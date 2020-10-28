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У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Кривому Розі під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. На місці працює поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху 01

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Я даже знаю за кого голосовал машинист В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 6519 В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 4683
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28.10.2020 09:43
+6
На фоне темы о списании вагонов, какое-то ванговое проишествие.
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28.10.2020 09:45
+6
Передвісник для одно криворізького віслючка.
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28.10.2020 09:51
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Я даже знаю за кого голосовал машинист В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 6519 В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 4683
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28.10.2020 09:43 Відповісти
бедоносец это заразно )))
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28.10.2020 09:59 Відповісти
Перевантаження вагонів, за це має нести відповідальність відправник і з нього потрібно вимагати відшкодування збитків.
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28.10.2020 10:13 Відповісти
У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 3038 Может "скользун" зажат? Нет, я не верю что, Вы считаете будто бы УЗ не по весу принимает к перевозке. "Завесом" - они уже не идут.
У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 9349 Зачем уголь в вагонах сверху известью поливают?
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28.10.2020 12:04 Відповісти
Укрзалізниця немає ефективних інструментів контролю маси вантажів і корупція на Укрзалізниці жахлива, тому я не вірю в диверсію, це перевантаження!
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28.10.2020 12:08 Відповісти
УЗ и не должна иметь інструментів контролю маси вантажів. Товаропроизводитель предъявляет к перевозка вагонную норму 69 тонн. Вагон провешивается на предприятии с составлением акта. Подписывают отправитель, представители УЗ и ТПП. Дорога принимает ответственность за 69 тонн. Получатель или верит на слово или перевешивает с предъявлением претензий уже к УЗ. У отправителя лишнее не уедет. а получатель знает кто крайний.
Воровство на ж.д очень развито. Когда вагоны с углём массово не провешивали благодаря белому слою извести видно было воровство угля из вагона.
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28.10.2020 14:51 Відповісти
Вже 30 років по Укрзалізниці ходять невраховані вагони та незадокументовані состави, які вивантажуються в портах за готівку і далі вантажі переробляються портами без сплати портових та митних зборів. Потім судно водовміщенням 50 тис. тон, в яке завантажили 30 тис. тон, виходить з порту і сідає на мілину прямо в форватері, через перевантаження!
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28.10.2020 15:02 Відповісти
Якщо навіть перевантажують вагони, то чому інші не сходять з рейок? 100% -- диверсія. Щось багато поганого робиться у Кривому Розі, треба усувати керівництво поліції і міську адміністрацію. Розслідувати злочини і карати винних.
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16.03.2021 08:24 Відповісти
Роздовбані колії.
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28.10.2020 09:45 Відповісти
100%
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28.10.2020 09:52 Відповісти
На фоне темы о списании вагонов, какое-то ванговое проишествие.
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28.10.2020 09:45 Відповісти
Аваков подпилил рельсу, инфа соточка В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 7698
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28.10.2020 09:47 Відповісти
Вроде как сказано вагончик поломался, а не рельса лопнула.
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28.10.2020 10:30 Відповісти
Передвісник для одно криворізького віслючка.
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28.10.2020 09:51 Відповісти
прокляте місце...
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28.10.2020 09:53 Відповісти
З того часу, як туди почали вагонами для худоби, завозити немитих мокшан і мокшанок.
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28.10.2020 10:10 Відповісти
В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте работает полиция. Источник: https://censor.net/ru/p3227510

Це знак клоуну з Кривого Рогу У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 9263

А вугілля мабуть з Рашки, які накалупали "угольній щвейцарії" донбасянські Умпа - Лумпи
У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 5367
У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 9335
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28.10.2020 09:59 Відповісти
"авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами" Источник: https://censor.net/ru/p3227510 Я, конечно, не железнодорожник, но отцепленные вагоны должны были просто остаться на ж.д.пути и катиться по инерции потихоньку дальше, а что видно на фото- перевернутые вагоны и кстати6 откуда и куда уголек везли?
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28.10.2020 10:05 Відповісти
Юзик на путях заснул? Юзику ничего, состав под откос?
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28.10.2020 10:09 Відповісти
14 вагонов за раз?
Это такое качества пути.
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28.10.2020 10:25 Відповісти
Реборды колёсных пар изношены.
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28.10.2020 10:39 Відповісти
1, 2 ну даже 4 вагона - логично. Если 14 это как умышленное пускание под откос.
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28.10.2020 10:55 Відповісти
Роз!єднали путі.
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16.03.2021 08:40 Відповісти
Тут два варианта причин.Пути или вагоны.Есть подъездные пути.Они принадлежат олигархам.Есть магистральные.Принадлежат Укрзализнице..Вагоны- в данном инциденте частные.Подлежали списанию в 1991году.Вывод очевиден.Олигархи не зря начали оголтелую компанию по продлению сроков эксплуатации.Жаба давит.
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28.10.2020 10:38 Відповісти
Кривий Ріг та зелені вагони змушують глибоко замислитись.. Може це якийсь знак? У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху - Цензор.НЕТ 6281
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28.10.2020 11:34 Відповісти
 
 