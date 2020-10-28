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вибух (3746) газ (2588) Київ (13835)

Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Вибух стався в каналізаційному колекторі на вул. Тростянецькій. Про стан постраждалих поки нічого не відомо, офіційної інформації від поліції ще немає.

Про НП повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua  і видання "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в колекторі стався вибух, постраждали чотири людини. На місці події працюють спецслужби.

Через аварію утворився затор, на вул. Тростянецькій ускладнено рух - повідомляє в Telegram патрульна поліція Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух стався на російському танкері в Азовському морі

Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 01
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 02
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 03
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
это что, начался сезон массовых диверсий?!..
может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
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28.10.2020 13:17
+5
я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
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28.10.2020 13:26
+5
Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
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28.10.2020 13:29
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это что, начался сезон массовых диверсий?!..
может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
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28.10.2020 13:17 Відповісти
а может, что-то с подачей газа?
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28.10.2020 13:18 Відповісти
Скорее всего падлы начали воздух добавлять в газ. Не нажрутся ссуки никак. И пусть проплаченные эксПЕРДты не рассказывают, что это невозможно, что каллорийность газа бывает разной. Сейчас возможно всё. Только почему то как только возрастает потребления газа так сразу его каллорийность ухудшается в разы.
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28.10.2020 13:35 Відповісти
Сначала в Харькове газовая станция, а теперь в Киеве коллектор. Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 5857
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28.10.2020 13:17 Відповісти
У Шпака магнитофон, у посла орден. Меня гложут смутные сомнения....
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28.10.2020 13:20 Відповісти
ватный терракт Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 352 Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 9256 # 2
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28.10.2020 13:22 Відповісти
я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
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28.10.2020 13:26 Відповісти
Газовый коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ - Цензор.НЕТ 9405 Зимой отопления не будет? Ну может, и к лучшему. Меньше платить.
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28.10.2020 13:28 Відповісти
с отоплением то понятно , но так кроме этого куча проблем во всей коммунальной собственности ...
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28.10.2020 13:34 Відповісти
Баканов, занят !!!! У него проблемы на 7-м км
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28.10.2020 13:28 Відповісти
Схоже залишиться без відрізу на новий костюмчик.
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28.10.2020 13:30 Відповісти
Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
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28.10.2020 13:29 Відповісти
еее... Для цього державі доведеться ще доплатити
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29.10.2020 20:50 Відповісти
Отим ремонтним роботам, що ведуться в місці аварії, уже понад 5 років.
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28.10.2020 13:48 Відповісти
Привет ******* голосовавшим за удареного боксера
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28.10.2020 18:52 Відповісти
здавалося б до чого тут бубачка?
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29.10.2020 20:51 Відповісти
Так а як він міг би не вибухнути? В нас тільки щомісячні ремонти замість того щоб поставити повністю нові запчастини і системи.
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28.10.2020 19:45 Відповісти
Символическое происшествие.
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29.10.2020 07:29 Відповісти
 
 