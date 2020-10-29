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пожежа (3744) Прага (78) церква (659) Чехія (998) Перебийніс (66)

Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

У cадах Кінського у Празі майже повністю згоріла дерев'яна церква святого Михайла, яку на початку минулого століття привезли з України. Для гасіння будівлі залучили шість рятувальних бригад.

Як повідомляє місцеве видання Novinky, було оголошено другий рівень тривоги, інформує Цензор.НЕТ. Вогонь охопив нижню частину дерев'яної конструкції церкви. Пізніше пожежники повідомили, що полум'я знищило практично всю будівлю, вежа завалилася.

Як заявив представник пожежної команди Мартін Кавка, вогонь заподіяв великої шкоди, проте ніхто не постраждав.

Причини пожежі встановлюються. За словами пожежників, складний рельєф території, на якій розташована церква, не дозволив їм прибути на місце швидше.

Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 01
Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 02
Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 03
Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 04
Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 05

"Я шокований звісткою про пожежу в церкві святого Михайла. Вона була перевезена до Праги з території України і, таким чином, є одним із єднальних "мостів" між Україною і Чехією. Ми закликаємо поліцію детально розслідувати цей інцидент. Ми вважаємо, що відновлення цієї унікальної пам'ятки є справою честі для всіх нас", - написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Пізніше він додав із посиланням на представника магістрату Праги Віта Гофмана, що завтра буде оголошено публічний збір пожертвувань на відновлення церкви.

За даними Суспільне, церква святого Михайла - це дерев'яна церква, побудована у другій половині XVII століття в Україні. У першій половині XX століття її розібрали і перевезли в cади Кінського, де вона стала частиною колекції етнографічного музею. Церква побудована у так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має близько 14 метрів у довжину і вісім метрів у ширину. Висота вежі становила близько 17 метрів. З 2008 року храм використовується православною церквою.

Пожежа майже повністю знищила деревяну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття 06

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Топ коментарі
+19
Кацапы реально уничтожают украинские деревянные церкви в Карпатах , вот и до Праги добрались
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28.10.2020 22:58
+16
Це не перша українська церква яку російські фашисти спалили.
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28.10.2020 23:07
+10
Прокляття вам і вашим нащадкам,кацапи!!!
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28.10.2020 23:04
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Кацапы реально уничтожают украинские деревянные церкви в Карпатах , вот и до Праги добрались
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28.10.2020 22:58 Відповісти
Рукожопые есть везде
а угадайте кто ремонтировать то ее будет?)))
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28.10.2020 23:01 Відповісти
Десь у горах дідок сидить і плаче
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28.10.2020 23:01 Відповісти
Прокляття вам і вашим нащадкам,кацапи!!!
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28.10.2020 23:04 Відповісти
Це не перша українська церква яку російські фашисти спалили.
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28.10.2020 23:07 Відповісти
Не сцыте! Новую построим.
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28.10.2020 23:30 Відповісти
ПУСТЬ ВОССТАНОВЯТ !!! А СПЕЦ СЛУЖБАМ ЕС ДАВНО ПОРА ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ПРОПУТИНСКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ !!!
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28.10.2020 23:47 Відповісти
их там немеряно расселось Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 89
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29.10.2020 19:24 Відповісти
Кацапы конечно кАзлы, но а обогреватели лучше не включать с помощью китайских переносок.
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29.10.2020 02:42 Відповісти
Кацапы совсем оборзели.
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29.10.2020 05:03 Відповісти
Це на 1000 % зробили кацапи. Але наші відбудують. Немає в цьому проблем.Виженуть кацапа з Європи і нічого не буде горіти і підриватися, навіть терористи і "жовті желети" пропадуть.
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29.10.2020 07:32 Відповісти
А в Україні, в селі Лозова Вінницької області прихильники гундяя зруйнували 300-річну козацьку церкву, пам'ятник архітектури і ніхто не поніс покарання.
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29.10.2020 09:25 Відповісти
Красиво було б зібрати гарних майстрів по дереву. Бажано з підключенням діаспори. Забезпечити на державному рівні юридичну підтримку. І відбудувати ще гарнішу церкву для ПЦУ.
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29.10.2020 10:34 Відповісти
Кацапы Собор Парижской Богоматери сожгли - что им какая-то деревянная церковь в Праге. На один зуб Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 99 Пора сравнять с землей ************ вместе в кремлем и собором василия ********** Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття - Цензор.НЕТ 5000
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29.10.2020 19:22 Відповісти
 
 