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Єрмак Андрій (1229) Єрмак Денис (92)

Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав журналістам квартиру, в якій, за його словами, живуть його батьки і фігурант кримінальної справи про корупцію - брат Денис.

Андрій Єрмак запросив у гості до батьків журналістів видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, батьки Єрмака живуть "у типовій хрущовці на бульварі Дружби народів". Брат глави ОП Денис під час чаювання був удома, але не вийшов до кореспондентів. За словами батьків, він спав у своїй кімнаті після крапельниць, які йому ставлять після контузії в АТО.

Єрмак-старший - корінний киянин, його дружина - із Санкт-Петербурга. Вони познайомилися й одружилися 1971 року, зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський

"Батько глави ОП Борис Михайлович Єрмак наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані і там же познайомився з тоді маловідомим, а згодом впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний з другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. Багато років тому Андрій Єрмак допомагав Емануїлову відкрити компанію в Україні", - пише "Бабель".

Сам глава ОП про батьків говорить так: "Я не люблю виставляти себе і сімʼю напоказ, але я вже втомився слухати цей бруд про тата з ФСБ і про щось іще. Ось, будь ласка, можете побачити, де вони живуть, як живуть - у Києві, в простій квартирі. Ось усе, що у них є. Я пишаюся своїми батьками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос

Усі фото - видання "Бабель"

Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 01Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 02Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 03Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 04
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 05
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 06Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 07
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 08
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат 09

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Це саме той брат якого вбив Порошенко?
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28.10.2020 14:40
+44
и для кого этот цирк? Для выборцев зедебилов.
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28.10.2020 14:40
+42
ФСБешна гнида
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28.10.2020 14:40
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Це саме той брат якого вбив Порошенко?
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28.10.2020 14:40 Відповісти
В тюрмі теж буде небогата обстановка, тому Єрмакам буде відносно комфортно! Думаю їм вже потрібно більше грошей виділяти на ремонт СІЗО та місць ув'язнення, бо платні камери відмінять як антиконституційні.
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28.10.2020 14:43 Відповісти
НЕ ВЕРЮ !!!!!!!
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28.10.2020 15:09 Відповісти
не буде він в буцигарні...- не буде... Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 2267
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28.10.2020 16:50 Відповісти
Ви праві, його випустять до Ростова!
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29.10.2020 01:22 Відповісти
Прям как *******. Что то презЕдент сегодня разговорился
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28.10.2020 14:40 Відповісти
ФСБешна гнида
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28.10.2020 14:40 Відповісти
вопрос только,почему он сейчас так засуетился?
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28.10.2020 16:26 Відповісти
"оман" ( там пожиттева ст.) не дает покоя... Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1530
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28.10.2020 16:51 Відповісти
На тот свет к брату сводил?
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28.10.2020 14:40 Відповісти
типичная совковая семья...
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28.10.2020 14:40 Відповісти
и для кого этот цирк? Для выборцев зедебилов.
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28.10.2020 14:40 Відповісти
Репортаж называется "Ермак с человеческим лицом", в лучших традициях пропаганды
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28.10.2020 17:47 Відповісти
"Борис Михайлович Ермак в конце 1980-х занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане" - тобто спалив Єрмак папашку кадебіста? Прикольно... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 6635
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28.10.2020 14:41 Відповісти
Шоу в совковом стиле для скудных разумом.
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28.10.2020 14:42 Відповісти
скромная семья потомственного разведчика ГРУ))
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28.10.2020 14:42 Відповісти
"Не верю!" (с)
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28.10.2020 14:43 Відповісти
А он не потомок того самого Ермака?
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28.10.2020 14:43 Відповісти
Тот самый Ермак не был евреем.
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28.10.2020 15:57 Відповісти
между ними больше десяти поколений...всякий гиюр мог случиться...
и это еще вопрос:не для киева ли казак ермак тимофеевич сибирь завоевал?
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28.10.2020 19:18 Відповісти
как живет брат, который умер на бамбасе... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 1878
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28.10.2020 14:44 Відповісти
жырррная нерпа, тьфу...
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28.10.2020 14:44 Відповісти
в принципі нам твоє житійо до дупи.
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28.10.2020 14:44 Відповісти
Таааак. И вот представитель власти с представителем СМИ вломились в квартиру к состоящим в группе риска (65+ наверняка) гражданам без средств индивидуальной защиты от вируса.
Никогда такого не было и вот опять.
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28.10.2020 14:45 Відповісти
Один также простой парень ездит на лисапеде с кортежей,также показывал своих родителей,к чему это?
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28.10.2020 14:46 Відповісти
Хочу побачити як ця сімейка в тюремній камері буде накривати собі стіл.
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Брат?!
Так ведь... Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 500

