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Військовий злочинець з окупованого Криму Мартоян (Самвел) прибув до Карабаху. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Ватажок так званого "Союзу добровольців Криму", представник вірменської громади в окупованому РФ Сімферополі Армен Мартоян прибув у Нагірний Карабах "з гуманітарною місією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на низку ЗМІ.

Терориста Мартояна прийняв "глава" самопроголошеної "Республіки Арцах" Араїк Арутюнян.

Як повідомило вірменське видання "Іравунк", Армен Мартоян мав доставити "деякі товари для перевезення в Нагірний Карабах".

"В аеропорту Мартояна зустріли голова партії "Союз Конституційне право" (СКП), керівник клубу "Друзі Криму" Айк Бабуханян і бойові товариші Самвела", - пише видання.

Військовий злочинець з окупованого Криму Мартоян (Самвел) прибув до Карабаху 01

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Мартоян (відомий також на прізвисько Самвел) є підозрюваним у спричиненні тілесних ушкоджень та викраденні громадян України. Він був керівником однієї з рот так званої "Самооборони Криму" - незаконного збройного формування, яке брало участь в окупації Криму за вказівкою російських військових.

Військовий злочинець з окупованого Криму Мартоян (Самвел) прибув до Карабаху 02

Під час захоплення півострова Самвел блокував аеропорт Сімферополь, не раз нападав на журналістів, погрожував їм "жорстокою розправою".

Правозахисники не раз заявляли про причетність Самвела й очолюваного ним незаконного збройного формування до численних злочинів у Криму, більша частина яких досі не розкрита.

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Зокрема, "Самооборона Криму" причетна до викрадення 3 березня 2014 року і вбивства Решата Аметова. Також Самвел звинувачується у викраденні кримських активістів Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+72
Азербайджанцы, ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2020 10:50
+42
Украинцы если этот "крымскийнашш" поедет в Карабах Азербайджанская армия уничтожет его.полза обоим странам.Слава Украинский и Азербайджанскому ВОЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ !!!
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28.10.2020 10:54
+28
венок там купит...
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28.10.2020 10:49
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венок там купит...
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28.10.2020 10:49 Відповісти
Азербайджанцы, ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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28.10.2020 10:50 Відповісти
Приєднуюсь. Але, скоріше за все, він просто рилом на камеру поторгувати приїхав.
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28.10.2020 11:00 Відповісти
На камеру Байрактара?
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28.10.2020 13:30 Відповісти
вот и показатель, кто друзья Украины, а кто враги
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28.10.2020 10:50 Відповісти
Не обращай брат внимания.
Кацап он такой по своей сути,как и арменин.
В этом они сходны.
Его ещё не только люди,его Всевышний спросит за эту надпись.
Азербайджан и Украина вместе борется с одним врагом.
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Аллаху Акбар!!
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28.10.2020 11:49 Відповісти
Даже атеист не позволяет себе такое. Или есть вера, или нет его. А такие мрази сидят где-то на диване, и чувствуют себя хероями.
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28.10.2020 11:55 Відповісти
с чего бы это такие глупые мысли? или кацапская пропаганда выела тебе мозги?
на самом деле все очень и очень просто - враг моего врага - мой друг
азери - враги армян, которые вассалы параши, и азери же друзья туркам, которые враги параше
мы - тоже враги параше
значит? правильно, турки наши друзья и азери тоже
все просто, только нужно включить мозги!
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28.10.2020 11:03 Відповісти
Наснаги і успіхів !
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28.10.2020 10:54 Відповісти
бажаю успіхів! єпаште скільки то можливо Военный преступник из оккупированного Крыма Мартоян (Самвел) прибыл в Карабах - Цензор.НЕТ 5041
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28.10.2020 11:06 Відповісти
Коли похорони?
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28.10.2020 10:52 Відповісти
Думаєш його побачать на передку? Поїсть шашлику, поп'є тутової горілки та поїде назад.
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28.10.2020 11:26 Відповісти
Я сподіваюсь, що його шашлик побачать в оптику з БПЛА
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28.10.2020 11:39 Відповісти
ормян як і кацяпів треба гнати з України окрім поодиноких випадків,нехай писдують на утілізацію в карабах...земля їм під два метри
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28.10.2020 10:53 Відповісти
Украинцы если этот "крымскийнашш" поедет в Карабах Азербайджанская армия уничтожет его.полза обоим странам.Слава Украинский и Азербайджанскому ВОЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ !!!
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28.10.2020 10:54 Відповісти
Земля ему напалмом!!!
Слава Азербайджану!!
Слава Украине!!
Успешной утилизации окупантов!!
Аллаху Акбар!!!
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28.10.2020 11:53 Відповісти
Молимся за айзерів, дай Бог їм сили, мужності й доблесті в знищенні окупантів - ар!! щей й цього гниду самвела, зокрема.
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28.10.2020 10:55 Відповісти
а братик что задержался? опаздывать не хорошо-ведь скоро летааааать
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28.10.2020 10:55 Відповісти
земли азербайджана каменистые гумус им будет не лишний...
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28.10.2020 10:55 Відповісти
Очікую, що в найближчі день-два збройні сили Азербайджану підсмажать цього кабанчика.
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28.10.2020 10:56 Відповісти
На утилизацию прибыл!🦴
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28.10.2020 10:58 Відповісти
хор александрова кабздон готовы встречать
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28.10.2020 11:03 Відповісти
Минеральные удобрения Карабаху не помешают, лучше урожаи в гранатовых садах будут
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28.10.2020 11:05 Відповісти
Расселяются на чужих землях,убивают местных,действуют в интересах третьих сторон,а потом визжат - нас геноцидят,мы пострадавшие,гнилой народец.
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28.10.2020 11:07 Відповісти
"Байрактар" вже вилетів?
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28.10.2020 11:08 Відповісти
послать туда пару хлопцев, и привезти домой єто "дьірявое резиновое изделие".
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28.10.2020 11:11 Відповісти
Я вот вообще не понимаю почему этот Самвел до сих пор не в международном розыске? Куча доказательств его противоправной деятельности.
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28.10.2020 11:11 Відповісти
Я еще больше не понимаю - почему он еще портит воздух ?
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28.10.2020 11:20 Відповісти
И там на бутылке просидит. Видно,что дырявый.
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28.10.2020 11:13 Відповісти
некоторьім засранцам которьіе стают на чью-то сторону-в зсу азерб. и армяне воюют за Неньку.! **** vu piz////te!?
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28.10.2020 11:19 Відповісти
вот это хорошо, чем больше с Донбасса таких уедет в Карабах тем лучше, там и полягут в большинстве а самая хитрая сволочь типа Гиркиных почует вовремя что пахнет жареным и свалит в Москву(или Ереван) и будет причитать мол я на двух войнах был, я военный эксперт по жизни)))
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28.10.2020 11:24 Відповісти
"з гуманітарною місією" підживити грунт.
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28.10.2020 12:28 Відповісти
Грех такую «жирную» свинью из Карабаха живым выпускать. Надеюсь, наши операторы Байрактаров тоже в курсе о его прибытии в Карабах. Вед удобрение нашим землям тоже нужны
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28.10.2020 13:28 Відповісти
А почему Цензор не сообшает что Азербайджан освободил Лачин? Тем самым перерезав основную дорогу на Карабах.
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28.10.2020 13:51 Відповісти
 
 