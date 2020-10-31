Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Олександр Тупицький ще до окупації Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем".
Про факт придбання землі свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської Федерації. У липні, 2018 року Олександр Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м. у громадянина Росії Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об’єкту нерухомості.
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації – це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Саме цю статтю 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав такою, яка не відповідає Конституції України.
Окрім того, договір купівлі-продажу землі у Криму Тупицький оформив за законодавством Російської Федерації, його засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії РФ.
При цьому, для українських посадовців законодавчо встановлені обмеження "на взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території", пояснює юрист, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.
"Суддя не має права вступати у будь-які відносини з окупаційною владою. Адже є стаття 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", і він як представник судової влади повинен дотримуватись позиції, що ці органи незаконні і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності", – розповів Роман Маселко.
"Окрім того, відповідно до Кодексу суддівської етики, суддя зобов’язаний і у професійному, і у особистому житті демонструвати поведінку, яка підтримує довіру до судів та утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди авторитету правосуддя. Очевидно, що придбання у 2018 році майна в Криму за законодавством окупантів є негідним вчинком для судді Конституційного суду, а отже містить ознаки проступку, несумісного зі статусом судді. За таке його можна звільнити, правда, це може зробити лише Конституційний суд двома третинами голосів", – додав він.
"Схеми" розшукали продавця ділянки. Володимир Рисятов повідомив, що Олександр Тупицький його сусід у Кореїзі – їхні вілли розташовані поруч. "Неправильно були розмежовані ділянки", – розповів Рисятов. І пояснив, що вони з Тупицьким домовились оформити угоду купівлі-продажу за російським законодавством, хоча по факту "продажу не було".
"Там ніякого продажу, нічого там не було. Продаж-то ми оформили договором, але ця земля була не моя. Ось так я скажу", – розповів він.
При цьому юристи пояснюють, що якщо суддя отримав у свою власність землю від іншої особи безкоштовно, за антикорупційним законодавством це може трактуватись як незаконний подарунок.
"Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу є сплата покупцем ціни за отриманий товар. Якщо ж земля суддею отримана безоплатно – то в розумінні антикорупційного законодавства безоплатне одержання майна є подарунком. Судді заборонено отримувати подарунки від третіх осіб. За це передбачена адміністративна відповідальність", – розповів Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови громадської ради при НАЗК.
При цьому, за даними директора агентства нерухомості "Статус" (Ялта) Едуарда Кісса, ринкова вартість однієї сотки землі у Кореїзі коливається від $5 тис до $15 тис.
"Схеми" звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що "усі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації".
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"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ"
Но население все устраивает. Ждут когда их семьи пойдут этапом в Сибирь или просто будут уничтожены как в 1918-1933.
"Згідно з вимогами окупаційної влади в Криму, право власності на нерухомість на території Криму має лише громадянин РФ"
Джонатан Свифт
Ладно, не доказательства. Можно ссылку на серьёзнуй источник что:
Зеленский тоже гражданин России так как у него есть имущество в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Все квартиры оформлены, имеют российские документы", рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
Но не удивляйтесь результату (Наверное, это все - козни Порошенко)
Сылку брал отсюда
https://ua.news/ua/u-deklaratsiyi-zelenskogo-znajshly-kvartyru-v-brytaniyi-ta-majno-v-okupovanomu-krymu/
Єдиний державний реєстр декларацій
На виконання рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ припинено.
Интересует
имущество Зеленского в оккупированном Крыму оформленное после 2014.
Зробили це разом? Хавай.Те.
Попробуйте здесь, там хть скриншот Зелиной декларации за 2017 год остался.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/1/7213976/
Пентхаус расположен недалеко от Ливадийского дворца.
Сотни квадратных метров и миллионы на банковских счетах. Зеленский обнародовал свою декларацию, роскошную квартиру жены избранного президентом Украины Владимира Зеленского Елены в аннексированном Россией Крыму.
Как сообщает "Крым.Реалии", квартира с парковочным местом расположена в элитном жилом комплексе "Император" возле моря напротив Ливадийского дворца.
.. Дом построен в рамках и украинского, и российского законодательства. Все квартиры оформлены, имеют российские документы", - рассказал СМИ представитель агентства недвижимости."
"Напомним: 20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками". Этими "изменениями" практически вся территория аннексированного Россией Крымского полуострова была отнесена к территориям, на которых иностранцы (читай - украинцы) не могут иметь недвижимость."
«Землю под «Император» «откусили» у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. На данный момент на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК «Император» не имеет владельца, то есть не оформлена в соответствии с российским законодательством, которое фактически действует на территории полуострова.
- 100% проголосовали за высшую меру.
- Ой, что-то надоело мне в опросики играть.
При ришуче та потужно сывочоло рыформованом сбу!
100500% это зебилы виноваты!
"Держава без справедливого суду не держава, а зграя розбійників".
Україна через 16 століть підтверджує тезу ранньохристиянського мислителяю.
Цитувати то я цитував, та чомусь ця думка античного римлянина нікого особливо не зачіпала.
А тепер, коли самому існуванні держави проституційний заколотницький "суд" наступив на горло, всі раптом стали заполохано-активними. Хіба тільки цей "суд", хіба інші в країні мають моральних, порядних суддів. Я особисто не знаю і навіть не чув про таке.
Продажи не было конесно, сплатыла ФСБ Раши.
По другому их не наказать...
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
СУДДЯ НЕОСУДНИЙ ?
Звільнити і ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА Україні цього упиря
Хай має картку на прожживання і мінімальну пенсію як у двірника.