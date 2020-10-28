В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Служба безпеки України розкрила схему незаконного ввезення на територію країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення СБУ.
"За попередніми даними слідства СБУ, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару", - повідомляє СБУ.
Зазначається, що порушники для переправлення комплексів через кордон використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.
У результаті їхніх дій державному бюджету України було завдано збитків на більш ніж 20 млн грн.
"Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків в офісних, виробничих і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили документи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.
На виявлені зразки озброєння накладено арешт.
Будь ласка, зачекайте...
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це жарт такий? То напевно кляті євробляхери зрк пригнали без розтаможки.
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з незаконних ламп в радарах перейшли на незаконні ЗРК...Це не сбу а якісь шкідники!
а зато у нас я видел шо консервы целых два ныдэль дэржат то, шах и король тебе, вот
-Оттуда."
Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"
Так что .... ну не знаю, сигарета последняя дыми та, которую курит победитель(Сократ "мод" - офф)
Поделись, ЗАБОРИСТАЯ ШМАЛЬ! Без нее тебя не понять (
Ну вот и норм. если закупать у врага прицелы напр - это круто.
это я напр. сказал то.
и независимо от власти то
ты не трясся случайно когда у нашей техники не было запчастей?
Да, это ты, ты обосрался.
А вот щас = опять пресловутые Свинарчуки(понятно о мафия) закупили нелегально у Рашки запчасти = .....(вставь шо надо тебе), но танки ездят? иди ты подальше
Ти мене ще до порохоботів запиши.
На твої останніикоментарі:
Кількість техніки на складах дозволяю забезпечити запчастинами совкові протиповітряні системи на багато років.
І взагалі, ти сам себе читав?
*Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"*
Стріли, нідерланди, штани. *Смешались в кучу кони, люди, пулеметы*
*
я просто для тех кто поймет написал то.
А за ПВО - ну ептель Пашинянову - посм. как тупо Осы и с-300 пупо от.... ну, сделались Черными Пластилинами.
ну и дальше шо ты хотел сказать то?
давай на русском, бо тут апострофа нету, и печатать (по)быстрее то?
Догадываться, что кто-то имел вввиду и держит в голове весьма сложно.
Я понимаю, хчется изложить все и сразу, запихнуть в пару слов пару томов Толстого.
Но так не бывает)
Поэтому, такие выссказывания всегда заканчиваются фразой - Но, я имел ввиду...
Чужая голова потемки, и заглянуть туда могут только некроманты (уже потом) и любители приписыпать другим свои представления об окружающем мире.
Я потратил кучу времени и остатки вежливостм. Надеюсь, что я доступно пояснил ваши ошибки в изложении ваших же мыслей?
Ответ не требуется и не приветствуется)
Ти диви які негідники !
сбу молодці - нічого нам озброєння постачати !
-из леса, вестимо, отец слышишь "рубит", а я отвожу....
Ввезли, укрепили обороноспособность страны.
За каким хреном их преследовать?
вангую че скоро подводную лодку найдут , не типа той че в святошинском стоит , а настоящую , боевую , ну немного б\у