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"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову". ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Терористи "ДНР" виклали в мережу постановочне відео, на якому зафіксовано нібито "приїзд на передову нардепів "Слуги народу"", а сам ролик коментує "боєць ЗСУ".

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

Блогер уточнює, що місцем зйомки є окупована Макіївка і публікує низку доказів.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 01

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 02

Також читайте: "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати"

Вкидання відео було зроблено на одному з каналів терористів у Telegram.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 03

Також читайте: "Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про обстріли, що тривають, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Два валянка - пара. Шо комсомол, шо Штепа. Неля чего то осмелела. Не боится при зеленых быть побритой наголо
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29.10.2020 11:24
+8
В тому-то і іронія цього відео, що сепаратюги просто озвучили факти.
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29.10.2020 11:17
+7
В общем,кацапы поняли,что Порох входит в силу,и им надо срочно косить бубочку,пока не поздно-мочат шмарклю со всех сторон ,начиная со скабеевой ,закончивая обдроченцами...ну и зажопники истерически стали исполнять сразу после выборов
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29.10.2020 11:14
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"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую" - Цензор.НЕТ 1002
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29.10.2020 10:59 Відповісти
Два валянка - пара. Шо комсомол, шо Штепа. Неля чего то осмелела. Не боится при зеленых быть побритой наголо
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29.10.2020 11:24 Відповісти
и внофь прадалжается бой, и сердцу тревожно в груди, и лееееееенин, такой маладой, и юный актябрь впереди )))
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29.10.2020 11:24 Відповісти
Вот умели раньше песни делать!
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29.10.2020 11:27 Відповісти
плагиатить...єто да!
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29.10.2020 11:45 Відповісти
плагиатить? ещё кто-то кроме СССР клепал песни про ленина и октябрь?
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29.10.2020 11:48 Відповісти
мелодіїї... там % на 90 - всьо спіжжено
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29.10.2020 12:08 Відповісти
У Битлз?
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29.10.2020 12:12 Відповісти
едрить калатить.....
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29.10.2020 11:32 Відповісти
Ашо не так сказал то? "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую" - Цензор.НЕТ 8539
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29.10.2020 11:00 Відповісти
От і подумай, що з тобою не так.
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29.10.2020 11:03 Відповісти
Тобто ти розумієш, що твоє відношення до української влади співпадає пропагандою коллаборантів?
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29.10.2020 11:09 Відповісти
В тому-то і іронія цього відео, що сепаратюги просто озвучили факти.
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29.10.2020 11:17 Відповісти
Ти навіть не зрозумів, що коллаборанти у цьому відео зробили ФЕЙК.
І їхній посил у цьому фейку співпадає з вашими посілами. Тобто - ви думаєте як коллаборанти.
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29.10.2020 11:29 Відповісти
А ще сепаратюги думають, що Земля - кругла. І що з того? Фейк в цьому відео те, що на ньому не автівки зі слугами та голос не українського воїна. Але месседж - правдивий.
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29.10.2020 11:37 Відповісти
Так-так - про що я й пишу. Ви думаєте так само, як і коллабораціоністи.
Не сєпаратюги, а саме - коллаборанти, бо вони воюють на боці іноземного загарбника, а не самі по собі.
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29.10.2020 11:39 Відповісти
Ваша ментальна гімнастика викликає лише сміх. Якщо ***** скаже, що Земля - кругла, то ви всеретеся, але цього не визнаєте? Це смішно.
Колаборанти можуть воювати і без наміру відокремлення, а от сепаратюги - ні. Гадаю, що вам не треба поясновати, що ордловці до України не хочуть. Ну, а роль кацапії в конфлікті ніхто не заперечує, остаточна крапка була поставлена ще резолюцією ПАРЄ в 2017 році, яка визнала, що ДНР та ЛНР - організації контрольовані рашкою.
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29.10.2020 11:46 Відповісти
"остаточна крапка була поставлена ще резолюцією ПАРЄ в 2017 році, яка визнала, що ДНР та ЛНР - організації контрольовані рашкою."

