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Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною "даниною" в 60 тис., - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, затримали начальника карного розшуку та заступника начальника одного з відділень ГУ Нацполіції в Сумській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, правоохоронці мали на меті одержувати від місцевого підприємця, який займався реалізацією деревини, регулярну неправомірну вигоду на загальну суму понад 60 000 гривень, за нестворення перешкод у його господарській діяльності.

27 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали обох правоохоронців у порядку ст. 208 КПК України, після одержання частини хабара на загальну суму 17,5 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною даниною в 60 тис., - ДБР 01
Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною даниною в 60 тис., - ДБР 02
Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною даниною в 60 тис., - ДБР 03
Чиновники поліції на Сумщині хотіли обкласти підприємця щомісячною даниною в 60 тис., - ДБР 04

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Дивіться: На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура. Оперативний супровід —УСБУ в Сумській області.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну чо за беспредел? Ребята только расслабились после отмены ответственности за незаконное обогащение, а тут тебе, здрасьте! Ну хотя бы предупредили! Ну это же не по-пацански, блин!!!
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28.10.2020 11:25 Відповісти
Просто они забыли отдать часть выгоды "на верх" Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной "данью" в 60 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 639
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28.10.2020 11:28 Відповісти
50 тысяч засылают авакову, 10 - себе за клопоты.
Скромные ребята, ограничиться постановкой на вид.
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28.10.2020 11:28 Відповісти
Им не хватало КОВИДных миллиардов😁😁😁😁😁
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28.10.2020 11:42 Відповісти
Вснго 1,5 года у власти Зе, а времена Януковича к ментам вернулись полностью!
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28.10.2020 11:51 Відповісти
Готов поспорить на 100 бакинских, что закончиться все увольнением попавшихся и.... ФСЁ! В суде дело или развалиться или что очень и очень возможно - ментенышей оправдают!
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28.10.2020 12:08 Відповісти
 
 