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У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Збройних Силах України відбувається конкурс на найкращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову батареї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 01
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 02

Участь у змаганнях, що відбуваються на полігоні Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії, беруть 14 артилерійських підрозділів і понад пів тисячі військовослужбовців. Це батареї від Сухопутних військ, Військово-Морських сил та Десантно-штурмових військ.

Змагання відбуваються у чотирьох номінаціях. Перша - індивідуальна - зі стрільби та управління вогнем. У другій, спеціальній, номінації конкурсанти демонструють уміння і практичні навички у роботі на штатній бойовій техніці. Третя - спортивна номінація. Заключна, тактична номінація є комплексною вправою, що включає зайняття, обладнання позицій та бойову стрільбу на влучність по навчальних цілях.

Також дивіться: Всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків відбувається на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 03
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 04
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 05

"Ми більше звертаємо увагу на розрахунок даних по цілі. Всі математичні дії намагаємося проводити в так званому "ручному режимі", без використання мікрокалькуляторів та новітніх операційних систем. Оскільки, наприклад, якщо противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби, то старший офіцер батареї здійснити топогеодезичну прив’язку за допомогою свого GPS-навігатора уже не зможе. Тому артилеристи мають уміти обходитися й без сучасних гаджетів", - пояснив головний суддя спеціальної номінації конкурсу підполковник Віталій Дикій.

Дивіться: Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 06
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 07
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 08
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 09
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 10

Дивіться: У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку. ФОТОрепортаж

Конкурс триватиме до 30 жовтня. 3 листопада, у день професійного свята артилеристів та ракетників, відбудеться нагородження переможців змагань. Найкращі підрозділи отримають як грошову винагороду, так і перехідні призи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Не скажи. Наша арта была очень и очень. Кацапов знатно кошмарила.
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28.10.2020 00:25
+3
Да-да. Именно на передке, а не в Олешковских песках.
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28.10.2020 00:06
+2
Как в старые-добрые сороковые.
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28.10.2020 00:15
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Конкурсы нужно проводить на Донбассе в арт-дуэлях с кацапо-вояками...имхо
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28.10.2020 00:03 Відповісти
Да-да. Именно на передке, а не в Олешковских песках.
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28.10.2020 00:06 Відповісти
не на дамбасе а на крыме.
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28.10.2020 00:15 Відповісти
так вперёд, или ты из страны советов?
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28.10.2020 00:40 Відповісти
Посоревнуйтесь с Азербайджанцами. Не жартую, було б цикаво....поставил бы гaллон моей знаменитой абрикосовки-перцовки "Злий Бандеривец"...на Азербайджанцев.
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28.10.2020 00:08 Відповісти
Не скажи. Наша арта была очень и очень. Кацапов знатно кошмарила.
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28.10.2020 00:25 Відповісти
ОК. Шо имеете поставить?
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28.10.2020 00:37 Відповісти
Знатный коньячок "Аскания" или "Херсон" еще той, настоящей выдержки.
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28.10.2020 01:01 Відповісти
Не покатит. Такое я сам произвоиу. Галлон моей абрикосовки-перцовки "Злий Бандеривец" , 65% против кило Сала адидас,купленного в Вiшнопиле, Черкасской,в месяц, доставка твоя.
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28.10.2020 01:10 Відповісти
В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 4683
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28.10.2020 01:19 Відповісти
Я ему делаю скидку процентов на 40, а он еще смеется...Ну как с вами дела иметь, разбойники? ...ОК, не ваше кило, а наш паунд.....шоб Вы там мне были здоровы,грабители. В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 5150
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28.10.2020 01:30 Відповісти
Найкраще сало у Василькові, тут без варіантів))
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28.10.2020 05:45 Відповісти
Та я ж в Васильковi родни не маю. А Вишнопиль - то наше родово село. В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 2832
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28.10.2020 05:54 Відповісти
Ага, как в песне пелось "....кабанчиков столица" )))))
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28.10.2020 08:25 Відповісти
"кабанщиков". Так називають тих, хто свиньми займається.
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28.10.2020 10:47 Відповісти
Как в старые-добрые сороковые.
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28.10.2020 00:15 Відповісти
Только мишени надо расставлять около ростова...
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28.10.2020 00:22 Відповісти
Учения это всегда гуд.но,нужно по кацпне тренится!
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28.10.2020 01:08 Відповісти
А навіщо? Давайте ще проведемо конкурс на кращу бригаду ДСНС і заборонимо їм виїзджати на ліквідацію.
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28.10.2020 05:44 Відповісти
Президент назвал главной задачей года урегулирование вопроса на Донбасе. Год истекает 9 декабря. Если он имеет амбиции, то должен 9 декабря объявить о своей неудаче и начать активную подготовку к возвращению Донбаса в границы, в соответствии со 102 ст. Конституции Украины, военным путём. Когда к войне готов, войны не будет.
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28.10.2020 07:17 Відповісти
Странное занятие верить клоуну. Этот ЗЕбанутый приписдент еще не вышел из роли шута на корпоративах.
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28.10.2020 07:55 Відповісти
Вопрос не в том - кем ты был. Вопрос - кто ты есть. Если есть капля самоуважения, надо пытаться отвечать за свои слова.
Задача журналистов - напоминать про обещания. Ибо мне это невозможно сделать.
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28.10.2020 08:28 Відповісти
Учения для армии - это правильно. Жаль только, что целями для них является не москва. Ну ничего, будет и это. Со временем, мы подождем.
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28.10.2020 07:53 Відповісти
Після Байрактарів це нагадує конкурс стрільби з гладкоствольної фузеї на запорізький Січі епохи Байди Вишневецького. Коли жодна оборонна програма не виконана це просто смішно дивитись. ******* війна це високоточна зброя з електронікою супутниками літальними апаратами ракетами і т.д. А унас флот з гумових перезвативів і артсистеми епохи Другої світової війни, правда чомусь з мінометом "молот" так і не показали змагання.
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28.10.2020 08:40 Відповісти
Не надо Зрады! Есть еще управляемые артиллерийские снаряды...но ими шмалять просто так очень дорого (хлоп...и 200 000грн. полетело по полевым мышам).
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28.10.2020 09:01 Відповісти
 
 