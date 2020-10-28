У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

У Збройних Силах України відбувається конкурс на найкращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову батареї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.





Участь у змаганнях, що відбуваються на полігоні Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії, беруть 14 артилерійських підрозділів і понад пів тисячі військовослужбовців. Це батареї від Сухопутних військ, Військово-Морських сил та Десантно-штурмових військ.

Змагання відбуваються у чотирьох номінаціях. Перша - індивідуальна - зі стрільби та управління вогнем. У другій, спеціальній, номінації конкурсанти демонструють уміння і практичні навички у роботі на штатній бойовій техніці. Третя - спортивна номінація. Заключна, тактична номінація є комплексною вправою, що включає зайняття, обладнання позицій та бойову стрільбу на влучність по навчальних цілях.

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"Ми більше звертаємо увагу на розрахунок даних по цілі. Всі математичні дії намагаємося проводити в так званому "ручному режимі", без використання мікрокалькуляторів та новітніх операційних систем. Оскільки, наприклад, якщо противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби, то старший офіцер батареї здійснити топогеодезичну прив’язку за допомогою свого GPS-навігатора уже не зможе. Тому артилеристи мають уміти обходитися й без сучасних гаджетів", - пояснив головний суддя спеціальної номінації конкурсу підполковник Віталій Дикій.

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Конкурс триватиме до 30 жовтня. 3 листопада, у день професійного свята артилеристів та ракетників, відбудеться нагородження переможців змагань. Найкращі підрозділи отримають як грошову винагороду, так і перехідні призи.