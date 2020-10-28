Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною "даниною" в 60 тис., - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, затримали начальника карного розшуку та заступника начальника одного з відділень ГУ Нацполіції в Сумській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, правоохоронці мали на меті одержувати від місцевого підприємця, який займався реалізацією деревини, регулярну неправомірну вигоду на загальну суму понад 60 000 гривень, за нестворення перешкод у його господарській діяльності.



27 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали обох правоохоронців у порядку ст. 208 КПК України, після одержання частини хабара на загальну суму 17,5 тисяч гривень.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.









Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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