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Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент України Володимир Зеленський у день 76-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру", – сказав Зеленський.

Від імені президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти 01

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зі свого боку написав у соцмережі Twitter: "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто ціною власного життя звільнив Україну від фашистських військ. Герої того часу без вагань стали на захист майбутнього своєї країни. Ми вклоняємося всім, хто звільнив рідну землю від ворога, і пишаємося їхнім героїзмом та стійкістю!".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
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28.10.2020 09:49
+16
Мир не зберігають.
Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
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28.10.2020 09:47
+16
Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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28.10.2020 09:56
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А кто хуже: нацисты или сталинисты? Сралин, то больше украинцев ушатал чем Гитляр Зеленский в 76 годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 8136 Зеленский в 76 годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 3460
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28.10.2020 09:46 Відповісти
Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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28.10.2020 09:56 Відповісти
У моей пробабушки, когда стояли немцы, обычные солдатики из Вермахта, то был порядок, брали чисто пожрать. Никого не обижали. Зато когда пришла чирвоная армия, то пробабку сразу же попытались снасильничать...
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28.10.2020 10:00 Відповісти
Зеленський пам'ятає як закінчилась Друга світова війна? Чи були там припинення вогню та Мінські угоди?
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28.10.2020 10:15 Відповісти
Брат моєї прабаби Яків воював в 41-му під Києвом, потім, як і всі, плюнув на Сталіна і просто повернувся в село. Німці його не чіпали, як і решту. Він навіть ходив в Золотоношу, намагався у них вибити повернення батькового млина, проте різко передумав, коли побачив, як вони били когось із своїх (як, почув, так і розказую, самому не зрозуміло...) Служити в поліції навідріз відмовився. Осінню 43-го року повернулись совєти і знову забрали його в армію, як і усіх з села, кого змогли знайти, і кинули на Букрин. Там німці перебили майже усіх наших сільських, крім діда Якова і ще кількох. Він мав значок "ворошиловський стрілок", але не зміг влучити в німецького офіцера кілька раз підряд зблизька, сміявся, що в гарячці бою планку прицілу запихнув на максимальну дистанцію ведення вогню і тому німець від пострілів весь час пригинався. Ну діду не дали тоді розібратись з цим - куля прилетіла в плече. Таким чином він попав в госпіталь, причому саме в наше село. Так от, вдома йому прийшлось через вікно тікати зі СВОЄЇ хати від якогось совєцького офіцерика, який був намагався підбивати клинки до його жінки (сюр якийсь - не коханець через вікно тікає, а хазяїн, який нєвоврєма повернувся... ну, в кого наган, той і сильніший) Після одужання дід довго воював, отримав багато нагород, навіть пересікався з хлопцями з УПА, проте не вистачило сміливості до них приєднатись (жінка, діти вдома - так він говорив їм, коли просили приєднатись)
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28.10.2020 10:22 Відповісти
Да потому и была графа про родственников в оккупации - совки(главари) знали правду то.
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28.10.2020 10:41 Відповісти
Горск..этогде сейчас линия разграничения в войну несколько раз переходил из рук в руки..так бабушка рассказывала что что когда бои шли то уходили все в лес за город и с ужасом ждали возвращения красной армии ..так как это опять голод..грабежи... все растащат и заберут!При немцах мою мать годовалую в госпитале немецком от пневмонии вылечили...
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28.10.2020 11:05 Відповісти
Мир не зберігають.
Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
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28.10.2020 09:47 Відповісти
Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
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28.10.2020 09:49 Відповісти
Сейчас платят за борьбу с росейским неофашизмом.
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28.10.2020 10:37 Відповісти
Насправді ЗЕ мав би згадати чим обернувся для українців мир при сов'єтах - гулагом, розстрілами, економічною відсталістю.
