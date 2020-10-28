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Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Херсонщині тривають планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зі складу угруповання військ, які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, нагальна потреба цих тренувань продиктована наявністю на території, прилеглій до півострова, стратегічно важливих об'єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань.

"Загальна тематика навчань — відпрацювання комплексу превентивних заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту таких об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, місцевими органами державної влади й місцевого самоврядування", - зазначив Наєв.

За словами командувача, під час навчань, головним завданням для військових - є відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовується щодня, як вдень, так і вночі.

"Підвищення рівня навченості особового складу протидиверсійних підрозділів — є запорукою успішної протидії терористичним загрозам з боку противника в смузі відповідальності угрупування військ на півдні України та забезпечення безпеки наших громадян", - підсумував генерал-лейтенант Наєв.

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Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 01
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 02
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 03
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Наші військові завжди тренуються , а це залог успіху військової операції!!!
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28.10.2020 10:56
+6
Відпрацювання техніки виявлення та знешкодження ДРГ під час навчаннь абсолютно необхідна для ведення реальних бойових зіткнень. Молодці хлопці.
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28.10.2020 11:19
+6
Головне, що підготовка триває, а це вже позитив.
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28.10.2020 12:20
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у нас в центре Киева антигосударственный мятеж..
а Силы Спецоперация не хотят уничтожить Каломойского, судей антиКонститутционного суда, судей Окружного Админ Суда, членов Высшей Рады Правосудия, братьев Суркисов и весь состав партии ОПЗЖ?!..
у нас враг во власти сидит!!!.. очнитесь, дебилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:00 Відповісти
Коли вже ССО отримають нормальну та ******* стрілецьку зброю, яка стає на запобіжник сама, яка може швидко трансформуватись в залежності від місії, яка дозволяє використовувати ******* допоміжне обладнання, телевізійні та тепловізійні електронні приціли, системи обчислювальння траєкторії та інше?
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28.10.2020 10:11 Відповісти
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8134
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28.10.2020 10:25 Відповісти
Розумні приціли та стрілецька зброя яка може керуватись такими прицілами, багатократно збільшує ефективність підрозділів ССО і дозволяє зберегти життя цивільних при проведенні військових операцій по ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога! Автомат Калашнікова в руках бійців ССО це вже анахронізм!
TrackingPoint Precision Guided Firearm
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28.10.2020 11:00 Відповісти
Окремо хочеться відзначити волонтериський джип на якому пересуваються ССО. Досі нормальної техніки для ССО держава не закупила!
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28.10.2020 12:32 Відповісти
А в чому ненормальність штатної зброї? В тому, що сама не стає на запобіжник?
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28.10.2020 15:01 Відповісти
Штатна зброя вже застаріла, вона не дозволяє виконувати завдання непомітно і ефективно. Автомат Калашнікова це не зброя ССО, це зброя для піхоти. Саме тому спецназ в СРСР мав окрему зброю. Так само й українські підрозділи ССО мають мати ************ зразки зброї та засобів спостереження, щоб мати можливість виконувати ювелірні операції і гарантовано влучати в ціль на граничних відстанях! ССО це військові фахівці в яких вкладені шалені кошти і які мають виконувати надскладні завдання. А за терористами та диверсантами мають бігати Альфа СБУ разом з підрозділами територіальної оборони!
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28.10.2020 15:07 Відповісти
Якраз Альфа СБУ з Глоками і відповідним обвісом і бігає "непомітно" по базарам, щось там грузять і вивозять. Ну то, певно, антитерор...
Забудьте вже той СРСР! Ми в Україні зразка 2020, де не всі ті ссошники знають і вміють працювати (і обслуговувати) із тими системами, що їм видали (в першу чергу - радянські зразки), ніякої дієвої тероборони не існує, а система підготовки військових фахівців за "шалені кошти" вкрай неефективна.
Це показуха і піар по типу вами згадуваного СРСР при відсутності належної підготовки (на відміну від СРСР), якісного відбору, загальній малоефективності...
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28.10.2020 15:26 Відповісти
ДРГ супротивника сидить на Банковій.
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28.10.2020 10:08 Відповісти
СБУ рынки бомбит, не тем вы ребята занимаетесь...
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28.10.2020 10:12 Відповісти
А спецназ СБУ вчиться тканину в турків забирати, але його "припутали", ринок їм це не інтимний салон.
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28.10.2020 10:20 Відповісти
"Спецназ СБУ" после "штурмов" борделей перешёл к следующему этапу - изъятию на базаре у предпринимателя парфюмерии. У них планы боевой подготовки другие - это же антитеррор, вы что.
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28.10.2020 12:56 Відповісти
А я ж про що? Все це на радість "моїм" сепарам, їх нікому колошкати.
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28.10.2020 14:29 Відповісти
Та кому вони потрібні, бомжі ті?
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28.10.2020 15:35 Відповісти
Стечкин и ак наше все, это ведь ССО, елита. На последнем параде снаряжение и оружье "по красивше" было
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28.10.2020 10:28 Відповісти
да и авто, подарок волонтеров
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28.10.2020 11:57 Відповісти
А ви що хочете побачити М16? Штатна зброя і нічого зайвого. Лише те, що потрібно показати у ЗМІ.
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Наші військові завжди тренуються , а це залог успіху військової операції!!!
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28.10.2020 10:56 Відповісти
Відпрацювання техніки виявлення та знешкодження ДРГ під час навчаннь абсолютно необхідна для ведення реальних бойових зіткнень. Молодці хлопці.
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Це чергова показуха в ЗМІ силами військовослужбовців ЗСУ за зарплату. Реальне "відпрацювання" "техніки" проходить на 7-му кілометрі.
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28.10.2020 13:00 Відповісти
Головне, що підготовка триває, а це вже позитив.
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28.10.2020 12:20 Відповісти
Правильно роблять, що тренуються.
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28.10.2020 12:33 Відповісти
Під Кривим Рогом пішов під відкіс товарняк з вугіллям (кріплення розікрали - нема кому посторожить), в Харківській області вибух на газорозподільчій станції. А в цей час "Альфа" СБУ "відпрацьовує" "антитерористичну загрозу" на Одеському базарі (борделі поки відпочивають), а в Києві нагнали сил і засобів МВС до Олімпійського коледжу ("реорганізують" доступ до корита). Яка "техніка виявлення"? Який антитерор?
Нехай далі "тренуються" боротьбі з ДРГ, відновлюють та підвищують навички в показухах. З Путінськими дронами, що спалюють бази і арсенали вже навчились боротися, чи ще буде "робота для спецназу"?
Показуха і піар, якась профанація, що підміняє реальну роботу.
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28.10.2020 15:13 Відповісти
 
 