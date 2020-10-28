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В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Служба безпеки України розкрила схему незаконного ввезення на територію країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення СБУ.

"За попередніми даними слідства СБУ, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару", - повідомляє СБУ.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 01

Зазначається, що порушники для переправлення комплексів через кордон використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

У результаті їхніх дій державному бюджету України було завдано збитків на більш ніж 20 млн грн.

"Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон", - йдеться в повідомленні.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 02

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили документи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 03
В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 04

Читайте: Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Сколько советского металолома, а сколько труда и денег!!!!! Гребаный Гулаг!
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28.10.2020 14:25
+10
Эдак наши коррупционеры могут и БУК в Украину затащить из которого сбили Боинг и тогда на нас точно всю вину свалят .
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28.10.2020 14:26
+7
Служба Бабла України, як завжди в зоні відкатів.
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28.10.2020 14:25
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Сколько советского металолома, а сколько труда и денег!!!!! Гребаный Гулаг!
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28.10.2020 14:25 Відповісти
Индия переориентировалась с России на США в рамках долговременного военного сотрудничества В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2132
, при этом получив максимальный доступ к американским самым современным технологиям. Сотрудничество рассчитывается по словам политиков «на десятилетия».

Индия, некогда ключевой союзник России в Азии и крупнейший покупатель российского оружия, окончательно переориентируется на военное сотрудничество с США.Как сообщает ТАСС, во вторник Индия и Штаты заключили соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией.
Как сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на пресс-конференции, документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога «2 плюс 2», в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.
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28.10.2020 20:56 Відповісти
Хо-хо . Этим металлоломом можно неплохо отбиваться.... если с умом...
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13.04.2021 19:05 Відповісти
Там на фото видна улица. Кто то шёл, увидел, усрался что стрельнуть могут и стуканул. А так бы прошло если бы по сараям или сеном присыпали сразу. Типа коров зимой кормить. Чистый сюр по стране идёт и давно---30 лет запросто!
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28.10.2020 14:25 Відповісти
Служба Бабла України, як завжди в зоні відкатів.
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28.10.2020 14:25 Відповісти
организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет

======================
це жарт такий? То напевно кляті євробляхери зрк пригнали без розтаможки.
======================
з незаконних ламп в радарах перейшли на незаконні ЗРК...Це не сбу а якісь шкідники! В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1297
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28.10.2020 17:36 Відповісти
Эдак наши коррупционеры могут и БУК в Украину затащить из которого сбили Боинг и тогда на нас точно всю вину свалят .
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28.10.2020 14:26 Відповісти
в кармане?
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28.10.2020 14:31 Відповісти
Провину на нас не свалят, ми її самі на себе візьмемо а хтось за це грошенята отримає...))
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28.10.2020 18:00 Відповісти
сейчас у власти зеленые коррупционеры
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28.10.2020 19:04 Відповісти
а откуда ввезли-то? В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетные комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5087
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28.10.2020 14:26 Відповісти
и куда?
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28.10.2020 14:29 Відповісти
как обычно ,это Порох себе купил В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 447
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28.10.2020 16:39 Відповісти
а точно, я дусал из Гванердиладо-Липоаргуйзской Республики, а тут вы спросил то..... В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3596
а зато у нас я видел шо консервы целых два ныдэль дэржат то, шах и король тебе, вот В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6718
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28.10.2020 14:30 Відповісти
"-Откуда все это,Сеня?
-Оттуда."
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28.10.2020 14:35 Відповісти
Записали - в ВСУ бы они не попали.(а может на запчасти, не?)
Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"

Так что .... ну не знаю, сигарета последняя дыми та, которую курит победитель(Сократ "мод" - офф)
В Украину незаконно ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства на более чем 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6118
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28.10.2020 14:28 Відповісти
Юра Кузнецов, ты че шмалиш?
Поделись, ЗАБОРИСТАЯ ШМАЛЬ! Без нее тебя не понять (
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28.10.2020 14:35 Відповісти
Тебе Свинарчуки на ворот давят?
Ну вот и норм. если закупать у врага прицелы напр - это круто.
это я напр. сказал то.
и независимо от власти то
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28.10.2020 14:38 Відповісти
Кстати, Да это ты,

