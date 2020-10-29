УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14523 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
19 819 47
неповнолітні (75) Нацполіція (13924) Полтавщина (732) Правоохоронні органи (2660) вбивство (2874)

Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція Полтавщини затримала хлопця, причетного до вбивства 17-річної дівчини в Миргороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 9-ї ранку 28-го жовтня у місті Миргород, Полтавської області, виявлено тіло 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Наразі особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства неповнолітньої, затримана.

Іван Вигівський, начальник обласного управління поліції Полтавщини, повідомив: "Отримавши інформацію про вбивство 17-річної дівчини, весь особовий склад Миргородського відділу та найдосвідченіші оперативники й слідчі обласного апарату поліції Полтавщини були залучені до розкриття злочину. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, упродовж декількох годин нам вдалося з’ясувати обставини злочину, а також вийти на слід та затримати підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий знайомий убитої. Хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Мотиви злочину встановлюються. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою".

Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку 01

Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку 02

За даними Департаменту карного розшуку, тіло 17-річної дівчини було виявлено біля цвинтаря в ставку.

"Очевидно насильницька смерть - численні тілесні ушкодження, в тому числі зламаний палець (ймовірно дівчина намагалась чинити опір), рублені рани різної локації", - сказано в повідомленні.

Працівниками карного розшуку ГУНП в Полтавській області проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та поетапно відновлено події того жахливого дня. Встановлено, що напередодні - ввечері 27.10.2020, два хлопці та потерпіла прогулювалися вулицями міста та зайшли додому до одного з хлопців. Останній, перебуваючи в будинку, взяв з собою невеличку сокирку. На запитання приятелів відповів, що нібито "про всяк випадок, для самозахисту".

"Компанія юних осіб не підозрюючи нічого продовжили свою прогулянку. Неочікувано 18-річний хлопець дістав сокиру та напав на дівчину. Вбивав по-звірячому, безжалісно, без шансу на спасіння. Інший парубок спробував перешкодити, однак сокира в руках вбивці та погрози змусили його підкоритися зловмиснику. Крім того, зловмисник забрав мобільний телефон неповнолітньої жертви та спробував позбутися даних, підтверджуючих їхнє спілкування і самого засобу зв’язку", - зазначили у відомстві.

Також дивіться: Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проведеними слідчими діями вилучено ряд доказів, в тому числі знаряддя вбивства.

"Затриманий оперативниками нелюд в скоєному зізнався. На питання про причини і мотиви скоєння особливо тяжкого злочину відповідає "тому що так"", - сказано в повідомленні.

Психічний стан зловмисника перевірять слідчі під час досудового розслідування.


Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку 03
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
А через 15 лет он будет поучать всех, кого не лень, что он жизнь повидал, всё знает, и ему все должны. Ну что за фигня?
показати весь коментар
29.10.2020 10:09
+8
Юрец, а ведь тебе человек правильно замечание сделал... Ты просто туп, и не знаешь, что такое "отработка по горячим следам"... Там создаётся следственно-оперативная группа: "опера" начинают работать с агентурой, участковые проводят "подомовой (поквартирный") обход, ища возможных свидетелей, криминалисты осматривают место преступления, аналитики роются в архивах, чтобы выяснить,не было-ли раньше подобных преступлений, следователи разрабатывают версии... В подобных случаях задействована куча людей... А то, что мы видим на фото, в следственной среде именуется "воспроизведение обстоятельств события" (по-другому, "следственный эксперимент")... Так что с "мусорами" ты "полегче" - не приведи господь, и тебе придётся с подобным столкнуться...
показати весь коментар
29.10.2020 10:35
+6
не, реформировать пенитенциарную систему чтобы она выполняла свои реальные функции, а их только две:
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.

