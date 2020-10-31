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Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Олександр Тупицький ще до окупації Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Про факт придбання землі свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської Федерації. У липні, 2018 року Олександр Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м. у громадянина Росії Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об’єкту нерухомості.

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ 01

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації – це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Саме цю статтю 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав такою, яка не відповідає Конституції України.

Окрім того, договір купівлі-продажу землі у Криму Тупицький оформив за законодавством Російської Федерації, його засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії РФ.

Читайте також: Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ 02

При цьому, для українських посадовців законодавчо встановлені обмеження "на взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території", пояснює юрист, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

"Суддя не має права вступати у будь-які відносини з окупаційною владою. Адже є стаття 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", і він як представник судової влади повинен дотримуватись позиції, що ці органи незаконні і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності", – розповів Роман Маселко.

"Окрім того, відповідно до Кодексу суддівської етики, суддя зобов’язаний і у професійному, і у особистому житті демонструвати поведінку, яка підтримує довіру до судів та утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди авторитету правосуддя. Очевидно, що придбання у 2018 році майна в Криму за законодавством окупантів є негідним вчинком для судді Конституційного суду, а отже містить ознаки проступку, несумісного зі статусом судді. За таке його можна звільнити, правда, це може зробити лише Конституційний суд двома третинами голосів", – додав він.

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ 03

"Схеми" розшукали продавця ділянки. Володимир Рисятов повідомив, що Олександр Тупицький його сусід у Кореїзі – їхні вілли розташовані поруч. "Неправильно були розмежовані ділянки", – розповів Рисятов. І пояснив, що вони з Тупицьким домовились оформити угоду купівлі-продажу за російським законодавством, хоча по факту "продажу не було".

"Там ніякого продажу, нічого там не було. Продаж-то ми оформили договором, але ця земля була не моя. Ось так я скажу", – розповів він.

При цьому юристи пояснюють, що якщо суддя отримав у свою власність землю від іншої особи безкоштовно, за антикорупційним законодавством це може трактуватись як незаконний подарунок.

"Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу є сплата покупцем ціни за отриманий товар. Якщо ж земля суддею отримана безоплатно – то в розумінні антикорупційного законодавства безоплатне одержання майна є подарунком. Судді заборонено отримувати подарунки від третіх осіб. За це передбачена адміністративна відповідальність", – розповів Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови громадської ради при НАЗК.

При цьому, за даними директора агентства нерухомості "Статус" (Ялта) Едуарда Кісса, ринкова вартість однієї сотки землі у Кореїзі коливається від $5 тис до $15 тис.

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ 04

"Схеми" звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що "усі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації".

Читайте також: КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ
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Топ коментарі
+67
Hello, СБУ! Ви там притомні чи ні?
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28.10.2020 20:42
+47
Ура, Зепобеда! Друг спас жизнь друга!
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28.10.2020 20:42
+44
Вот она коррупция в высшем проявлении-- плевок Конституции .Народу Украины . всей ВЛАСТИ от судьи который просто Должен давно сидеть с конфискацией до 5 го колена Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2903
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28.10.2020 21:03
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Сторінка 2 з 2
Предатель Украины Председатель Конституционного Суда Украины таким образом признал Крым частью России. Дальше будет уничтожение украины а потом и украинцев как в 1918-1933. Украинцы ждем и дальше или вы смирились со своей участью?

"
"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ"
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28.10.2020 21:18 Відповісти
В 2018 говорите приобрел
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28.10.2020 21:18 Відповісти
Походу сосед с семочко😷
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28.10.2020 21:55 Відповісти
Это просто звиздец...
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28.10.2020 21:20 Відповісти
Падлюка мордата!
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28.10.2020 21:25 Відповісти
УВОЛИТЬ СУДЕЙ КС!!!
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28.10.2020 21:29 Відповісти
а може таки розстріл?
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28.10.2020 23:30 Відповісти
ух ты!! какой расточительный!!а одной верёвкой почему бы не обойтись??(при чём без мыла) Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4069 Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4648
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29.10.2020 00:36 Відповісти
В высших эшелонах власти сепар на сепаре.

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3352
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29.10.2020 00:44 Відповісти
За законами воєнного часу таких розстрілювати треба, а не в Конституційний суд призначати. Ці дебіли страх втратили.Це погано.В першу чергу для них.
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28.10.2020 21:29 Відповісти
Ну то в воєнний час, а ці ж судді вже винесли рішення що немає в Україні ніяких умов воєнного або надзвичайного стану...
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28.10.2020 21:57 Відповісти
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288
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29.10.2020 00:48 Відповісти
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014. Украина повторяет судьбу Украинской Народной Республики.