ты не трясся случайно когда у нашей техники не было запчастей?
Да, это ты, ты обосрался.
А вот щас = опять пресловутые Свинарчуки(понятно о мафия) закупили нелегально у Рашки запчасти = .....(вставь шо надо тебе), но танки ездят? иди ты подальше
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28.10.2020 15:13 Відповісти
Юрику, де я і де свинарчуки)
Ти мене ще до порохоботів запиши.

На твої останніикоментарі:
Кількість техніки на складах дозволяю забезпечити запчастинами совкові протиповітряні системи на багато років.

І взагалі, ти сам себе читав?
*Понятно шо если в/на.с летят стрелы, то если кто-то ввез щиты от противной стороны = на склад на два года, тюрьма, а стрелы так и летят....
Нидерланды, пишут, вовсю шили штаны испанцам, а на эти деньги - закупали и делали то шо эти штаны приводило в состояние "яйцавсмяткунгениньосиньорес"*

Стріли, нідерланди, штани. *Смешались в кучу кони, люди, пулеметы*
*
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28.10.2020 15:22 Відповісти
ммм, это за войну Нидеров с испанцами - торговали.
я просто для тех кто поймет написал то.
А за ПВО - ну ептель Пашинянову - посм. как тупо Осы и с-300 пупо от.... ну, сделались Черными Пластилинами.
ну и дальше шо ты хотел сказать то?
давай на русском, бо тут апострофа нету, и печатать (по)быстрее то?
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28.10.2020 15:28 Відповісти
Я хотел сказать, что мысли надо излагать последовательно и доступно.
Догадываться, что кто-то имел вввиду и держит в голове весьма сложно.

Я понимаю, хчется изложить все и сразу, запихнуть в пару слов пару томов Толстого.
Но так не бывает)

Поэтому, такие выссказывания всегда заканчиваются фразой - Но, я имел ввиду...
Чужая голова потемки, и заглянуть туда могут только некроманты (уже потом) и любители приписыпать другим свои представления об окружающем мире.

Я потратил кучу времени и остатки вежливостм. Надеюсь, что я доступно пояснил ваши ошибки в изложении ваших же мыслей?

