В окупованому Криму повідомляють про проведення обшуків у активістів. ФОТО

В окупованому Криму російські правоохоронці провели обшук в будинку активіста Іллі Большедворова і відвезли його до відділу поліції.

Про це повідомив в Facebook кримський блогер і активіст Олег Кочеров, передає Цензор.НЕТ.

"О 6 ранку 29.10.2020 року - 5 осіб у цивільному увійшли в квартиру під приводом отриманої такої собі заяви "про підозру в організації масових заворушень" у рамках адміністративної справи. За словами дружини Ірини Большедворової, у Іллі силою вихопили мобільний телефон з рук і почали проводити огляд приміщення", - повідомив Кочеров.

Він зазначив, що "були переглянуті дані на особистому комп'ютері дружини на наявність деяких агітаційних матеріалів, плакатів тощо". У присутності понятих складено протокол про результати огляду приміщення та про вилучення мобільного телефона, повідомив активіст.

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"Ілля Васильович затриманий для доставлення до Київського ВВС м. Сімферополь вул. Дзержинського, 10, і дачі показань (пояснень) у цій справі. За словами співробітників поліції, після опитування документи будуть передані сьогодні в Центральний міський суд", - додав Кочеров.





За його даними, обшуки також проходять у іншого кримського активіста - Сергія Акімова.