Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із секторів Соборного відділення поліції Дніпровського ОП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено, що правоохоронець хотів регулярно отримувати неправомірну вигоду від підприємства, яке займалося реалізацією металобрухту. У разі сплати кожного місяця по 10 тисяч гривень, обіцяв здійснювати вплив на своїх колег, і таким чином не створювати перешкоди у господарській діяльності потерпілого.
7 серпня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку статті 208 КПК України після одержання ним першого щомісячного платежу у сумі 10 тисяч гривень.
Таким чином, поліцейський обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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