Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Президент України Володимир Зеленський у день 76-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру", – сказав Зеленський.
Від імені президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зі свого боку написав у соцмережі Twitter: "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто ціною власного життя звільнив Україну від фашистських військ. Герої того часу без вагань стали на захист майбутнього своєї країни. Ми вклоняємося всім, хто звільнив рідну землю від ворога, і пишаємося їхнім героїзмом та стійкістю!".
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Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
Його виборюють.
От і дивіться, чи варто позбуватись кацапського впливу, а не влаштовувати мирні стосунки з кацапстаном.
Ты шо, вставать в 5 утра? Та не...пусть Ленка сьездит
Жертвам расстрела в Бабьем Яру передал,а тут забыл.
Надо снимать для них,пока раша денюшку дает.
Зюзя этого не понимает?
что написали - то и озвучил...
Там же всі свої.
Вот такое говно во власти совковое. Калька просто от всяких зюгановых. Мало того шо тупое быдло, так еще и почитатель мясников сралина-жукова и прочих.
Так мона и за голландцев высрать - изгнание тюльпанников, а чо - было с 2 полка воинов, не?
Я понимаю что существует российская калька про 9 мая и победобесие, но многие реально воевали против нацистких и фашистких в том числе войск Оси, не за то чтоб на них потом насмехались - некрасиво как то. И немцы были реально жесткие, если до оккупации Киева в нем жило порядка 900 тыс чел то в 1943 уже порядка 180 тыс.
"Тоді Україна, ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ, а разом з ним в тому числі і мир".
Вочевидь в Запоріжжі в татусевому анаверситеті на юридичному факультеті про ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ЦЕМУ ПРИ3.14ЗДНЮ НЕ РОЗПОВІДАЛИ І ЩО ЦЕ ТАКЕ ВОНО НЕ ЗНАЄ, бо нелох. Треба буде пояснити при нагоді.
Скорее сами под лаптем окажемся,и опять их на своем горбу тащить в цивилизацию.
Дальше надеюсь знаете.
А как же режим прекращения огня и одностороннее разведение сторон?
До Тихого океана можно было десятилетиями войска отводить, не нарушая мирные договоренности, а они взяли и, не смотря на усталость от войны, победили сильнейшую армию Мира.