Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку. ФОТОрепортаж

Поліція Полтавщини затримала хлопця, причетного до вбивства 17-річної дівчини в Миргороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 9-ї ранку 28-го жовтня у місті Миргород, Полтавської області, виявлено тіло 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Наразі особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства неповнолітньої, затримана.

Іван Вигівський, начальник обласного управління поліції Полтавщини, повідомив: "Отримавши інформацію про вбивство 17-річної дівчини, весь особовий склад Миргородського відділу та найдосвідченіші оперативники й слідчі обласного апарату поліції Полтавщини були залучені до розкриття злочину. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, упродовж декількох годин нам вдалося з’ясувати обставини злочину, а також вийти на слід та затримати підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий знайомий убитої. Хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Мотиви злочину встановлюються. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою".

Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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За даними Департаменту карного розшуку, тіло 17-річної дівчини було виявлено біля цвинтаря в ставку.

"Очевидно насильницька смерть - численні тілесні ушкодження, в тому числі зламаний палець (ймовірно дівчина намагалась чинити опір), рублені рани різної локації", - сказано в повідомленні.

Працівниками карного розшуку ГУНП в Полтавській області проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та поетапно відновлено події того жахливого дня. Встановлено, що напередодні - ввечері 27.10.2020, два хлопці та потерпіла прогулювалися вулицями міста та зайшли додому до одного з хлопців. Останній, перебуваючи в будинку, взяв з собою невеличку сокирку. На запитання приятелів відповів, що нібито "про всяк випадок, для самозахисту".

"Компанія юних осіб не підозрюючи нічого продовжили свою прогулянку. Неочікувано 18-річний хлопець дістав сокиру та напав на дівчину. Вбивав по-звірячому, безжалісно, без шансу на спасіння. Інший парубок спробував перешкодити, однак сокира в руках вбивці та погрози змусили його підкоритися зловмиснику. Крім того, зловмисник забрав мобільний телефон неповнолітньої жертви та спробував позбутися даних, підтверджуючих їхнє спілкування і самого засобу зв’язку", - зазначили у відомстві.

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Проведеними слідчими діями вилучено ряд доказів, в тому числі знаряддя вбивства.

"Затриманий оперативниками нелюд в скоєному зізнався. На питання про причини і мотиви скоєння особливо тяжкого злочину відповідає "тому що так"", - сказано в повідомленні.

Психічний стан зловмисника перевірять слідчі під час досудового розслідування.





Фото: сайт поліції