Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав журналістам квартиру, в якій, за його словами, живуть його батьки і фігурант кримінальної справи про корупцію - брат Денис.
Андрій Єрмак запросив у гості до батьків журналістів видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, батьки Єрмака живуть "у типовій хрущовці на бульварі Дружби народів". Брат глави ОП Денис під час чаювання був удома, але не вийшов до кореспондентів. За словами батьків, він спав у своїй кімнаті після крапельниць, які йому ставлять після контузії в АТО.
Єрмак-старший - корінний киянин, його дружина - із Санкт-Петербурга. Вони познайомилися й одружилися 1971 року, зазначає видання.
"Батько глави ОП Борис Михайлович Єрмак наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані і там же познайомився з тоді маловідомим, а згодом впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний з другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. Багато років тому Андрій Єрмак допомагав Емануїлову відкрити компанію в Україні", - пише "Бабель".
Сам глава ОП про батьків говорить так: "Я не люблю виставляти себе і сімʼю напоказ, але я вже втомився слухати цей бруд про тата з ФСБ і про щось іще. Ось, будь ласка, можете побачити, де вони живуть, як живуть - у Києві, в простій квартирі. Ось усе, що у них є. Я пишаюся своїми батьками".
Усі фото - видання "Бабель"
Будь ласка, зачекайте...
и это еще вопрос:не для киева ли казак ермак тимофеевич сибирь завоевал?
Никогда такого не было и вот опять.
Так ведь...
***, я думал, что зомби только у Киркмана...
На поленьях смола, как слеза
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
на стіну прямо проситься портрет сталіна.
Ярмак достойный сменщик зеГниде
Лохи, до голосования готовы ?
Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска - только в пользовании, принадлежит он Андрею Ерошову.
Но, 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль - Mercedes-Benz S350 2019 выпуска - за 3 млн грн
В всего в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода - все от предпринимательской и юридической деятельности (???).
Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен - в "Кредобанке".
Далее - 1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Хотя эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.
В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен. С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен (хотя на машину деньги нашлись)))
Возможно, возможно... А что за капельницы такие? Зё поделился?
Интеллигенцией там и не пахнет.
І для чого? Щоб його не запідозрили, що він краде скрепки з ОП, чи може кгбешнік Дєрьмак крупну справу прямо зараз провертає?
я теряюсь в догадках
мама? папа? - не похоже