***, я думал, что зомби только у Киркмана...
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28.10.2020 14:48 Відповісти
а покажи ка щета в зарубежных банках или раскрой свои офшоры
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28.10.2020 14:49 Відповісти
все обрыдались
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28.10.2020 14:49 Відповісти
Бьётся в тесной печурке огонь
На поленьях смола, как слеза
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
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28.10.2020 15:08 Відповісти
Ушлёпок грёбаный и не стесняйся всё показывать уже, а вдруг опять революция? А она будет но гораздо быстрее и эффективнее и картины **** не успеешь снять. Скотина.
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28.10.2020 14:50 Відповісти
Так так... Папашка кгбист значит, мамашка с Питера, друзья друга путина... Всё складывается..)
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28.10.2020 14:51 Відповісти
Чого воно виповзло? Відволікає увагу від державного перевороту вчиненого конституційним судом?
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28.10.2020 14:51 Відповісти
Можно подумать, что в парашных посольствах все без исключения сотрудники не были гэбистами. Три хаха через черточку Глава ОП Ермак показал, как живут его родители и брат - Цензор.НЕТ 1992
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28.10.2020 14:53 Відповісти
ууу зрадулище- зрадуленция.
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28.10.2020 14:53 Відповісти
А для тебя нормально,что убиенный в 2015м в АТО братец лежит под капельницей?
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28.10.2020 16:05 Відповісти
у тебя набор слов.
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28.10.2020 16:44 Відповісти
вони так і живуть - в стилі керівництва срср.
на стіну прямо проситься портрет сталіна.
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28.10.2020 14:57 Відповісти
Ну вот что и требовалось доказать
Ярмак достойный сменщик зеГниде
Лохи, до голосования готовы ?
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28.10.2020 15:03 Відповісти
Какое имущество задекларировал глава ОП Ермак ?Квартира в Киеве площадью 107,8 квадратных метров. Ее стоимость - 3 миллиона 535 тысяч гривен на момент приобретения в 2005 году.
Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска - только в пользовании, принадлежит он Андрею Ерошову.

Но, 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль - Mercedes-Benz S350 2019 выпуска - за 3 млн грн
В всего в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода - все от предпринимательской и юридической деятельности (???).
Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен - в "Кредобанке".
Далее - 1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Хотя эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.
В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен. С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен (хотя на машину деньги нашлись)))
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28.10.2020 15:04 Відповісти
а с папашей наема папаша ермака не дружил часом?
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28.10.2020 15:11 Відповісти
Не понял, зачем было "палить" явочную квартиру агента "Козыря"?
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28.10.2020 15:15 Відповісти
А самогонный аппарат припрятали?
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28.10.2020 15:17 Відповісти
Сериал "Слуга народа-2". В главной роли - корефан Голобородька.
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28.10.2020 15:32 Відповісти
То як в Бойка 1-кімнатна квартира та 50-річний "Москвич-412". А зараз можна нічого не декларувати. Життя вдалось!
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28.10.2020 15:33 Відповісти
Це кріт окупантів
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28.10.2020 15:37 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 3028
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28.10.2020 15:37 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1175
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28.10.2020 15:38 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 7782
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28.10.2020 15:39 Відповісти
Пришлось к бабушке соседке на врамя переехать
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28.10.2020 15:42 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 9882
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28.10.2020 15:44 Відповісти
На шестой фотке:" даю установку: мои родители и мой брат живут скромно, можно сказать нищие. Я же считаю людей дебилами и поэтому купил себе машину за 3100000,а родителям обои не переклеил. До сих пор рассчитываю на зедебилов которые верят в наши с Вовкой сказки."
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28.10.2020 15:47 Відповісти
спал в своей комнате после капельниц, которые ему ставят после контузии в АТО