От і дивіться, чи варто позбуватись кацапського впливу, а не влаштовувати мирні стосунки з кацапстаном.
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28.10.2020 09:49 Відповісти
судя по пейзажу, освещению и переводу часов - венок оно приволокло часов в 7. пока нет никого.
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28.10.2020 09:50 Відповісти
он перебежками . пока ни кто не видит Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 7112
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28.10.2020 09:52 Відповісти
та его там и не было!
Ты шо, вставать в 5 утра? Та не...пусть Ленка сьездит
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28.10.2020 10:17 Відповісти
ну или водиле дать команду по вайберу "заедь в цветочный, выбири чо нибудь не дарагое и завези к памятнику. за мной как обычно к одиннадцати заедешь"
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28.10.2020 10:18 Відповісти
там написано от его имени оно даже не соизволило лично Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 5977
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28.10.2020 11:31 Відповісти
Скоро и тебя погонят, зелебобский клоун Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 3950
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28.10.2020 09:50 Відповісти
Зелька тупой . ему не дошло . там последовательность была такая . сперва освободили а потом наступил мир . не наоборот Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 5620
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28.10.2020 09:51 Відповісти
Нам бы от тебя сохраниться и от твоих соратников.
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28.10.2020 09:51 Відповісти
Согласен, пусть дети и внуки отвоевывают земли, мы отсидимся...
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28.10.2020 09:51 Відповісти
В 1991 году тоже Украина положила начало освобождения государства от московских оккупантов и Расия автоматически получила название Московия,потому, что без Украины на Расию не тянет Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 3133
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28.10.2020 09:53 Відповісти
А что,Зеля даже не передал привет погибшим то рук нацистских захватчиков?
Жертвам расстрела в Бабьем Яру передал,а тут забыл. Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 775
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28.10.2020 09:53 Відповісти
Разные люди,разные государства,никто не запрещает украинцам управлять своим государством.
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28.10.2020 10:13 Відповісти
Тьі такие измьішлизмьі расеянам рассказьівай.
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28.10.2020 10:31 Відповісти
Ватные люди ватные мнения и я всё рассказываю для нарида Украины,который трётся на этом ресурсе. Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 4930
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28.10.2020 14:58 Відповісти
Он даже погибших от росийских захватчиков збьіл! Некогда!
Надо снимать для них,пока раша денюшку дает.
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28.10.2020 10:33 Відповісти
Нацистов ИЗГНАЛИ, и только после этого наступил мир.
Зюзя этого не понимает?
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28.10.2020 09:53 Відповісти
он об этом даже не думает
что написали - то и озвучил...
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28.10.2020 09:57 Відповісти
да ничего он не озвучил. я знаю как это работает. есть хороший знакомый далеко не последний человек во власти в городе. у него есть страница в мордокниге и твитере. ведет не он. нанята девочка которая за относительно небольшие деньги печатает текст сообщений. тезисы получает от помощника. делает развернутое сообщение, согласовывает и вауля. страница активно ведется каждый день.
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28.10.2020 10:21 Відповісти
да...скорее всего так оно и есть...
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28.10.2020 10:24 Відповісти
Изгнали немецких,пришли росийские. Стало еще хуже.
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28.10.2020 10:29 Відповісти
Тю, а чого так скромно? Де колорадка, дід на палці?
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28.10.2020 09:54 Відповісти
На корпоративі в офісі преЗедента все це буде!
Там же всі свої.
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28.10.2020 09:59 Відповісти
О да... він там на рояльчику збацає в пам'ять о дєдє "День победы"...
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28.10.2020 10:12 Відповісти
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Источник: https://censor.net/ru/p3227512\\\\\\\\\\

Вот такое говно во власти совковое. Калька просто от всяких зюгановых. Мало того шо тупое быдло, так еще и почитатель мясников сралина-жукова и прочих.
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 8458
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28.10.2020 09:54 Відповісти
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 2581
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28.10.2020 09:57 Відповісти
Ну какбы итальянские войска участвовали в войне на советском фронте, так что тут шутка что фашисты это только итальянский режим Муссолини,а они мол не при делах, не совсем в точку. Но решающее значение понятное дело не сыграли
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28.10.2020 10:03 Відповісти
Подразумевает это быдло и ему подобные - кого?
Так мона и за голландцев высрать - изгнание тюльпанников, а чо - было с 2 полка воинов, не?
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28.10.2020 10:42 Відповісти
Голландия как бы первоначально была против Германии и Германия ее оккупировала, а Италия была союзником Германии в странах Оси. Тут как бы совсем не то же самое.
Я понимаю что существует российская калька про 9 мая и победобесие, но многие реально воевали против нацистких и фашистких в том числе войск Оси, не за то чтоб на них потом насмехались - некрасиво как то. И немцы были реально жесткие, если до оккупации Киева в нем жило порядка 900 тыс чел то в 1943 уже порядка 180 тыс.
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28.10.2020 11:19 Відповісти
так таки отвоёвывали.. а не договаривались?
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28.10.2020 09:56 Відповісти
Тільки президент забув сказати, що зробив сталін з 5 колоною. І що зробили французи... Бельгійці... Норвежці...
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28.10.2020 09:59 Відповісти
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 6721
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28.10.2020 10:02 Відповісти
Украинцы заплатили не высокую, а самую высокую цену за мир и победу над фашизмом. в мире. Слава нашим доблестным дедам - Героям-фронтовикам!
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28.10.2020 10:14 Відповісти
Як завжди, брехливе, тупе прєпіздентське і жидівське чмо з3.14зділо і не почервоніло:
"Тоді Україна, ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ, а разом з ним в тому числі і мир".
Вочевидь в Запоріжжі в татусевому анаверситеті на юридичному факультеті про ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ЦЕМУ ПРИ3.14ЗДНЮ НЕ РОЗПОВІДАЛИ І ЩО ЦЕ ТАКЕ ВОНО НЕ ЗНАЄ, бо нелох. Треба буде пояснити при нагоді.
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28.10.2020 10:19 Відповісти
"разом з нЕЮ"
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28.10.2020 10:53 Відповісти
Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти - Цензор.НЕТ 9352
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28.10.2020 10:25 Відповісти
Нужно еще победить расейских фашистов,но снимая для них сериальчики и фильмики,да еще за их денюшки....
Скорее сами под лаптем окажемся,и опять их на своем горбу тащить в цивилизацию.
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28.10.2020 10:25 Відповісти
Нам ещё нужно выгнать с Украины, а лучше уничтожить оккупантов олигархов-паразитов - которые за 29 лет довели Украину до нищеты, бедности, долгов и сокращения народа.
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28.10.2020 11:00 Відповісти
И построить большой колхоз! А на отобранньіе у олигархов деньги,купить хванеру!
Дальше надеюсь знаете.
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28.10.2020 12:46 Відповісти
Изгнание немецких нацистов кацапскими комунистами. Где здесь Украина?
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28.10.2020 11:03 Відповісти
изгнание нацистов "праздник" сомнительный... изгнание коммунистов праздник действительный..., изгнать еще ватно-кремлевский дух и можно радостно праздновать и жить в счастье!!!!
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28.10.2020 11:14 Відповісти
Ну що ж, вибори закінчилися і можна розвертати країну, вже сміливо, в сторону казламордих. Рішення конституційного суду, відмічання визволення міст від одного диктатора іншим диктатором - все це елементи відкритого реваншу.
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28.10.2020 11:18 Відповісти
До Зеленского Украина, как все европейские народы отмечают, стала с 2014 года отмечать красными маками освобождение Европы от нацизма (Восточная, правда, в 1945 г. не освободилась, а попала в плен к московскому фюреру почти на полстолетия). Пришел к власти Зеленский, и снова, как во времена совка, отмечает захват Украины Сталиным, называя это освобождением, как московская обезьяна.
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28.10.2020 12:17 Відповісти
Изгнали нацистов? Вот просто так взяли и изгнали?

А как же режим прекращения огня и одностороннее разведение сторон?

До Тихого океана можно было десятилетиями войска отводить, не нарушая мирные договоренности, а они взяли и, не смотря на усталость от войны, победили сильнейшую армию Мира.
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28.10.2020 12:54 Відповісти
всё верно сказал.
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28.10.2020 15:04 Відповісти
 
 