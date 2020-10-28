Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Бабушкінський районний суд Москви засудив до 7 років і 1 місяця позбавлення волі колишнього співробітника ГРУ Максима Лунєгова за вбивство помічника Бутирського міжрайонного прокурора Дмитра Некрасова.
Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.
"Визнати винним Лунегова за ч. 1 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності), а також за ч. 3 ст. 162 КК РФ (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Шляхом часткового поєднання покарань Лунєгова засуджено до позбавлення волі на строк до 7 років і 1 місяць з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказано в документі.
Лунєгов повністю визнав провину і співпрацював зі слідством, у зв'язку з чим справа була розглянута в особливому порядку - без вивчення доказів. Вирок набрав сили.
Помічника прокурора Некрасова було знайдено мертвим в орендованій квартирі в Москві в 2019 році. На його тілі, як повідомляє L.R, були виявлені забої, садна і синці, а в роті була краватка. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
Пізніше повідомлялося, що Некрасов став жертвою "мисливців на геїв".
Як стало відомо слідчим, помічник прокурора запросив знайомих до себе додому. Глухих і Лунєгов приїхали до помічника прокурора в гості, після чого, за даними слідства, вступили з ним у статевий зв'язок. Потім побили його і пограбували, залишивши зв'язаним. Це призвело до смерті Некрасова. Здобиччю зловмисників стали 100 рублів і речі загальною вартістю 42,8 тис. рублів.
Пізніше було оголошено про затримання одного з нападників - ним виявився 21-річний уродженець Пермі Андрій Глухих. У суді щодо обрання йому запобіжного заходу слідчий заявив, що підозрювані "вступили в злочинну змову, спрямовану на напад на громадян нетрадиційної сексуальної орієнтації з метою розкрадання їхнього майна і заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю".
Бутирський суд Москви заарештував Глухих. Лунєгова було оголошено у федеральний, а потім у міжнародний розшук. Пізніше його затримали в Бішкеку.
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- Хряпну, мальчики, хряпну, только не убивайте!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а пуйловский типа "повар" гнида Пригожин так и вовсе в 80-х сидел за вовлечение малолетних мальчиков в проституцию. видимо, с пуйлом они с тех 80-х и знакомы)
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)
2. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство)
3. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою
Тому, велике прохання, не кидатися ним (мова йде, звичайно, не про термін) направо й наліво. У більшості Ылітних виборців це може викликати приступ неконтрольованих ревнощів
половина геи
, а вторая половина -********. Даже сразу не скажешь , что страшнее, скорее вторая половина
Выполнял боевое задание-разведывал что там в дупе у прокурора
справа тот, который фигурирует с крашенной челкой. здесь не похож на бабу, больше просто на чмо.
а погиб парень глупо, позвав через гей-мессенжер двух провинциальных ремонтников из перьми в гости... убийцы никакие не его любовники, в топике написана глупость насчет любовника, просто незнакомые, неосторожно позванные в гости на секс.
в некоторых сми написано, что душить его они начали почти сразу с порога.
в ГРУ не разведчики - там все дри-два-расы