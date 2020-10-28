Спроба самоспалення і блокада спецпризначенців: на "7-му кілометрі" під Одесою відбулися сутички між турками і співробітниками СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Серйозний конфлікт спалахнув увечері 27 жовтня на одеському промтоварному ринку "Сьомий кілометр".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", представники турецької громади заблокували там оперативників СБУ і бійців-спецпризначенців "Альфа", які намагалися вивезти товар (тканини), що належить їхньому співвітчизнику.
"Підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення - облився бензином. На щастя, його втримали. Прибулі члени громади були налаштовані агресивно і кидалися на спецпризначенців, які ледь не відкрили вогонь. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася, але співробітників СБУ з товаром, як і раніше, не випускають із території ринку", - розповів очевидець подій.
За даними видання, правоохоронці проводили вилучення товарів у межах кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.
У справі фігурує бізнесмен з китайським постачальником (не турок), який торгує тюлем. У рішення суду вписали ще низку осіб, які отримують товар від того ж постачальника з КНР. Крім того, туди потрапив виходець із Турецької Республіки. Останній не має жодного стосунку до Китаю і реалізує тільки турецькі тканини. Як зазначає видання, "раніше цю людину неодноразово пресували різні "органи", і він вважає, що йдеться про замовлення".
Після спроби самоспалення чоловікові стало зле. Підприємця забрала швидка.
Присутні члени громади вимагали залишити товар на території ринку і були згодні на передачу його на відповідальне зберігання. Вони побоювалися, що якщо тканини вивезуть, товар просто "розчиниться".
Як пише видання, "Альфа" все ж прорвала оточення і вивезла товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох затримали.
Очевидці розповідають, що в якийсь момент співробітники спецслужби заявили, що згодні виконати вимоги і почали ніби як вивантажувати товар. А коли опоненти розслабилися, вони заскочили в машини, а спецпризначенці посунули авто, якими були заблоковані ворота, попутно побивши всіх, хто намагався чинити опір.
На місці були присутні не тільки турки, а й інші підприємці.
Частина співробітників СБУ залишилася і працювала на Базовій вулиці, вилучаючи товар, вони діяли за процедурою і складали описи.
"Приблизно о другій години ночі зі складів на Базовій вулиці, 3 силовики вивезли ще одну велику синю фуру з товаром підприємців. Бізнесмени мають намір подавати до суду, готуються всі документи і, можливо, протести триватимуть", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Хай турки спершу своєї черги дочекаються.
І ЧОМУ ЦЕ ІНВЕСТОРИ НЕ ЙДУТЬ В УКРАЇНУ ??
ПОЗОР.
СБУ и Альфа, под покровом ночи ... Торговля тюлем приравнялась к терроризму угрожающему безопасности страны ?
100% - рекет.
Посмотрите на каких автомобилях ездят, на их загородные дома ...
Например, если бы в США спецназ ФБР накрыл бы огромную базу контрабандного товара, созданную мексиканскими мафиозными структурами, это означало бы, что ФБР рекетиры и продажные коррупционеры?
Не торопитесь хоронить Украину, плакальщики профессиональные. Она вас всех зрадофилов-катастрофистов сто раз переживёт и будет каждый год весело смеяться и песни петь на Сорочинской ярмарке...
Джерело: https://censor.net/ua/p3227495
Ось і суть ! В Карабахі айзербайджанці (під чутким керівництвом турок) мочать московитів. Туреччина співпрацює з Україною у виготовленні ударних безпілотників!!
Ці безпілотники в серійному виробництві в корені міняють парадигму ведення війни! (танки, ЗРК, піхота... все в хлам! Дивітся події в Лівії і в Карабаху)
Тепер здогадайтесь самі, чого туди потрапив турок (якось незрозуміло!!!) і це сколихнуло конфлікт з громадою і відгукнеться в подальшому.
надо обратиться в СБУ