020 22:43 Відповісти
 
 