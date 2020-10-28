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Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із секторів Соборного відділення поліції Дніпровського ОП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що правоохоронець хотів регулярно отримувати неправомірну вигоду від підприємства, яке займалося реалізацією металобрухту. У разі сплати кожного місяця по 10 тисяч гривень, обіцяв здійснювати вплив на своїх колег, і таким чином не створювати перешкоди у господарській діяльності потерпілого.

7 серпня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку статті 208 КПК України після одержання ним першого щомісячного платежу у сумі 10 тисяч гривень.

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Таким чином, поліцейський обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. 01
Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. 02
Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. 03
Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. 04
Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. 05

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Автор: Наталя Джума
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Суд дело развалит, а полицая-взяточника оправдают... Ну в крайнем случае дадут или условно или исправработы.
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28.10.2020 12:12 Відповісти
хто ж його посаде при авакяну з зеленим...
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28.10.2020 12:12 Відповісти
ментам мало платят, рюкзакович еще подстелится под зе и повысят им зарплату, что бы не занимались рекетирством. Но через некоторое время опять им станет мало и так до бесконечности.
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28.10.2020 12:13 Відповісти
Разве это только здесь,таких полно в каждой области и районе.
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28.10.2020 12:19 Відповісти
Странно, всегда получал , а тут на тебе, облом
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28.10.2020 14:23 Відповісти
г. Глухов Сумская область. нач. Полиции Буханистый получает взятки и с магазинов и с менял валюты. В городе ездят машины с перегрузами и тоже платят ему.
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28.10.2020 21:41 Відповісти
 
 