У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху. ФОТО

У Кривому Розі під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. На місці працює поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця"