Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

У Хмельницькій області стартували змагання військових інженерів видів Збройних сил України та Командування Сил підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки, протягом трьох днів визначатимуть, хто краще володіє професією інженера.

Конкурс приурочений до Дня інженерних військ України, який відзначається 3 листопада.

У змаганнях візьмуть участь найкращі інженерні взводи, які стали переможцями в Сухопутних, Десантно-штурмових військах і командуванні Сил підтримки Збройних сил України.

Оцінюватимуться здатність взводу виконувати комплекс завдань з тактико-спеціальної, спеціальної та загальновійськової підготовки. Також буде визначено найкращого командира взводу.

Зазначається, що в рамках змагань також визначать найкращі відділення: інженерно-саперне, важкого механізованого мосту (ТММ) і розрахунок автомобільного крана.

За ходом змагань стежить голова суддівської колегії - начальник відділу підготовки військових частин (підрозділів) інженерних військ управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних сил України полковник Руслан Шутов.

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Він привітав усіх учасників змагань, побажав успіхів і згадав про полеглих воїнів-інженерів у війні з російським агресором. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратимів і поклали квіти до Меморіалу пам'яті героїв.

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