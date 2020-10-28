Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибух стався в каналізаційному колекторі на вул. Тростянецькій. Про стан постраждалих поки нічого не відомо, офіційної інформації від поліції ще немає.

Про НП повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua і видання "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

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За попередньою інформацією, в колекторі стався вибух, постраждали чотири людини. На місці події працюють спецслужби.

Через аварію утворився затор, на вул. Тростянецькій ускладнено рух - повідомляє в Telegram патрульна поліція Києва.

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