Інформування населення та безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації, - в МВС нагадали, що означає режим НС. ІНФОГРАФІКА

Режим НС вводиться по всій країні або в окремих регіонах за рішенням Кабміну, коли там порушені нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих або епідемій.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, коментуючи рішення Кабміну про продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до кінця року, передає Цензор.НЕТ.

У МВС нагадали, що означає режим надзвичайної ситуації.

"Влада організовує: інформування населення; безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації, виявлення хворих і контактних, їх ізоляцію і госпіталізацію; режим карантину, зокрема: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів", - повідомили у відомстві.

Також влада під час НС визначає керівника робіт або штаб, відповідальні за ліквідацію події, і такий штаб має право безпосередньо залучати будь-які держструктури і сили для подолання НС, підкреслили в МВС. Уточнюється, що в разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення.

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Окремо влада під час надзвичайних ситуацій організовує призупинення діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні НС, і обмеження доступу населення до такої зони; комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів; дезінфекцію об'єктів і територій, спецобробку техніки; посилену охорону громадського порядку; патрулювання небезпечних об'єктів; залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідемічних установ.

Нагадаємо, Кабмін ввів карантин в Україні з середини березня цього року, а режим надзвичайної ситуації на всій території України - з 25 березня.

13 жовтня під час засідання Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про продовження карантину у вигляді адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.

На засіданні 28 жовтня Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.