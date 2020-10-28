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Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Бабушкінський районний суд Москви засудив до 7 років і 1 місяця позбавлення волі колишнього співробітника ГРУ Максима Лунєгова за вбивство помічника Бутирського міжрайонного прокурора Дмитра Некрасова.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Визнати винним Лунегова за ч. 1 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності), а також за ч. 3 ст. 162 КК РФ (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Шляхом часткового поєднання покарань Лунєгова засуджено до позбавлення волі на строк до 7 років і 1 місяць з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказано в документі.

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора 01
Фото: oper-1974

Лунєгов повністю визнав провину і співпрацював зі слідством, у зв'язку з чим справа була розглянута в особливому порядку - без вивчення доказів. Вирок набрав сили.

Помічника прокурора Некрасова було знайдено мертвим в орендованій квартирі в Москві в 2019 році. На його тілі, як повідомляє L.R, були виявлені забої, садна і синці, а в роті була краватка. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора 02
Фото: oper-1974

Пізніше повідомлялося, що Некрасов став жертвою "мисливців на геїв".

Як стало відомо слідчим, помічник прокурора запросив знайомих до себе додому. Глухих і Лунєгов приїхали до помічника прокурора в гості, після чого, за даними слідства, вступили з ним у статевий зв'язок. Потім побили його і пограбували, залишивши зв'язаним. Це призвело до смерті Некрасова. Здобиччю зловмисників стали 100 рублів і речі загальною вартістю 42,8 тис. рублів.

Пізніше було оголошено про затримання одного з нападників - ним виявився 21-річний уродженець Пермі Андрій Глухих. У суді щодо обрання йому запобіжного заходу слідчий заявив, що підозрювані "вступили в злочинну змову, спрямовану на напад на громадян нетрадиційної сексуальної орієнтації з метою розкрадання їхнього майна і заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю".

Бутирський суд Москви заарештував Глухих. Лунєгова було оголошено у федеральний, а потім у міжнародний розшук. Пізніше його затримали в Бішкеку.
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Топ коментарі
+87
Если бы сотрудник ГРУ ГШ России не убыл бы и не ограбил своего любовника-прокурора то это сделали бы солдаты НАТО.
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28.10.2020 21:30
+64
ждём кино с Безруковым "Смерть ********"
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28.10.2020 21:30
+53
Шекспировские страсти. Ромео и Ромео.
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28.10.2020 21:30
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А как же скрепы???
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28.10.2020 22:53 Відповісти
Наверное, он ее членом из прокурорского очка и выколупал. В этом-то грабеж и состоял...
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28.10.2020 22:56 Відповісти
Ну так... не перевелися сідуни на бутилках в землі руській.
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28.10.2020 23:42 Відповісти
О ! ПОДНОГОТНАЯ ПУТИНЦЕВ ВЫЛАЗИТ )))
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8983
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28.10.2020 23:55 Відповісти
скрепненько так
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29.10.2020 00:45 Відповісти
одне слово - *********! І цим все сказано.
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29.10.2020 01:40 Відповісти
- Прокурор, висячку хряпнешь?
- Хряпну, мальчики, хряпну, только не убивайте!
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29.10.2020 02:12 Відповісти
по количеству геев на душу населения кацапы на втором месте после китая ..
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29.10.2020 07:27 Відповісти
Ага, а мегапарады здесь. Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 5482
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29.10.2020 08:17 Відповісти
не зрозумів- ватаголові на забардюрьє богом клянуться, шо на їхній духовній педірашке геев не існує, бо їм не треба нічого Европейське
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29.10.2020 07:51 Відповісти
а гундяєв?! гей-педофіл....я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.10.2020 09:25 Відповісти
на Засрашке не то, что геи, там педофилов среди кремляди вагон и маленькая тележка...
а пуйловский типа "повар" гнида Пригожин так и вовсе в 80-х сидел за вовлечение малолетних мальчиков в проституцию. видимо, с пуйлом они с тех 80-х и знакомы)

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 5148
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29.10.2020 12:39 Відповісти
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 4504
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29.10.2020 12:41 Відповісти
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 3689
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29.10.2020 12:45 Відповісти
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6186
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29.10.2020 12:46 Відповісти
ну а быдлу поют про эту мордатую монобровую ордынку, чтобы чего не заподозрило про своего ботоксного Сцарька-лысогнома))


Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 3957


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29.10.2020 12:50 Відповісти
архивы не горят .... Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 9510
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8430

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2142
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29.10.2020 20:36 Відповісти
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 4718
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29.10.2020 20:40 Відповісти
В половую связь можно вступить только с представителем противоположного пола, по определению..а выше описанное обычная **********
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29.10.2020 08:55 Відповісти
ви відстали від "законодавця" зараз це визначено так:
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)

2. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство)

3. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою
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29.10.2020 17:15 Відповісти
вы не вполне поняли, что я написал...еще раз ..в половую связь можно вступить только с противоположным полом, отсюд название "половая связь", а то что произошло у кацапни, разве, что ОДНОполовая связь.
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29.10.2020 18:28 Відповісти
не пишiть дурню.
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29.10.2020 19:01 Відповісти
порохоботская ферма - это оборот из арсенала ********* из рашистской фермы на Лахте))
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29.10.2020 20:42 Відповісти
действительно, интересная новость. а вот думаю, а что если собрать вотэтихвот баскова киркорова моисеева и всех их остальных **********, ХЛА пригласить в качестве особого гостя, и снять кинофильм - это же будет произведение исскуства, достойное премии шоколадный фаллос
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29.10.2020 09:25 Відповісти
Термін "шоколадный фаллос" в Україні набуває особливого значення Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2601

Тому, велике прохання, не кидатися ним (мова йде, звичайно, не про термін) направо й наліво. У більшості Ылітних виборців це може викликати приступ неконтрольованих ревнощів Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6256
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29.10.2020 10:51 Відповісти
а самый большой шоколадный фаллос, если я вас правильно понял, ожидает Зеленского, причём в самое ближайшее время
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29.10.2020 20:56 Відповісти
так вот оно как , Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 6874 теперь понятно почему прокуроры такие
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29.10.2020 09:43 Відповісти
Ну прям шекспировские страсти. Духовные скрепы - они такие.
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29.10.2020 10:21 Відповісти
Скрепно
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29.10.2020 10:22 Відповісти
Вообще то что еще можно было от лаптеногих ожидаь? Там на России одна
половина геи
, а вторая половина -********. Даже сразу не скажешь , что страшнее, скорее вторая половина
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29.10.2020 10:24 Відповісти
какие страсти на России происходят...
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Які, які - содомські Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 9022
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29.10.2020 13:44 Відповісти
обычное для мокшанцев дело
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29.10.2020 11:30 Відповісти
"Ета духовния скрєпи!!!"
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29.10.2020 11:46 Відповісти
Нет, заголовок исказил суть, бывший бомжеватый вор-грушник был "борцом с ***********", но "боролся" как мог (не побрезговал вступить в однополую имтимную связь в "процессе борьбы" за "нравственность , духовность и скрепы")!
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29.10.2020 12:14 Відповісти
Петушиные бои.
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29.10.2020 12:43 Відповісти
ГРУшник-это разведчик
Выполнял боевое задание-разведывал что там в дупе у прокурора
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29.10.2020 13:05 Відповісти
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 1554
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29.10.2020 13:42 Відповісти
топ новость дня... да алаверды им всем столько же и каждому обязательно...
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Росія це негласна гей - країна, яка стидається признати цей факт, тому і переводить стрілки на ЄС постійно Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8244
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29.10.2020 13:42 Відповісти
должность звучит витиевато и внушительно....но на деле обычный *****
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29.10.2020 14:07 Відповісти
сегодня наши новости одна зашкварнее другой. думаю для таких дней редактора приберигают такие "перлы", чтоб народ позлорадствовать мог.
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29.10.2020 15:38 Відповісти
Бездуховная гейропа в шоке!!!
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29.10.2020 16:18 Відповісти
И эти люди нас пугают гейропой ,но в прицепе у этого грушника похожего на бабу , будет 7 лет выбора любовников.
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29.10.2020 18:48 Відповісти
вот убийцы, два гопника из провинциальных замкадных ******, из Перьми.
справа тот, который фигурирует с крашенной челкой. здесь не похож на бабу, больше просто на чмо.
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 7802
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29.10.2020 19:07 Відповісти
а вот убиенный ими молодой помощник прокурора из масквы.


Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 2987
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29.10.2020 19:09 Відповісти
так єто молодой помошникпрокурора тренировался стать прокурором Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 115, но шото пошло нетак или не туда.
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29.10.2020 19:31 Відповісти
ну так понятно, штА тренировал его тоже гей-прокурор, который назначил этого симпатичного и несчастно погибшего своим помощником.

а погиб парень глупо, позвав через гей-мессенжер двух провинциальных ремонтников из перьми в гости... убийцы никакие не его любовники, в топике написана глупость насчет любовника, просто незнакомые, неосторожно позванные в гости на секс.
в некоторых сми написано, что душить его они начали почти сразу с порога.
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29.10.2020 20:48 Відповісти
Не так страшен гей в Брюсселе, как 3,14d@рас в Кремле.
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29.10.2020 21:19 Відповісти
********* же ))
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29.10.2020 19:02 Відповісти
ПДРСы
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29.10.2020 20:15 Відповісти
Вон оно чё, Михалыч!
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29.10.2020 21:14 Відповісти
Хватит дурачить народные массы
в ГРУ не разведчики - там все дри-два-расы
Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора - Цензор.НЕТ 8787
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29.10.2020 22:14 Відповісти
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