Но население все устраивает. Ждут когда их семьи пойдут этапом в Сибирь или просто будут уничтожены как в 1918-1933.

"Згідно з вимогами окупаційної влади в Криму, право власності на нерухомість на території Криму має лише громадянин РФ"
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28.10.2020 21:33 Відповісти
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли?
Джонатан Свифт
Ладно, не доказательства. Можно ссылку на серьёзнуй источник что:
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Все квартиры оформлены, имеют российские документы", рассказал СМИ Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6995 Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6995 представитель агентства недвижимости."
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28.10.2020 22:43 Відповісти
Попробуте имущество Зеленского посмотреть здесь. https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Но не удивляйтесь результату (Наверное, это все - козни Порошенко)
Сылку брал отсюда
https://ua.news/ua/u-deklaratsiyi-zelenskogo-znajshly-kvartyru-v-brytaniyi-ta-majno-v-okupovanomu-krymu/
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28.10.2020 22:52 Відповісти
Попробуте имущество Зеленского посмотреть здесь. https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7627Єдиний державний реєстр декларацій

На виконання рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ припинено.
Интересует

имущество Зеленского в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
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28.10.2020 23:11 Відповісти
Так отож! При Пете открыли доступ к декларациям, чиновников и Президента в т.ч., а при Зеле - закрыли.
Зробили це разом? Хавай.Те.
Попробуйте здесь, там хть скриншот Зелиной декларации за 2017 год остался.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/1/7213976/
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29.10.2020 07:01 Відповісти
Так ентава ж- это кло.ун.ская "беспредельщина".Он же вам "неЛОХ" и ему уже "пачти 43".
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29.10.2020 15:13 Відповісти
Документы на стол, как говорит моя знакомая нотариус.
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30.10.2020 11:11 Відповісти
"Журналисты показали элитную квартиру Зеленского в оккупированном Крыму.

Пентхаус расположен недалеко от Ливадийского дворца.

Сотни квадратных метров и миллионы на банковских счетах. Зеленский обнародовал свою декларацию, роскошную квартиру жены избранного президентом Украины Владимира Зеленского Елены в аннексированном Россией Крыму.
Как сообщает "Крым.Реалии", квартира с парковочным местом расположена в элитном жилом комплексе "Император" возле моря напротив Ливадийского дворца.
.. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
"Напомним: 20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками". Этими "изменениями" практически вся территория аннексированного Россией Крымского полуострова была отнесена к территориям, на которых иностранцы (читай - украинцы) не могут иметь недвижимость."
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28.10.2020 21:40 Відповісти
. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."

Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8974 «Землю под «Император» «откусили» у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. На данный момент на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК «Император» не имеет владельца, то есть не оформлена в соответствии с российским законодательством, которое фактически действует на территории полуострова.
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28.10.2020 23:17 Відповісти
Ось вони вороги України, чого чекати від таких суддів здачі державності,ні допоки народ мовчить ці паскудники будуть розкрадати і нищити країну.
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28.10.2020 21:43 Відповісти
Ну не розумію, чому українці такі тупі, байдужі, ну як же вони не бачать, що з них просто насміхаються, що плюють їм в морду, а їм все добре, і далі, як стадо дебілів, йдуть і голосують за ворогів.
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28.10.2020 22:03 Відповісти
Єта у ніво ліш мордяка лєца тупа і вгодована і хвамільєйо Тупіцкай,а тиньгє і хатинок все одно нажив купу святенник.
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28.10.2020 22:57 Відповісти
Ну так для 73% все що завгодно "аби не Порошенко".
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29.10.2020 09:15 Відповісти
Ми думали, що вже дно. А знизу постукали.
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28.10.2020 21:50 Відповісти
Цікава якась війна виходить. Тільки для народу, а для владних оборотнів -гешефт.
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28.10.2020 21:52 Відповісти
"Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по поводу его имущества... і отримали від нього відповідь у вигляді рішення Конституційного суду, що декларування доходів, зокрема суддів, а тим більше притягнення їх за це до відповідальності - неконституційне.
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28.10.2020 21:54 Відповісти
І па дєлломь.
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28.10.2020 22:58 Відповісти
так это чмо сегодня себя освободило от декларирования. неконституционно это. ЗЕЛЯ, АУУУУУУУУ
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28.10.2020 21:57 Відповісти
Кто его назначил и избрал предсеДятелом КС? Кто проверял достоверность его деклараций? Бакланов? Коррупция в стране торжествует. Предательство верхушки у власти - на высоте. Нахрен всех судей КС уволить указом президента с вычетом всей выплаченной зарплаты и других надбавочных. Лишить привелигированной пенсии. Что здесь невозможного?
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28.10.2020 22:00 Відповісти
Мільярди з бюджету отримують в СБУ, в Раді безпеки. Промовчать? Витруться?
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28.10.2020 22:11 Відповісти
- Ну что там ответили граждане в опросе по Тупицкому?
- 100% проголосовали за высшую меру.
- Ой, что-то надоело мне в опросики играть.
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28.10.2020 22:12 Відповісти
Там вся властная верхушка Украины, как и было всегда ставленники из России. Главный судья КС Украины имеет имущество на оккупированной территории, которое приобрел после оккупации. В нормальной стране за такое был бы расстрел или пожизненное.
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28.10.2020 22:12 Відповісти
Можно список нормальных стран с расстрелами?
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28.10.2020 22:57 Відповісти
Русккєхь з тундри сюди навезли для панування над добрими дкрними роботящими хахлами.
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28.10.2020 23:00 Відповісти
Саме смішне, що його гололовою КС Зеля назначив в вересні 2019
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28.10.2020 22:17 Відповісти
Но виноват стопудово Порошенко.
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28.10.2020 22:56 Відповісти
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5291
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28.10.2020 22:18 Відповісти
Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2514
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29.10.2020 07:16 Відповісти
проросийские ************
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28.10.2020 22:31 Відповісти
Ну так они ж ради себя, любимых, и старались. А кто-то думал, что ради Конституции?
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28.10.2020 22:55 Відповісти
Выполнил задание рашки и в Ялту...все понятно, только где СБУ?
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28.10.2020 22:57 Відповісти
Тупицкий или Дебильный? Как правильно? И какой ******* назначил его?
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28.10.2020 23:33 Відповісти
!
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28.10.2020 23:41 Відповісти
Ну, давайте, зелебобіки, напишіть щось про баригу і мародьора.
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28.10.2020 23:57 Відповісти
Чего же ждать от этих пророSSийских уродов?
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29.10.2020 00:46 Відповісти
а теперь етот председатель КС Тупицкий выполняет все приказы *****,чтоб отработать подарки от *****
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29.10.2020 01:38 Відповісти
как думаешь..??
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29.10.2020 02:33 Відповісти
Этому, даже штрафбат, как подарок! Такие не только у власти не должны находиться, но и право на профессию должны быть лишены! Для таких должны применяться законы военного времени!
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29.10.2020 05:44 Відповісти
И ВОТ ТАКАЯ --- ВАША НЕЧЕСТЬ --- ТРАКТУЕТ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КОНСТИТУЦИЮ --- И ВСЕ МЫ СВОИМИ НАЛОГАМИ ПЛАТИМ ЭТОЙ ПАДЛЕ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЗАРПЛАТУ ---- У НАС ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО И СПЕЦСЛУЖБЫ ТУЮ МАТЬ --- ИЛИ ИХ НЕТ
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29.10.2020 06:20 Відповісти
А Тупицкий-то совсем даже не тупицкий. Тупицы те, кто ему на зарплатку в четверть лямка налогами скидываются.
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29.10.2020 06:31 Відповісти
Так вот где собака порылась!!! Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1459
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29.10.2020 06:58 Відповісти
А, попался жулик!
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29.10.2020 07:20 Відповісти
Скоро народ начнет формировать параллельные суды. Вроде ОСББ.
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29.10.2020 07:22 Відповісти
тепер вся мерзота може брати хабарі і витрачати їх в необмеженій кількості.Клоун і його банда прагуть знищити Україну,зебарани аплодують
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29.10.2020 07:28 Відповісти
Є ще один суд, найвищий - Божий. Але поки ми до нього дійдемо то демони у мантіях зроблять нас рабами, тому ще є один суд - лінча і він також справедливий.
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29.10.2020 07:43 Відповісти
Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Будучи заместителем председателя КСУ!
При ришуче та потужно сывочоло рыформованом сбу!
100500% это зебилы виноваты! Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2247
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29.10.2020 08:08 Відповісти
У вас зебилов всегда будет Порошенко виноват. Даже в том, что в 2019м Главзебил этого судью главой КС назначил, наверное потому, что у одного недвижимость в Ливадии а у другого в Кореизе.
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29.10.2020 09:22 Відповісти
Похоже, что в Украине в судьи люди идут не для того, чтобы справедливо судить других, а чтобы их самих не судили.
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29.10.2020 08:22 Відповісти
Цензор прослідкуй чи цей клоун Тупицький сплатити хоча б штраф у 850 грн. Рядового чиновника за таке як правило звільняють.
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29.10.2020 08:24 Відповісти
Я багато років в мережі цитував діяча IV ст. н.е. Августина Блаженного, який, спостерігаючи розпад Римської імперії, зазначив:
"Держава без справедливого суду не держава, а зграя розбійників".

