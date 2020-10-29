"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову". ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Терористи "ДНР" виклали в мережу постановочне відео, на якому зафіксовано нібито "приїзд на передову нардепів "Слуги народу"", а сам ролик коментує "боєць ЗСУ".
Про це повідомляє блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
Блогер уточнює, що місцем зйомки є окупована Макіївка і публікує низку доказів.
Вкидання відео було зроблено на одному з каналів терористів у Telegram.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про обстріли, що тривають, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.
22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+10 Борис Иванченко 6b5a38ee
показати весь коментар29.10.2020 11:24
+8 Толик Тигра
показати весь коментар29.10.2020 11:17
+7 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар29.10.2020 11:14
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Будь ласка, зачекайте...
І їхній посил у цьому фейку співпадає з вашими посілами. Тобто - ви думаєте як коллаборанти.
Не сєпаратюги, а саме - коллаборанти, бо вони воюють на боці іноземного загарбника, а не самі по собі.
Колаборанти можуть воювати і без наміру відокремлення, а от сепаратюги - ні. Гадаю, що вам не треба поясновати, що ордловці до України не хочуть. Ну, а роль кацапії в конфлікті ніхто не заперечує, остаточна крапка була поставлена ще резолюцією ПАРЄ в 2017 році, яка визнала, що ДНР та ЛНР - організації контрольовані рашкою.
Якщо вони контрольовані рашкою - це означає, що вони саме колабораціоністські.
І вони не відокремлення бажають, а захоплення України Рашкою.
Наші військові зеколаборанта не підтримують.
Ви не бачили марш 24 серпня ? Постійні вимоги та записи відеороликів ?
Казали вам - НЕ ОБИРАЙТЕ блазня. Не ганьбіте державу. Воно ні до чого не здібне !
але я вам кажу за непідтримку політику Зелі армією.
а на счет твоей замороченной головы . не хочешь заморачиваться не суйся в обсуждения
и перестань этих мудаков называть украинцами . они граждане Украины . население Украины . малороссы . зебобики . табуретки . кто угодно но не украинцы
малороссов, зебобиков с табуретками" проголосовало на опросах за вступление Украины в НАТО и ЕС.
Как правильно сказали тут, за разобщителя украинцев никого не заставишь уже голосовать...
а если уж ты вспомнил про разные всякие голосования то вспомним последние . как они показали ваша 42-ух летняя табуретка и вся его зеленая компания лузеров пролетели . с чем тебя и поздравляю
Вот и получается парадокс - и кацапы начинают валить Зелю, и свои же украинцы...
І в коментах підспівують - "От " в той стороне" не ******* Зелупу і ви, тут, не любите. Тож ви, порохоботи, однакові з окупнтом!".
Це просто дикий п..дьож.
Висновок: це інформаційна спец. операція ФСБ для розхитування ситуації в Україні, намагаються посіяти розгубленість у головах громадян України. І мають шанс - недоумків у нас зашкалює.
Тоді це ще гірше - доказ прямої взаємодії зе-команди і "запоребрика".
Про режисера сказати не можу нічого.
Те, що Зе і його кодлу треба гнати в шию сумніву не підлягає.
Доказ - результати місцевих виборів.
Слуги змогли набрати якийсь процент місць тільки завдяки адмінресурсу.
Кількість упоротих зебілів впала катастрофічно.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Врешті, подивись на марш героїв 24 серпня.
Просто бидляку казали - не голосуйте за блазня !
Його використають вороги проти України.