У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Кривому Розі під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. На місці працює поліція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.
"28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.10.2020 09:43
+6 Сергей Марикуца
показати весь коментар28.10.2020 09:45
+6 Богдан Сварга
показати весь коментар28.10.2020 09:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Зачем уголь в вагонах сверху известью поливают?
Воровство на ж.д очень развито. Когда вагоны с углём массово не провешивали благодаря белому слою извести видно было воровство угля из вагона.
Це знак клоуну з Кривого Рогу
А вугілля мабуть з Рашки, які накалупали "угольній щвейцарії" донбасянські Умпа - Лумпи
Это такое качества пути.