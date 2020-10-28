ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді заступника керівника Головного підрозділу детективів - керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареєва, а заодно виявив невиконання рішення КС про звільнення його начальника Артема Ситника.
Відповідна інформація міститься в окремій постанові, копія якої є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"З метою усунення причин та умов, які призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання рішення Конституційного Суду України від 28.08.3030 у справі №9-р/2020", суд ухвалив направити окрему ухвалу в ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст. Кожен із цих органів повинен відповідно відреагувати, щоб рішення КС було виконано.
"Зобов'язати Кабінет Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, Державне бюро розслідувань, заступників директора Національного антикорупційного бюро України (першого заступника і заступників) і Мін'юст повідомити до Окружного адміністративного суду міста Києва про вжиті заходи не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали з посиланням на номер адміністративної справи "640/11970/20", - сказано в документі.
Зазначається, що постанова набирає чинності з моменту її підписання. Водночас, її можна оскаржити в Шостому апеляційному суді в 15-денний термін.
Підписав документ суддя Віталій Амелехін.
Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
Пізніше в суді уточнили, що визнано протиправним і скасовано наказ директора НАБУ про застосування дисциплінарного стягнення до позивача, а також розпорядження директора НАБУ, яким була припинена державна служба Олександра Кареєва, і відновив його на посаді Заступника Керівника Головного підрозділу детективів - Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ.
Будь ласка, зачекайте...
аж клочья летят по закоулочкам... от антикоррупционных законов и самих борцунов с нею ...
Терміново куплю шкіру Вовка! Дорого!
Волки. По следу НАБУ-2.
«Помимо принятия заказных решений, глава ОАСК использовал свое служебное положение и широкий круг связей для вмешательства в деятельность других государственных органов и захвата власти на всех уровнях судебной системы, - уточняют в НАБУ. - Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов». https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
28.10.2020, 19:20 • 23 • 0
«Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что это новый порядок. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, упорядочить нашу теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля не могут работать стабильно, наше государство слишком слабое и обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
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Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
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Чтобы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов», - завершает Бутусов.
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Спасёт только реальная хунта.
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А жопа у этих "судей" не слипнется? Шайка антиукраинской сволочи в сутанах начала открыто угрожать Украине.