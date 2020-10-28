Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
На Херсонщині тривають планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зі складу угруповання військ, які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Як повідомив командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, нагальна потреба цих тренувань продиктована наявністю на території, прилеглій до півострова, стратегічно важливих об'єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань.
"Загальна тематика навчань — відпрацювання комплексу превентивних заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту таких об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, місцевими органами державної влади й місцевого самоврядування", - зазначив Наєв.
За словами командувача, під час навчань, головним завданням для військових - є відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовується щодня, як вдень, так і вночі.
"Підвищення рівня навченості особового складу протидиверсійних підрозділів — є запорукою успішної протидії терористичним загрозам з боку противника в смузі відповідальності угрупування військ на півдні України та забезпечення безпеки наших громадян", - підсумував генерал-лейтенант Наєв.
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а Силы Спецоперация не хотят уничтожить Каломойского, судей антиКонститутционного суда, судей Окружного Админ Суда, членов Высшей Рады Правосудия, братьев Суркисов и весь состав партии ОПЗЖ?!..
у нас враг во власти сидит!!!.. очнитесь, дебилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Забудьте вже той СРСР! Ми в Україні зразка 2020, де не всі ті ссошники знають і вміють працювати (і обслуговувати) із тими системами, що їм видали (в першу чергу - радянські зразки), ніякої дієвої тероборони не існує, а система підготовки військових фахівців за "шалені кошти" вкрай неефективна.
Це показуха і піар по типу вами згадуваного СРСР при відсутності належної підготовки (на відміну від СРСР), якісного відбору, загальній малоефективності...
Нехай далі "тренуються" боротьбі з ДРГ, відновлюють та підвищують навички в показухах. З Путінськими дронами, що спалюють бази і арсенали вже навчились боротися, чи ще буде "робота для спецназу"?
Показуха і піар, якась профанація, що підміняє реальну роботу.