У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
показати весь коментар
29.10.2020 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зря торопишься... Если кто то сказал "весь личный состав" то это он только сказал, и- для тебя. А как бы остальной личный состав занимался своими делами. Комментируя, хотя бы немного владей базовыми познаниями в работе того, что комментируешь.
показати весь коментар
29.10.2020 10:12 Відповісти
то шо вижу, то и сказал.
Диверсанты сделают таких слуяаев с 6, а потом - Мялицияснаротом - даешшь (там какую-то гыспуплику, Пусинвведи)
проходили, знаем.
ты мусор шоле? Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 6402 тьху
показати весь коментар
29.10.2020 10:23 Відповісти
Понятно. С дерьмоедом связался... Изыди...
показати весь коментар
29.10.2020 10:27 Відповісти
Я так и говорю - чего с дураками валяться в луже гноя то
показати весь коментар
29.10.2020 10:33 Відповісти
Юрец, а ведь тебе человек правильно замечание сделал... Ты просто туп, и не знаешь, что такое "отработка по горячим следам"... Там создаётся следственно-оперативная группа: "опера" начинают работать с агентурой, участковые проводят "подомовой (поквартирный") обход, ища возможных свидетелей, криминалисты осматривают место преступления, аналитики роются в архивах, чтобы выяснить,не было-ли раньше подобных преступлений, следователи разрабатывают версии... В подобных случаях задействована куча людей... А то, что мы видим на фото, в следственной среде именуется "воспроизведение обстоятельств события" (по-другому, "следственный эксперимент")... Так что с "мусорами" ты "полегче" - не приведи господь, и тебе придётся с подобным столкнуться...
показати весь коментар
29.10.2020 10:35 Відповісти
хоспода нетутии
и потом - че весь л.с." должен расследовать то шо мы видивм в новости.?

за то и "схарился"
Кстати, я Борис, но забанили.
И да - а недурно говорят - идешь по/за грибами и видишь труп = идинахкрбопривяжут?
Как тебе такая идея? Это т.н. народ понял давео, а ты мне про это да об этом, да забей и не неси "умности" тут
показати весь коментар
29.10.2020 10:45 Відповісти
"Борюсик", а знаешь, за что тебя "забанили"? За "базар подзаборный"... Косишь "пад блатнова", а сам - "сявка подшконочная"... "Распальцовку" крутишь, но тебя "бульбы из носа" выдают...
показати весь коментар
29.10.2020 10:54 Відповісти
зачем?
возможно ты, умник, любящий УПА(да, герои, но дураки) и выпендривающийся, мол - я вот слишком умец - на дуде польской игрец?
м?
я просто мона сказать, пролетарий - "шлю шляхту" на шляк, быдло(совков) - вообще твердо.
ну и?
чего вопросы то ко мне то?
показати весь коментар
29.10.2020 11:13 Відповісти
Ти п"яний, чи "обкурений"? Мелеш язиком, що попало...
показати весь коментар
29.10.2020 11:51 Відповісти
я говорю то шо треба.
не рах..й себе вумним дідьком, просто відразу видно.
Давай так - ти проти УПА? - нє.
А за то шо вона воювала за тих хто типу "гнали" окупаційну аррмію, заголодоморсь владу - так.
Ну і шо? я напр. прикольно було шо десь в Криму, населення, тупо повстало проти "крамних партизан"(терормзували) - сказало німцям = спецназ прийшов, вистриляв 400 "партизанів"(бандитів)
і шо? мені жаліти таке г...? дякую, догори собакую.
При німцях, моя - чо далеко ходиТЬ - бабка говорила - .... ну ти й так знаєш.
чо тут сперечатись? не розумію
показати весь коментар
29.10.2020 12:35 Відповісти
Сходи до психіатра... У тебе "туман у голові"...
показати весь коментар
29.10.2020 12:42 Відповісти
нашо?
я прєнь, ане дідок.
ну ясно, сходжу, бо дід посовєтував в інеті...
у мене дідів вже слава Облаху, чи кому там - немає)))

ммм прик музон
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg
німецька народна... і це круто, дєд, послухай
показати весь коментар
29.10.2020 13:12 Відповісти
до речі ви правий, "боярку" з пивом випив.
ну, пиво спершу, а між нм, ну да, я опше кацап(показує бороду, либиться)