Якщо вони контрольовані рашкою - це означає, що вони саме колабораціоністські.
І вони не відокремлення бажають, а захоплення України Рашкою.
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29.10.2020 11:48 Відповісти
Певно ви ніколи їх в очі не бачили, а мені з ними і спілкуватися доводилося. Не хочуть вони Україну захопити, вони до бажають повторити долю Криму та потрапили до складу РФ, чи під їхнє крило. Тому це саме сепаратні наміри, які РФ готувала вже дуже давно пічкаючи їх пропагандою, що вони "русские". І до вашого відома, у переважній більшості сепаратних рухів є іноземний вплив, від цього вони не стають менш сепаратними.
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29.10.2020 11:53 Відповісти
И шо? Бубочка таки найвеличнеший?
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29.10.2020 11:58 Відповісти
Що за дурню ви несете? Він - президент України. І, незважаючи на те, що він мені не подобається, як не подобались мені і 2 його попередники - він був обраний народом України.
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29.10.2020 12:12 Відповісти
Ишо, он от єтого перестал членограем біть?
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29.10.2020 12:28 Відповісти
Та який фейк ?
Наші військові зеколаборанта не підтримують.
Ви не бачили марш 24 серпня ? Постійні вимоги та записи відеороликів ?
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29.10.2020 14:12 Відповісти
А засранці цей прикрий для України факт використовують в своїх цілях.
Казали вам - НЕ ОБИРАЙТЕ блазня. Не ганьбіте державу. Воно ні до чого не здібне ! "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 7152
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29.10.2020 14:13 Відповісти
Звичайний фейк, знятий ворогами в окупованій Макіівці.
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29.10.2020 14:29 Відповісти
цей - так.
але я вам кажу за непідтримку політику Зелі армією.
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29.10.2020 14:31 Відповісти
это лишь доказывает то что клоун у власти он для всех клоун . по обе линии фронта
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29.10.2020 11:31 Відповісти
Ровно как и Порох - разобщитель народа и барыга, аналогично для всех сторон.
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29.10.2020 11:49 Відповісти
Для зебилов и сепаров.
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29.10.2020 11:59 Відповісти
Да вся Украина и состоит из зебилов и сепаров, что уж поделать.
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29.10.2020 12:26 Відповісти
это ты типа хочешь себя оправдать ? типа было две альтернативы или в сепары или в дибилы ? пардон в зебилы . и ты выбрал лучшее да ? так вот . скажу тебе по секрету . есть еще варианты "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 2672 но для этого нужно Родину любить "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 1270
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29.10.2020 14:35 Відповісти
Как говорится, весь мир кремль, а люди в нем - агенты. Не морочь голову плз.
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29.10.2020 14:40 Відповісти
ну и у кого это так говорится ? в Московии ?

