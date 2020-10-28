Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж

103 предмети, деяким з яких, можливо, понад п'яти століть, киянин намагався незаконно вивезти в Амстердам через аеропорт "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна митна служба в Facebook.

"Працівниками Київської митниці Держмитслужби вилучено старовинні мідні персні, наконечники до стріл, монети Європи (1512 рік), Російської Імперії (1894 рік) та Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, в тому числі ордени "Залізний хрест", металеві портсигари часів Третього рейху з тавром "Alpaccа" 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви "Solingen", всі - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні та кишенькові годинники, чарки у філігранному виконанні тощо. Предмети були в речах пасажира, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" до Нідерландів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для проходження митного контролю 39-річний киянин скористався "зеленим коридором", чим засвідчив, що не має предметів, обов'язкових до декларування, або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

Однак, при перевірці ручної поклажі, в рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного споживання і предмети військового зразка.

Це стало підставою для перевірки багажних місць цього громадянина.

Система сканування виявила наявність значної кількості металевих предметів у валізах пасажира, після чого весь його багаж був оглянутий.

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"Загалом митники виявили 103 предмети, які не були задекларовані письмово. За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався.

У своїх поясненнях громадянин намагався заперечити, що дані предмети мають культурну цінність і повідомив, що скуповував їх на "блошиних ринках" для клієнтів в Амстердамі. Однак підтвердити свої слова дозвільними документами, що давали б йому право вивезти предмети за кордон, пасажир не зміг", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що експертна оцінка виявленого буде проведена додатково. Вона встановить вартість і цінність цих предметів.

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Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Предмети вилучені до винесення судом рішення у справі.





Фото: Держмитслужба / Facebook