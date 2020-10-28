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НАБУ (3426) Кабмін (6261) РНБО (1717) Ситник (772) ДБР (2563) Окружний адмінсуд Києва (377)

ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді заступника керівника Головного підрозділу детективів - керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареєва, а заодно виявив невиконання рішення КС про звільнення його начальника Артема Ситника.

Відповідна інформація міститься в окремій постанові, копія якої є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"З метою усунення причин та умов, які призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання рішення Конституційного Суду України від 28.08.3030 у справі №9-р/2020", суд ухвалив направити окрему ухвалу в ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст. Кожен із цих органів повинен відповідно відреагувати, щоб рішення КС було виконано.

"Зобов'язати Кабінет Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, Державне бюро розслідувань, заступників директора Національного антикорупційного бюро України (першого заступника і заступників) і Мін'юст повідомити до Окружного адміністративного суду міста Києва про вжиті заходи не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали з посиланням на номер адміністративної справи "640/11970/20", - сказано в документі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з моменту її підписання. Водночас, її можна оскаржити в Шостому апеляційному суді в 15-денний термін.

Підписав документ суддя Віталій Амелехін.

ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 01
ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 02
ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 03
ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 04
ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 05
ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мінюст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК 06

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Пізніше в суді уточнили, що визнано протиправним і скасовано наказ директора НАБУ про застосування дисциплінарного стягнення до позивача, а також розпорядження директора НАБУ, яким була припинена державна служба Олександра Кареєва, і відновив його на посаді Заступника Керівника Головного підрозділу детективів - Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ.
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Топ коментарі
+20
Це державний переворот.
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28.10.2020 19:01
+14
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 7328
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28.10.2020 19:02
+11
Тут мало що добаити. Абсолютна наглість ы безнаказанність злочинців у законні. які фактично керують нами. Це війна проти України. вони обявили нам війну, справжню війну. Приблизно таку як Лукашенко білопусам
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28.10.2020 19:09
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Це державний переворот.
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28.10.2020 19:01 Відповісти
Зря что-ли Беня с олигархами своих кукол к власти привели?

ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 5289
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28.10.2020 19:03 Відповісти
через месяц по вас судьи поминки будут справлять не дуйтесь а то если жидким польется проблемы начнутся...
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Научись излагать свои мысли членораздельно. Не с корешами в пивнушке трешь. А не умеешь - не строчи.
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28.10.2020 19:22 Відповісти
Ну що "гарант" ? Може ти поясниш нам: Ти хто у цьому ріал-шоу "Волк і семеро КОЗЛІВ"?
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28.10.2020 19:14 Відповісти
та ну нах. В последней надежде подстраиваются по выборы в США. Ниче, скоро народных уродов попустит
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28.10.2020 21:04 Відповісти
Хто хабарник?
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28.10.2020 19:02 Відповісти
той на кого суд показав ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 9106
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28.10.2020 19:06 Відповісти
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК - Цензор.НЕТ 7328
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28.10.2020 19:02 Відповісти
А навіщо, все одно ніякої відповідальності.
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28.10.2020 19:03 Відповісти
https://i.ytimg.com/vi/O8TMIpxElxw/maxresdefault.jpg
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28.10.2020 19:04 Відповісти
Окружной административный суд враг государства Украина!
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28.10.2020 19:07 Відповісти
о как за коррупцию взялись!
аж клочья летят по закоулочкам... от антикоррупционных законов и самих борцунов с нею ...
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28.10.2020 19:08 Відповісти
Об'ява:
Терміново куплю шкіру Вовка! Дорого!
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28.10.2020 19:08 Відповісти
ну ка зебилы погавкайте нам о порохоботах и "барыге" Порошенко --боже какие ж вы идиоты
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28.10.2020 19:09 Відповісти
Тут мало що добаити. Абсолютна наглість ы безнаказанність злочинців у законні. які фактично керують нами. Це війна проти України. вони обявили нам війну, справжню війну. Приблизно таку як Лукашенко білопусам
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28.10.2020 19:09 Відповісти
Управляют Беня и другие олигархи через своих холуев во власти. Зря они что-ли Пороха валили в 2018-2019 годах и своих холуев во власть приводили? Теперь они жируют.
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28.10.2020 19:20 Відповісти
Ну шо, бубочка?
Волки. По следу НАБУ-2.
«Помимо принятия заказных решений, глава ОАСК использовал свое служебное положение и широкий круг связей для вмешательства в деятельность других государственных органов и захвата власти на всех уровнях судебной системы, - уточняют в НАБУ. - Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов». https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Захват власти олигархатом через своих холуев. Судами управляет Бенин холуй Андрюша Портнов.
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28.10.2020 19:25 Відповісти
Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности - Бутусов
28.10.2020, 19:20 • 23 • 0

«Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что это новый порядок. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, упорядочить нашу теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля не могут работать стабильно, наше государство слишком слабое и обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
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Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
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Чтобы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов», - завершает Бутусов.
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UAINFO
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28.10.2020 19:29 Відповісти
эээхххххх.., Юра...(((= это не ШАГ...(((, это скачок-рывок-прыжок надохххх и всё НАЗАД, в джунгли(с)....((((
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29.10.2020 01:12 Відповісти
Ну, все. Беня подождал конца выборов иачал действовать. Мечта зебилов исполнилась. Уже на Голобаротько, а сам ИВК пошлет и МВФ и все мировое сообщество в с..ку! Ну и мы скоро там окажемся!
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28.10.2020 19:37 Відповісти
Пока зебилов развлекает клоун, беня делает свое дело.
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28.10.2020 19:45 Відповісти
когда увольняют дворника дядю Васю никого не собирают. трудовую в зубы и досвидос..
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28.10.2020 19:53 Відповісти
ЗЕляди пошли по беспределу.
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28.10.2020 19:59 Відповісти
Упирів-лише спалювать!
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28.10.2020 20:02 Відповісти
Окрема ухвала - отдельное определение, а не постановление. Цензор всегда отличался юридической грамотностью и точным переводом.
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28.10.2020 20:05 Відповісти
Вовк поставив раком всі органи влади, а завтра ще шпокне Зеленського жінку!
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28.10.2020 20:40 Відповісти
В державі почалася анархія!!!
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28.10.2020 20:40 Відповісти
Наоборот, крепкая рука.
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28.10.2020 23:33 Відповісти
Какая наглость! ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 6326

ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 6127
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28.10.2020 20:51 Відповісти
Государственность уже проё..ана.
Спасёт только реальная хунта.
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28.10.2020 20:53 Відповісти
ГБР, НАБУ, Кабмин, СНБО, Минюст должны в течение месяца отчитаться о принятых мерах по увольнению Сытника, - отдельное постановление ОАСК.
==========================================================================

А жопа у этих "судей" не слипнется? ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК - Цензор.НЕТ 2804 Шайка антиукраинской сволочи в сутанах начала открыто угрожать Украине.
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28.10.2020 20:55 Відповісти
именно
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29.10.2020 01:14 Відповісти
НО!!!- сказать шайка только судейская- практически полностью скрыть проблему..= жутко-кошмарная повязь-спрут олигархата-администраций всех уровней-судейства..= не меньше и не больше...
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29.10.2020 01:21 Відповісти
та ну нах. В последней надежде подстраиваются по выборы в США, типа не до них. Ниче, скоро народных уродов (слуг урода) попустит
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28.10.2020 21:05 Відповісти
Получается, что Зеленский уже ничем не управляет. Начинается хаос и правовой (неправовой) беспредел. Зеленского уже мало празднуют в открытую.
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29.10.2020 00:17 Відповісти
 
 