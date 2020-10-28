Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Вибух стався в каналізаційному колекторі на вул. Тростянецькій. Про стан постраждалих поки нічого не відомо, офіційної інформації від поліції ще немає.
Про НП повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua і видання "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, в колекторі стався вибух, постраждали чотири людини. На місці події працюють спецслужби.
Через аварію утворився затор, на вул. Тростянецькій ускладнено рух - повідомляє в Telegram патрульна поліція Києва.
Топ коментарі
+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар28.10.2020 13:17
+5 Игорь Монахов
показати весь коментар28.10.2020 13:26
+5 Cтарий Кінь
показати весь коментар28.10.2020 13:29
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может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!