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Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У результаті аварії на Новодарницькому колекторі в Києві постраждали 4 комунальники "Київводоканалу". Одного чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що "Київводоканал" проводив ремонтні роботи на перехресті вул. Тростянецької і Харківського шосе, в Дарницькому районі столиці. У цей час в колекторі сталася аварія і чоловіків змило великим напором холодної води.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 01

Рятувальники ДСНС витягли постраждалих з колектора і передали працівникам медичної служби. Одного чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні. Іншим трьом допомога надавалася на місці.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 02

"Київводоканал" підтвердив інформацію і повідомив про початок службового розслідування причин події.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 03

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 04

"Сьогодні на вул. Тростянецька, 8 під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі сталася надзвичайна ситуація - за попередньою інформацією - витік газу, в результаті чого постраждали наші співробітники", - повідомив "Київводоканал".

Раніше повідомлялося, що в Києві стався вибух у газовому колекторі, в результаті якого постраждали 4 людини.

Також дивіться: Газовий колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані - Цензор.НЕТ 5591
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28.10.2020 16:17 Відповісти
Ура, славному меру!!!! Все поробив!!!!
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28.10.2020 16:44 Відповісти
Техніку безпеки, ще ніхто не відміняв... для чого тут мер?
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28.10.2020 17:33 Відповісти
 
 