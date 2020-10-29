Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліція Полтавщини затримала хлопця, причетного до вбивства 17-річної дівчини в Миргороді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
Близько 9-ї ранку 28-го жовтня у місті Миргород, Полтавської області, виявлено тіло 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Наразі особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства неповнолітньої, затримана.
Іван Вигівський, начальник обласного управління поліції Полтавщини, повідомив: "Отримавши інформацію про вбивство 17-річної дівчини, весь особовий склад Миргородського відділу та найдосвідченіші оперативники й слідчі обласного апарату поліції Полтавщини були залучені до розкриття злочину. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, упродовж декількох годин нам вдалося з’ясувати обставини злочину, а також вийти на слід та затримати підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий знайомий убитої. Хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Мотиви злочину встановлюються. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою".
Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
За даними Департаменту карного розшуку, тіло 17-річної дівчини було виявлено біля цвинтаря в ставку.
"Очевидно насильницька смерть - численні тілесні ушкодження, в тому числі зламаний палець (ймовірно дівчина намагалась чинити опір), рублені рани різної локації", - сказано в повідомленні.
Працівниками карного розшуку ГУНП в Полтавській області проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та поетапно відновлено події того жахливого дня. Встановлено, що напередодні - ввечері 27.10.2020, два хлопці та потерпіла прогулювалися вулицями міста та зайшли додому до одного з хлопців. Останній, перебуваючи в будинку, взяв з собою невеличку сокирку. На запитання приятелів відповів, що нібито "про всяк випадок, для самозахисту".
"Компанія юних осіб не підозрюючи нічого продовжили свою прогулянку. Неочікувано 18-річний хлопець дістав сокиру та напав на дівчину. Вбивав по-звірячому, безжалісно, без шансу на спасіння. Інший парубок спробував перешкодити, однак сокира в руках вбивці та погрози змусили його підкоритися зловмиснику. Крім того, зловмисник забрав мобільний телефон неповнолітньої жертви та спробував позбутися даних, підтверджуючих їхнє спілкування і самого засобу зв’язку", - зазначили у відомстві.
Проведеними слідчими діями вилучено ряд доказів, в тому числі знаряддя вбивства.
"Затриманий оперативниками нелюд в скоєному зізнався. На питання про причини і мотиви скоєння особливо тяжкого злочину відповідає "тому що так"", - сказано в повідомленні.
Психічний стан зловмисника перевірять слідчі під час досудового розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Диверсанты сделают таких слуяаев с 6, а потом - Мялицияснаротом - даешшь (там какую-то гыспуплику, Пусинвведи)
проходили, знаем.
ты мусор шоле? тьху
и потом - че весь л.с." должен расследовать то шо мы видивм в новости.?
за то и "схарился"
Кстати, я Борис, но забанили.
И да - а недурно говорят - идешь по/за грибами и видишь труп = идинахкрбопривяжут?
Как тебе такая идея? Это т.н. народ понял давео, а ты мне про это да об этом, да забей и не неси "умности" тут
возможно ты, умник, любящий УПА(да, герои, но дураки) и выпендривающийся, мол - я вот слишком умец - на дуде польской игрец?
м?
я просто мона сказать, пролетарий - "шлю шляхту" на шляк, быдло(совков) - вообще твердо.
ну и?
чего вопросы то ко мне то?
не рах..й себе вумним дідьком, просто відразу видно.
Давай так - ти проти УПА? - нє.
А за то шо вона воювала за тих хто типу "гнали" окупаційну аррмію, заголодоморсь владу - так.
Ну і шо? я напр. прикольно було шо десь в Криму, населення, тупо повстало проти "крамних партизан"(терормзували) - сказало німцям = спецназ прийшов, вистриляв 400 "партизанів"(бандитів)
і шо? мені жаліти таке г...? дякую, догори собакую.
При німцях, моя - чо далеко ходиТЬ - бабка говорила - .... ну ти й так знаєш.
чо тут сперечатись? не розумію
я прєнь, ане дідок.
ну ясно, сходжу, бо дід посовєтував в інеті...
у мене дідів вже слава Облаху, чи кому там - немає)))
ммм прик музон
https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg
німецька народна... і це круто, дєд, послухай
ну, пиво спершу, а між нм, ну да, я опше кацап(показує бороду, либиться)
Я - Євпата Кнур, тут заходжу інколи. Дєд просто. І так здихать, але попранковую люей.
Судове засідання. Суддя зачитує протокол про вчинення адміністративного правопорушення:
- Громадянин такий-то, перебуваючи у стані алкогольного сп»яніння на території закладу громадського харчування - кафе «Веселка», нецензурно висловлювався в адресу персоналу та відвідувачів, розбив вазу з квітами і заблював естраду…».
Адвокат:
- Дозвольте уточнить формулювання… Мій підзахисний, у радикальній формі, висловив незгоду з дискримінаційною політикою персоналу кафе і сторонніх осіб, що вчиняли умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті, та ображали його почуття громадянина шляхом прямого обмеження його прав та переконань, стосовно його альтернативних поглядів на вживання спиртних напоїв…
- изоляция от общества опасного преступника до момента его исправления;
- исправление преступника и возврат его в общество законопослушным гражданином.
Других функций у пенитенциарной системы не должно существовать (например - наказание преступника, причинение ему страданий и т.д.). Он должен быть либо исправлен либо (если не исправляется) быть изолированным.
У нас же в тюрьмах наоборот формируют преступников с особым преступным мировоззрением на всю жизнь. и выпускают на все четыре стороны когда он "отбыл долг перед обществом", пофиг что он не исправился
За життя - життя - 100 років в'язниці МІНІМУМ МАЄ БУТИ!!!
Вони ще виходять по "УДО".... як що родичі назбирають потрібну суму.