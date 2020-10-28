Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Азербайджан заявив про ракетний обстріл касетними зарядами житлового району міста Барда.
Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.
"28 жовтня, приблизно о 13:00 збройні сили противника обстріляли густонаселену частину міста Барда із застосуванням заборонених міжнародним правом касетних бомб, унаслідок чого 21 людина загинула, приблизно 70 зазнали поранень, цивільній інфраструктурі міста та транспортних засобів було завдано значної шкоди", - йдеться в повідомленні.
Помічник президента Хікмет Гаджієв опублікував у Twitter наслідки обстрілу. На деяких фотографіях видно частини касетних снарядів.
У Міноборони Вірменії заявили, що війська не вели вогонь із РСЗВ "Смерч" і це брехливе звинувачення. При цьому азербайджанську сторону звинуватили в ракетному обстрілі міст невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Шуша і Степанакерта.
Будь ласка, зачекайте...
Точно также 30 лет назад, когда у армян ещё не было своей армии, россия оккупировала Карабах, а мародеры и убийцы армяне шли за ними следом и резали мирных азербайджанских селян.
Армяне по своей сути трусы и вторсырьё, маргиналы, живущие в своем информационном вакууме, очень похожем на Северную Корею.
Дешёвая российская пропаганда у них, и жопа голая. Ничего, вы их порвете в итоге, вы каждый день им устраиваете публичную порку.
Карабах - это Азербайджан!
Во-первых, как только появились первые фотографии с места поражения роддома в Степанакерте (Ханкенди), а не лишь голословные заявления, у меня возник диссонанс. Когда говорилось в сообщениях российских и армянских площадок про удар по роддому, то в голове тут же возникали палаты, из которых в панике, объятые дымом и угаром бегут роженицы.
Между тем, на фото нам продемонстрировали некие пустые помещения, без элементарной мебели и, словно, находившиеся на момент разрушения в стадии ремонтных работ. То есть, грубо говоря - помещение было не жилое.
Но вот ведь дела! Следов обстрела на больнице - нет, а 3,14здец за время нахождения в "НКР" - да.
И да, кацапские твари - большие любители ввалить по мирному городу. Мариуполь, Грозный и половина городов в Сирии не дадут соврать.
И что бы там Эрдоган не говорил - это не он отжал Крым у братского (на тот момент) народа.
Азербайджан не остановится и будет еще больше и с упорством уничтожать армянских террористов . Возмездие будет жесточайщим , ЖДИТЕ.
Это только начало. Азербайджан отомстил за Барду - 1 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=YTanq4Gu6qY&t=30s
Азербайджан отомстил за Барду - 2 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=QPtloTOhW3E&t=1s
Трупы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=bcdc9NqaT1o
https://www.youtube.com/watch?v=11Kx2IC-L0o
https://www.youtube.com/watch?v=moOu9TsXChc&bpctr=1603897970
https://www.youtube.com/watch?v=Z290UNBwgNs&t=162s
Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
Слава Україні!
*конец
Сорри за очепятки
ЧечняИЧКЕРИЯ )
НАТО не вмешается - это фиктивная трусливая структура, за исключением Турции - пока мощного члена НАТО. Европа и трамповские США формально на стороне армян, там большая назойливая диаспора.
Трамп ненавидит Турцию, надо, чтобы Байден победил.
Трамп - это агент куйла.
Ага так же как и украинцы сами себя 6,5 лет обстреливают. Армяне такие же лицемеры и циничные вруны как и их хозяева руССкие.
Давай ссылку на серьезные сайты где Эрдоган такое говорил. Русская подстилка не ври, Эрдоган неоднократно говорил что Крым и Донбасс - Украина. Турция нам союзник а ваша раша оккупант как и вы.
Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Зачем вы убиваете мирных жителей азербайджана Вы военные преступники как Саддам, Милошевич, Гитлер и Путлер. Телефоняна за это повесят как Саддама!
Так за кого нам тут всем болеть? Больше русских и техники убьют в Карабахе - меньше приедет потом на Донбасс. Ничего личного.
Вчера Алиев однозначно заявил об участии и поддержке рашки, как и 30 лет назад.
Алиев также четко намекает, что обратится в таком случае к Турции, которая поможет Азербайджану обязательно, прямым присутствием.
Будет большая война, а Азербайджан и Турция пойдут до конца.
Важно, чтобы трамп проиграл, тогда им удастся взять контроль над Закавказьем, а Азербайджан вернет свои территории.
кто вам доктор? Рашка всегда предает своих подстилок. Это аксиома. Сами лоханулись.
Армяне зачем вы оккупировали земли Азербайджана??! Идите домой и никто вас бить не будет.
Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) - международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг. Конвенция была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине,[6] её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Вступила в действие 1 августа 2010, через 6 месяцев после того, как она была ратифицирована 30 странами.[2] На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 ратифицировали его.[3].
Страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов - США, Россия, Китай, не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались: Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея считающие их эффективным и необходимым оружием.[11][12]
Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю.[3] «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України. При цьому МЗС зазначило, що більшість країн-виробників касетних *********** виступила проти запровадження заборони, а Євросоюз не виробив єдиної позиції з цього питання.
Самый большой враг в Закавказье, как и везде - это долбанная фашистская рашка.
Именно они ссорят эти народы и натравляют друг на друга, дабы иметь контроль в регионе.
Просте питання ?
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·1 ч
після ракетного удару вірмен по Барде 21 людина загинула, понад 70 поранені нагадало обстріл ординцями Маріуполя 24 січня 2015
вчора побачив "найкрутіші"....
1)волонтери(*** невстановлені,проглядаючи документи трупів на передовій) зафіксували 9000 вбитих азербайджанців і 1 200 вірмен
2) серед вбитих у ЗС Азербайджану -більшість -нацменшини,зокрема лезгини,котрих Алієв спеціально посилає "на убой"(*** доказ - відео найнижчої ютуб-якості 360 з натовпом поліцейських і якимись жіночками в істериці)
Месть за Барду продолжается 2. 28.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=FZQhE5Ozg4M&t=1s
НО есть достаточно целей в нагорном Карабахе для мести,чтоби не вестись на провокации..
Это ответ на бомбардировку и гибель мирных жителей в Степанакерте и других населённых пунктах:
Бомбардировка Степанакерта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
Это ответ за расстрелы пленных армян, в том числе мирных жителей:
Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+
Полная ответственность за гибель мирных азербайджанцев в Барды и Гяндже лежит на авантюристе Ильхаме Алиеве, которго неоднократно предупреждали о последствиях его преступных действий.