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Київ (13835) контрабанда (1551) митниця (1027) антикваріат (75)

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

103 предмети, деяким з яких, можливо, понад п'яти століть, киянин намагався незаконно вивезти в Амстердам через аеропорт "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна митна служба в Facebook.

"Працівниками Київської митниці Держмитслужби вилучено старовинні мідні персні, наконечники до стріл, монети Європи (1512 рік), Російської Імперії (1894 рік) та Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, в тому числі ордени "Залізний хрест", металеві портсигари часів Третього рейху з тавром "Alpaccа" 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви "Solingen", всі - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні та кишенькові годинники, чарки у філігранному виконанні тощо. Предмети були в речах пасажира, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" до Нідерландів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для проходження митного контролю 39-річний киянин скористався "зеленим коридором", чим засвідчив, що не має предметів, обов'язкових до декларування, або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 01

Однак, при перевірці ручної поклажі, в рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного споживання і предмети військового зразка.

Це стало підставою для перевірки багажних місць цього громадянина.

Система сканування виявила наявність значної кількості металевих предметів у валізах пасажира, після чого весь його багаж був оглянутий.

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Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 02

"Загалом митники виявили 103 предмети, які не були задекларовані письмово. За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався.

У своїх поясненнях громадянин намагався заперечити, що дані предмети мають культурну цінність і повідомив, що скуповував їх на "блошиних ринках" для клієнтів в Амстердамі. Однак підтвердити свої слова дозвільними документами, що давали б йому право вивезти предмети за кордон, пасажир не зміг", - повідомили у відомстві.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 03

Зазначається, що експертна оцінка виявленого буде проведена додатково. Вона встановить вартість і цінність цих предметів.

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Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Предмети вилучені до винесення судом рішення у справі.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 04
Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 05
Фото: Держмитслужба / Facebook

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Як задовбали ці дебіли. Чого це він не може вивезти свої речі? Бидлячий закон про культурні цінності, коли 2культурною цінністю" можуть обізвати 5 копійок 1935 року.
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28.10.2020 10:15
+11
"Железный крест", печати Третьего рейха ... - культурное наследие Украины.
С какого дуба?
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28.10.2020 10:22
+10
Одна приватна колекція поповниться за рахунок іншої приватної колекції....
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28.10.2020 10:19
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Прорыв в реформировании таможни!
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28.10.2020 10:01 Відповісти
Видимо пассажир отказался таможне взятку дать. А без взятки они такое не пущают, им надо статистику делать.
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28.10.2020 11:03 Відповісти
От дурак ,ну кто же так вывозит .... Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 9422
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28.10.2020 10:02 Відповісти
Помню как на границе задержали с колекцией марок, а тут печаль конешно. скарб солидный
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28.10.2020 10:07 Відповісти
Да ,есть люди странные ,на то чтобы это достать ума хватило а вот ,чтобы сплавить грамотно нет,разве что какой-то дурачок просто получил это в наследство ,пробил цены в интернете у нас и там и решил рубануть куш ..
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28.10.2020 11:38 Відповісти
Кубки шикарные Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 3336
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28.10.2020 10:04 Відповісти
Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов - Цензор.НЕТ 6001
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28.10.2020 10:06 Відповісти
Законы у нас дебильные. Не уважают частную собственность.
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28.10.2020 10:08 Відповісти
Трудно точно сказать, но на вид ряд знаков подделки из Польши и Китая! Слишком свежий вид, например!
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28.10.2020 10:09 Відповісти
я тоже так думаю что эти награды обычные копии
либо отреставрированы мастерами, а значить половина оригинала уже нету
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28.10.2020 10:40 Відповісти
Cвежие ленты, белоснежная эмаль... и др.
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28.10.2020 10:47 Відповісти
Не погано.
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28.10.2020 10:11 Відповісти
Як задовбали ці дебіли. Чого це він не може вивезти свої речі? Бидлячий закон про культурні цінності, коли 2культурною цінністю" можуть обізвати 5 копійок 1935 року.
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28.10.2020 10:15 Відповісти
Хуже!

На все предметы, старше 50 лет, надо получать разрешение, что это не "культурная ценность". Даже какие-нибудь сраные открытки или марки 1960-х годов, цена которым 10 грн за кучку.
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28.10.2020 12:01 Відповісти
монети, портсигар, старі наручні годинники, наконечники стріл, каблучки... - похожі на оригінали, вся нацистська атрибутика похожа на новодєли і фальшивки. кубки гарні, авіаційні годинники також оригінальні, але яка їх історична чи культурна цінність???
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28.10.2020 10:17 Відповісти
Печати сильно на новодел похожи....
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28.10.2020 10:18 Відповісти
И кресты не вызывают доверия..
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28.10.2020 10:33 Відповісти
Одна приватна колекція поповниться за рахунок іншої приватної колекції....
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28.10.2020 10:19 Відповісти
Перепродадут какому-то олигарху.
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28.10.2020 11:06 Відповісти
"Железный крест", печати Третьего рейха ... - культурное наследие Украины.
С какого дуба?
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28.10.2020 10:22 Відповісти
у начальника таможни неплохая коллекция дома стопятсот прОцентов
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28.10.2020 10:25 Відповісти
На проспекте Бандеры, на мосту, такого хлама, можно 500 фур насобирать
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28.10.2020 10:30 Відповісти
в Одессе на стараконке тоже можно насобирать
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28.10.2020 10:41 Відповісти
будет пополнение к его коллекции
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28.10.2020 10:42 Відповісти
И радиоактивные часы, что мешало на ebay через DHL по чуть чуть продавать?
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28.10.2020 10:26 Відповісти
"портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы" - это шедевр. Для умников с таможни - Германское серебро (Нейзильбер) - сплав из меди, никеля и цинка; плотность 8,45 г/см3; температура плавления 1050С. Отличается стойкостью к коррозии. Разновидности нейзильбера - альпак и аргентан.
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28.10.2020 10:40 Відповісти
А почему не разрешили? То есть украденные деньги в иностранные банки загонять можно. А коллекционерам через границу ничего нельзя?
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28.10.2020 11:00 Відповісти
Артефакты времен второй мировой войны - культурные ценности????
Эти таможенные поцы совсем охринели???
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28.10.2020 11:10 Відповісти
а что они ворованные, если нет, то какого ху сабаковы лазят.
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28.10.2020 12:11 Відповісти
А надо было в музей сдать, что ли? Что за дыбильные законы по этому поводу действуют, просто умом тронуться. Какие-то дяди решают, что делать человеку с его собственностью. Если Украина хочет иметь свое культурное наследие при себе, то надо скупать эти нев***бенные ценности у населения и храньть их у себя закромах тогда.
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28.10.2020 12:21 Відповісти
Это совковый подход, когда все, вокруг колхозное и ничего твоего.
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28.10.2020 13:03 Відповісти
 
 