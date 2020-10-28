Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Серйозний конфлікт спалахнув увечері 27 жовтня на одеському промтоварному ринку "Сьомий кілометр".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", представники турецької громади заблокували там оперативників СБУ і бійців-спецпризначенців "Альфа", які намагалися вивезти товар (тканини), що належить їхньому співвітчизнику.

"Підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення - облився бензином. На щастя, його втримали. Прибулі члени громади були налаштовані агресивно і кидалися на спецпризначенців, які ледь не відкрили вогонь. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася, але співробітників СБУ з товаром, як і раніше, не випускають із території ринку", - розповів очевидець подій.

За даними видання, правоохоронці проводили вилучення товарів у межах кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

У справі фігурує бізнесмен з китайським постачальником (не турок), який торгує тюлем. У рішення суду вписали ще низку осіб, які отримують товар від того ж постачальника з КНР. Крім того, туди потрапив виходець із Турецької Республіки. Останній не має жодного стосунку до Китаю і реалізує тільки турецькі тканини. Як зазначає видання, "раніше цю людину неодноразово пресували різні "органи", і він вважає, що йдеться про замовлення".

Після спроби самоспалення чоловікові стало зле. Підприємця забрала швидка.

Присутні члени громади вимагали залишити товар на території ринку і були згодні на передачу його на відповідальне зберігання. Вони побоювалися, що якщо тканини вивезуть, товар просто "розчиниться".

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Як пише видання, "Альфа" все ж прорвала оточення і вивезла товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох затримали.

Очевидці розповідають, що в якийсь момент співробітники спецслужби заявили, що згодні виконати вимоги і почали ніби як вивантажувати товар. А коли опоненти розслабилися, вони заскочили в машини, а спецпризначенці посунули авто, якими були заблоковані ворота, попутно побивши всіх, хто намагався чинити опір.

На місці були присутні не тільки турки, а й інші підприємці.

Частина співробітників СБУ залишилася і працювала на Базовій вулиці, вилучаючи товар, вони діяли за процедурою і складали описи.

"Приблизно о другій години ночі зі складів на Базовій вулиці, 3 силовики вивезли ще одну велику синю фуру з товаром підприємців. Бізнесмени мають намір подавати до суду, готуються всі документи і, можливо, протести триватимуть", - пише видання.

















Фото: Думська