Я - Євпата Кнур, тут заходжу інколи. Дєд просто. І так здихать, але попранковую люей.
показати весь коментар
29.10.2020 12:42 Відповісти
Це, мабуть, про тебе анекдот:
Судове засідання. Суддя зачитує протокол про вчинення адміністративного правопорушення:
- Громадянин такий-то, перебуваючи у стані алкогольного сп»яніння на території закладу громадського харчування - кафе «Веселка», нецензурно висловлювався в адресу персоналу та відвідувачів, розбив вазу з квітами і заблював естраду…».
Адвокат:
- Дозвольте уточнить формулювання… Мій підзахисний, у радикальній формі, висловив незгоду з дискримінаційною політикою персоналу кафе і сторонніх осіб, що вчиняли умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті, та ображали його почуття громадянина шляхом прямого обмеження його прав та переконань, стосовно його альтернативних поглядів на вживання спиртних напоїв…
показати весь коментар
29.10.2020 13:23 Відповісти
Вы пьяны?
показати весь коментар
29.10.2020 13:46 Відповісти
А хіба не видно? Уже, мабуть, мордою в клавіатурі лежить...
показати весь коментар
29.10.2020 14:47 Відповісти
яр- ты ж умный и, походу опытный...(((- ну какой-нах следак будет след-эксперимент в тот же день преступления проводить...???!!!- бред и брёх...= минимум через неделю...)))
показати весь коментар
29.10.2020 23:57 Відповісти
А якою нормою права це заборонено? Це раз... Якщо працює купа слідчих і в наявності не тільки підозрюваний, але і основні докази закріплені протоколами - це два... І ти правий - я трохи маю досвід .. Поки затриманий не "очухався" і не продумав "лінію захисту"(або адвокат йому її не придумав), слідчому варто подібне зафіксувать додатковою доказовою базою, щоб підозрюваному було менше простору "для маневру"... А підтвердження первинних свдчень слідчим експериментом такою додатковою базою і є... Це три... (але я не виключаю і елемент "показухи" - треба ж якось "піплу" показать "ефективність роботи нашої поліції...").
показати весь коментар
30.10.2020 03:46 Відповісти
А через 15 лет он будет поучать всех, кого не лень, что он жизнь повидал, всё знает, и ему все должны. Ну что за фигня?
показати весь коментар
29.10.2020 10:09 Відповісти
Какой выход? Простить и отпустить?
показати весь коментар
29.10.2020 10:16 Відповісти
не, реформировать пенитенциарную систему чтобы она выполняла свои реальные функции, а их только две:
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.

У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
показати весь коментар
29.10.2020 10:25 Відповісти
Стучись в ворота тюрьмы, ори- я за зе голосовал, дайте пореформировать. Вперёд!
показати весь коментар
29.10.2020 12:13 Відповісти
кто за зе голосовал? Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 7242
показати весь коментар
29.10.2020 13:41 Відповісти
Ты. Дебил, ничего не сделавший, но знающий, что другие должны делать. Типичный последователь зе.
показати весь коментар
30.10.2020 00:12 Відповісти
Не простить и отпустить, а пожизненно вкатать.
показати весь коментар
29.10.2020 18:59 Відповісти
Ничего подобного, через два-три годика после больнички будет среди нормальных прогуливаться со стаканчиком кофейку...
показати весь коментар
29.10.2020 10:28 Відповісти
"потому что так""
показати весь коментар
29.10.2020 10:45 Відповісти
Наши мусора могут пресануть и невиновного! Может быть у парня и был конфликт с девушкой а мусора сделали ему слоника там ласточку или березку и пацан согласился что он верблюд!
показати весь коментар
29.10.2020 10:12 Відповісти
Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 4594 Владимир Пономаренко 336ef173 Вы читали, что пишут? Этот урод, убивал девушку, при свидетелях.
показати весь коментар
29.10.2020 14:45 Відповісти
гони дуру дальше...- там свидетель прямой был- читать учись...
показати весь коментар
30.10.2020 00:01 Відповісти
какой-то задохлик на фото! Он топор то поднять сможет?
показати весь коментар
29.10.2020 10:14 Відповісти
Смог, еще и как!
показати весь коментар
29.10.2020 10:29 Відповісти
Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. (с)
показати весь коментар
29.10.2020 10:49 Відповісти
Насилие над детьми и женщинами должно караться с коэфициентом 2 и больше.Как минимум.
показати весь коментар
29.10.2020 11:11 Відповісти
ну уж нет. Равноправие так равноправие.
показати весь коментар
29.10.2020 11:51 Відповісти
"В Миргороді біля кладовища"...
Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку - Цензор.НЕТ 2982
показати весь коментар
29.10.2020 11:35 Відповісти
"потому что так"... душевнобольной, возможно. дебют болезни.
показати весь коментар
29.10.2020 11:55 Відповісти
так не доставайся же ты никому...
показати весь коментар
29.10.2020 12:32 Відповісти
Якийсь брєд. Там явно вже звідєц с кукухой. Через 15 років цьому створінню буде 33. І нахіба це все ще молоде чудовисько потім випускати в соціум. Шоб ще когось зарубив? Тавайте тоді тигрів і львів с зоопарку на вулицю повипускаємо.
показати весь коментар
29.10.2020 12:34 Відповісти
Левів
показати весь коментар
02.11.2020 06:58 Відповісти
Які 15 років!!!
За життя - життя - 100 років в'язниці МІНІМУМ МАЄ БУТИ!!!
Вони ще виходять по "УДО".... як що родичі назбирають потрібну суму.
показати весь коментар
30.10.2020 10:18 Відповісти
Это дамбасец - этнический смерд с корнями из Мордора
показати весь коментар
30.10.2020 12:53 Відповісти
 
 