Возможно, возможно... А что за капельницы такие? Зё поделился?
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28.10.2020 15:54 Відповісти
Я не понял, это кадры продолжение "Сватов" или фильма про Голобородько ?
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28.10.2020 15:55 Відповісти
Не слишком ли много руковолителя офиса президента, никем не избранного бюрократа? Просто какой-то регент при недееспособном президенте.
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28.10.2020 15:56 Відповісти
Чай виноградом закусывают?
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28.10.2020 15:56 Відповісти
Ахахаха))))Хрущева и брательник ,оживший,под капельницами после контузии в АТО
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28.10.2020 15:58 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 7528
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28.10.2020 15:59 Відповісти
95 квартал просто отдыхает.
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28.10.2020 15:59 Відповісти
И шмаркля и два брата Ермака считали и продолжают считать народ дебилами.
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28.10.2020 15:59 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 1938
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28.10.2020 16:07 Відповісти
Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат - Цензор.НЕТ 4756
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28.10.2020 16:12 Відповісти
Вся Украина должна рыдать !!!!
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28.10.2020 16:15 Відповісти
Як ви заграли своїм цирком зелені ідіоти
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28.10.2020 16:27 Відповісти
Жлобяра при таких-то бабках не мог родакам приличную просторную квартиру купить? Ведь в хрущевках ни лифта, ни мусоропровода нет,- минимум комфорта. Да еще и убиенный Порошенком брат там витает... Как они все там ютятся?
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28.10.2020 16:32 Відповісти
Уж не готовится ли он занять место своего шефа? Зачем такой душевный стриптиз? Украинцы, конечно жалостливые, но тут надо было бы сначала вес сбросить. Морда лица в кадр не помещается.
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28.10.2020 16:52 Відповісти
Ну прям коморка папы Карло,с нарисованным очагом 😢
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28.10.2020 17:12 Відповісти
Вроде старички интелигентныйюе, а такое говно воспитали. Кстати, это тот самый брат старшего дЕрьмака, что погиб на Донбассе?
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28.10.2020 17:28 Відповісти
Отставной КГБшник с женой из ****** + корешки ***** и мутные(как будто бывают прозрачные) оборудки.

Интеллигенцией там и не пахнет.
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31.10.2020 08:46 Відповісти
Аш на сльозу пробило
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28.10.2020 17:36 Відповісти
Родителей не жаль, тянет их в свою пиаровскую помойку.
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28.10.2020 17:39 Відповісти
А показать как он сам живёт, скромность помешала.
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28.10.2020 17:41 Відповісти
Секретутка Зе створює собі прикриття. Вау, прям кіно.
І для чого? Щоб його не запідозрили, що він краде скрепки з ОП, чи може кгбешнік Дєрьмак крупну справу прямо зараз провертає?
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28.10.2020 18:32 Відповісти
Якби я накрав стільки грошей як він,то я б ще й не такий бомжатник показав,в якому нібито живуть мої рідні і я!!!Квартал вміє знімати фільми,і робити декорації!
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28.10.2020 20:53 Відповісти
нахиба єто кіно?
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28.10.2020 21:11 Відповісти
так кто из них сдал москалям инфу о самолёте с сепарами из Минска?
я теряюсь в догадках
мама? папа? - не похоже
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28.10.2020 21:17 Відповісти
кацапская гебешная гнида !
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29.10.2020 01:51 Відповісти
прям как янукович шустеру
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29.10.2020 16:07 Відповісти
Недурно покойничек харчуется. Не каждый живой так сможет.
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29.10.2020 16:15 Відповісти
Слишком навязчиво развешены семейные фотографии в разномастных рамочках. Занимавшие "высокую должность в посольстве СССР в Афганистане" прям так и размещают фотографии. И такое впечатление, что в жизни сыновей больше ничего и не было, кроме бинокля на шее и спущенных колгот. Лбы такие повырастали, а фотографий из жизни - почти младенческие, не хватает лежащих на пузике с голой жопкой. Для себя хоть стол более менее приличный для встречи сына с родителями организовал, а не огромные куриные лапы.
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26.01.2021 14:43 Відповісти
 
 