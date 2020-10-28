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Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Хмельницькій області стартували змагання військових інженерів видів Збройних сил України та Командування Сил підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки, протягом трьох днів визначатимуть, хто краще володіє професією інженера.

Конкурс приурочений до Дня інженерних військ України, який відзначається 3 листопада.

У змаганнях візьмуть участь найкращі інженерні взводи, які стали переможцями в Сухопутних, Десантно-штурмових військах і командуванні Сил підтримки Збройних сил України.

Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині 01

Оцінюватимуться здатність взводу виконувати комплекс завдань з тактико-спеціальної, спеціальної та загальновійськової підготовки. Також буде визначено найкращого командира взводу.

Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині 02

Зазначається, що в рамках змагань також визначать найкращі відділення: інженерно-саперне, важкого механізованого мосту (ТММ) і розрахунок автомобільного крана.

За ходом змагань стежить голова суддівської колегії - начальник відділу підготовки військових частин (підрозділів) інженерних військ управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних сил України полковник Руслан Шутов.

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Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині 03

Він привітав усіх учасників змагань, побажав успіхів і згадав про полеглих воїнів-інженерів у війні з російським агресором. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратимів і поклали квіти до Меморіалу пам'яті героїв.

Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині 04

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Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині 06

Автор: Анастасія Потіха
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на ХмельниТчине...


це якою мовою? навiть кацапською такого неподобства нема, нема такого слова.
агов, редактор?
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28.10.2020 21:26 Відповісти
однапоказуха..охнасмотрелся я на 3029 нгу какой трешак наплацу..ппц...возле порта в зп бывшая школа милиции..так и тут..венки флаги..ненафижу показуху Змагання військових інженерів стартували на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 9363
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29.10.2020 07:56 Відповісти
 
 