Ответ не требуется и не приветствуется)
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28.10.2020 15:39 Відповісти
да ну и не, ОК.
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28.10.2020 16:56 Відповісти
нашли металлолом нужно отжать под любому.
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28.10.2020 14:30 Відповісти
тому що обігом брої аймаються хрен на хто а не бепосередньо армія. уявіть що найли спеів і пустили і ракети куди захотіли. ДЕРЖАВИ нема..................
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28.10.2020 14:40 Відповісти
А , где пан Билецкий и Нацдружины ? Уже должны быть под ОП , вооруженные ЗЕлеными лягушками
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28.10.2020 14:42 Відповісти
нацжена со свободой вздрочнут друг на друга, а Аваков с Коломойским обнимутся
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28.10.2020 19:02 Відповісти
Незаконно армію озброювали ?
Ти диви які негідники !
сбу молодці - нічого нам озброєння постачати !
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28.10.2020 14:43 Відповісти
будем как армяне на танки с голой жопой
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28.10.2020 19:00 Відповісти
Т.е. если-бы поставили в ВСУ, то закон не нарушили. Если реэкспорт - тоже. Третьего варианта как бы нет. Может просто не поделились со Службой Брелков Украины? Они-же постоянно были под их контролем с момента пересечения границы, но "ущерб" вдруг нарисовался только сейчас!
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28.10.2020 14:46 Відповісти
-откуда дровишки?
-из леса, вестимо, отец слышишь "рубит", а я отвожу....
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Вот фото подозреваемых
В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6831
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28.10.2020 14:49 Відповісти
крайній справа Сеня Я.?
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28.10.2020 19:28 Відповісти
Совсем кую дались.
Ввезли, укрепили обороноспособность страны.
За каким хреном их преследовать?
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28.10.2020 14:52 Відповісти
какой страны
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28.10.2020 15:01 Відповісти
правильно, зенитно-ракетные комплексы передать Азербайджану, пусть херачат советско-армянское дерьмо
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28.10.2020 18:58 Відповісти
Походу С-125. Интересно, кому нужен этот древний хлам? Разве что на металлолом?
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28.10.2020 14:53 Відповісти
Сирии, Ливии, Армении и разные подобные государства плюс отдельные освободительные движения со спонсорами. Дело хорошее, бизнес. Только налоги нужно платить.
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28.10.2020 16:24 Відповісти
цього літа Україна модернізувала і продала Турції 6 батарей С-125-2Д
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28.10.2020 17:04 Відповісти
А та, в свою очередь, небось, отправила их в Сирию защищать туркоманов на севере. А потом начинаются вопли о том, что мол оружие бесконтрольно распространяется.
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28.10.2020 17:32 Відповісти
Так нормальный комплекс.... В Украине должно было быть этого добра много( если уже не распродали вместе с Тополями....) чучма улукбекам все продал.... На Печоре если электронику модернизировать получается дешёвый и безотказный низкострел ... а с уровнем современной электроники там китайский ноутбук с вычислениями справится....Для ми 8 и прочих совковых вертолетов и су25 вполне сойдёт..... можно и ракеты особо не жалеть....
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13.04.2021 19:15 Відповісти
Если реэкспорт - точно в Армению.Она любит ордынское оружие.
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28.10.2020 16:21 Відповісти
Турция тоже любит. Вместо "Пэтриотов" закупили "С-400".
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28.10.2020 16:55 Відповісти
Незаконно? Так віддайте в ЗСУ.
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28.10.2020 17:11 Відповісти
незаконно имеется ввиду, что не занесен откат в сбу и андрею елдаку
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28.10.2020 18:57 Відповісти
ЗСУ зможе прийняти тільки повністю справне і випробуване озброєння. А те, що ввезли -то металобрухт. Може його і мали намір передати на Артема чи інший завод. СБУ дурня валяє.
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28.10.2020 20:30 Відповісти
За таке МО і Головнокомандувача з ділками потрібно стерелізувати!
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28.10.2020 17:30 Відповісти
фигасебе 3 комплекса зрк - это не бочку С2Н5ОН привезти на ближайший праздник
вангую че скоро подводную лодку найдут , не типа той че в святошинском стоит , а настоящую , боевую , ну немного б\у
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28.10.2020 17:58 Відповісти
А вы говорите :"Надя на барже с минометом посреди Днепра в Киеве". Ставки растут.
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28.10.2020 18:47 Відповісти
нифига непонятно. это зрада или перемога? ввезли три ракетных комплекса - это плюс, ими можно сбивать советские самолёты, незаконно - это тоже плюс, ведь имеется ввиду, что с этих комплексов не занесли откат в офис президента. Ждем информацию от Андрея елдака об уничтожении незаконно ввезенных в Украину зенитно-ракетных комплексов
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28.10.2020 18:55 Відповісти
Нехай спробує законно ввезти , якщо на постачання Зброї в України введено ембарго. Якщо і продають, то через підставні фірми. З РФ та Білорусі взагалі закуповували елементи озброєння втридорога, з великими хабарями, підкуповували прикордонників щоб ввезти в Україну. І все через підставні фірми. Іншого варіанту не існує.
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28.10.2020 20:34 Відповісти
надо наказывать посредников. С недавних пор всем стало ясно что советским и российским мусором сбивать можно только гражданские самолеты. Стало быть в покупке явно какие то террористы заинтересованы были
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28.10.2020 21:16 Відповісти
 
 