Україна через 16 століть підтверджує тезу ранньохристиянського мислителяю.
Цитувати то я цитував, та чомусь ця думка античного римлянина нікого особливо не зачіпала.

А тепер, коли самому існуванні держави проституційний заколотницький "суд" наступив на горло, всі раптом стали заполохано-активними. Хіба тільки цей "суд", хіба інші в країні мають моральних, порядних суддів. Я особисто не знаю і навіть не чув про таке.
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29.10.2020 09:00 Відповісти
"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.Источник: https://censor.net/ru/p3227759

Продажи не было конесно, сплатыла ФСБ Раши.
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29.10.2020 09:02 Відповісти
страна цирка(((
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29.10.2020 09:13 Відповісти
В країні держпереворот. Суддівська мафія захватила владу.
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29.10.2020 09:13 Відповісти
собственно совковая мафия никуда и не девалась с 1989
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29.10.2020 09:32 Відповісти
Это политическое преследование!
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29.10.2020 09:48 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:13 Відповісти
харя продажная, коррумпированная, сепаратная и при случае будет коллаборантная... - гнать гниду с КС, иначе еще наделает "делов"...
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29.10.2020 10:39 Відповісти
Чого ви причепилися до вельмишановного, як до якогось холопа?
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29.10.2020 10:41 Відповісти
Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лицИсточник: https://censor.net/ru/p3227759 Або РФ заплатила агенту. Відпрацює.
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29.10.2020 10:46 Відповісти
Ну и тупой Тупицкий! Какой же это судья?
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29.10.2020 10:58 Відповісти
Боюсь, скоро для таких судей и им подобных человекообразных будем применять суд Линча!
По другому их не наказать...
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29.10.2020 11:01 Відповісти
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.

Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:15 Відповісти
Ви закликаєте до держперевороту.Будьте обачні, генерал-лейтенант Бакланов слідкує за Вами.
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29.10.2020 16:24 Відповісти
ну а шо ви чекали від донецького пацика. Його овощ поставив в 2013 році і суддею він буде до 2022. Судді КСУ призначаються на 9 років і 2 з теперішніх судей були призначені ще яником по президентській квоті. Його ніяк не можна позбутися, крім банального варіанта вальнути, законно його ніяк не спихнути. Оце шо опублікували ніфіга не дасть, ложив він на це діло свій донецький болт.
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29.10.2020 12:35 Відповісти
Данєцкій парєнь. Ну і ладнєнько, розібрались, що винний Янукович, а не гетьман, чи потєрпєвший.
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29.10.2020 16:26 Відповісти
Почему журналисты могут найти эти факты, а СБУ, которое имеет значительно больше ресурсов - нет? И почему за все эти "провалы" никто из генералов не подает в отставку?
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29.10.2020 13:46 Відповісти
Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Источник: https://censor.net/ru/p3227759

СУДДЯ НЕОСУДНИЙ ?
Звільнити і ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА Україні цього упиря Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4760
Хай має картку на прожживання і мінімальну пенсію як у двірника.
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29.10.2020 13:57 Відповісти
продажная мразь
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29.10.2020 14:05 Відповісти
Почему до сих пор предатель на свободе?
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29.10.2020 14:05 Відповісти
Какая "жлоб.ская Х.А.Р.Я"
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29.10.2020 15:11 Відповісти
Як що з 18 року все тихо, Служба Бабла України свою частку отримала!
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29.10.2020 16:56 Відповісти
а тоді дивуємось. чому суддям і їх сімям відрізають голови. "чтото не так в нашем королевстве"
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29.10.2020 19:53 Відповісти
ура ,согласо 5 опросам к пожизненому заключению ,председателя к с у д а украини,,молодца зеля,,,,,
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29.10.2020 22:19 Відповісти
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