а на счет твоей замороченной головы . не хочешь заморачиваться не суйся в обсуждения "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 8064
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29.10.2020 14:43 Відповісти
Чел, на выборах стало четко понятно отношение украинцев к Пороху, что ты мне тут втираешь? Такие как ты всегда будут придумывать дебильные отговорки и оскорбления, вместо того, да бы признать, что украинцы голосовали против Пороха прежде всего, была бы вместо Зе табуретка, проголосовали бы за табуретку, ибо сивочолый всех задолбал своими бреднями.
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29.10.2020 14:55 Відповісти
я тебе чел втираю что проголосовали как раз за табуретку . люди которые по развитию сами не далеко ушли от табуретки "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 5650
и перестань этих мудаков называть украинцами . они граждане Украины . население Украины . малороссы . зебобики . табуретки . кто угодно но не украинцы "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 6015
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29.10.2020 16:31 Відповісти
Ты забыл капс употребить. А особенно, когда будешь говорить о том, сколько "мудаков,
малороссов, зебобиков с табуретками" проголосовало на опросах за вступление Украины в НАТО и ЕС.
Как правильно сказали тут, за разобщителя украинцев никого не заставишь уже голосовать... "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 693
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29.10.2020 18:44 Відповісти
ничего я не забыл "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 1149
а если уж ты вспомнил про разные всякие голосования то вспомним последние . как они показали ваша 42-ух летняя табуретка и вся его зеленая компания лузеров пролетели . с чем тебя и поздравляю "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 2886
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29.10.2020 19:31 Відповісти
Ну да, для пороховаты украинцы и лугандонцы - один народ.
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29.10.2020 13:34 Відповісти
зебобик ты что за лидера обиделся ? вот . оказывается вашу Шмарклю даже москали не уважают . такое бывает . с предателями . они и здесь и там не нужны "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 7586
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29.10.2020 14:31 Відповісти
Я розумію що відосік швидш за все був знятий на ;ЗЕ!диджитал; Фьодоровим. Щоб звинуватити думаючих українців саме в тому, в чому зараз звинувачуєш ти.
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29.10.2020 12:12 Відповісти
А что тебя удивляет? Ещё в 18-ом проскакивало, что свалить Пороха с заменой на мертветчука в угоду сепарам не выйдет, тогда решили валить в угоду кому нибудь (в нашем случае каламойскому), а уж затем валить того, кого проще будет свалить (в нашем случае зелень). Пока всё по плану. На смену Зели попробуют задвинуть либо мертветчука, либо опять промежуточное звено.
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29.10.2020 13:16 Відповісти
сказал то так . вопрос как сказал . на таком украинском разговаривать могут только жители Урюпинска "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 4921
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29.10.2020 11:29 Відповісти
креатиФный лугандон
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29.10.2020 11:02 Відповісти
"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую" - Цензор.НЕТ 5661 "проклятые окурки". у чуваков реальная проблема с сигаретами. )))
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29.10.2020 11:05 Відповісти
Вата как всегда обосралась ... "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую" - Цензор.НЕТ 6459
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29.10.2020 11:06 Відповісти
Нда,зеля,это точно успех ,привет от любимых тобой "повстанцев",которых ты так бережешь...
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29.10.2020 11:08 Відповісти
Ну че вова? Помог тебе твой сивоха?😷
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29.10.2020 11:09 Відповісти
дебилы необразованные, что такое это ваше "дыныры"? долбодятлы, нахера вы подигрываете террорюгам?
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29.10.2020 11:14 Відповісти
В общем,кацапы поняли,что Порох входит в силу,и им надо срочно косить бубочку,пока не поздно-мочат шмарклю со всех сторон ,начиная со скабеевой ,закончивая обдроченцами...ну и зажопники истерически стали исполнять сразу после выборов
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Ну, справедливости ради, то что говорят кацапы на видео - еще мягкая версия того, что про бубочку пишут здесь.
Вот и получается парадокс - и кацапы начинают валить Зелю, и свои же украинцы...
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29.10.2020 11:17 Відповісти
Вот и повод задуматься - а для кого "свои" эти украинцы, мнение которых совпадает с пропагандой дыровцев?
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29.10.2020 11:31 Відповісти
Повод задумацца клоунам што пора увольняться.
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29.10.2020 11:45 Відповісти
Ты убогое чмо - мы никогда оманского осла не поддерживали ... А кацы теперь начали его валить ... Когда поняли что больше на нем барышей не поимеют ...
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29.10.2020 11:46 Відповісти
Шо ж ти падлюка так не співала коли Порошенко президентом був...?
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29.10.2020 12:16 Відповісти
украинцы для вовочки не свои "Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову" - Цензор.НЕТ 4522
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29.10.2020 11:38 Відповісти
Мнения порохоботов и дыровцев совпадают. Вот оно как оказалось.
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29.10.2020 11:20 Відповісти
Токо у зебилов другое мнение, а так да.
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29.10.2020 11:45 Відповісти
Суржик ржачный. Это случаем не солист Красной Плесени? Чего-то сразу вспомнилась их "Дусю".)))
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29.10.2020 11:22 Відповісти
Как они такое могли наснимать? Украинские воины пидтрымують клоуна обеими руками!
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29.10.2020 11:26 Відповісти
У себя в оккупированной Макеевке наснимали.
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29.10.2020 11:30 Відповісти
Ну так, сепары и педронавты - неразлучные братья...
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29.10.2020 11:47 Відповісти
Для всех кто вдруг решил приравнять украинцев к дыровцам: дешевой шут на посту Президента ни не украинская власть, то что над ним уже смеются даже опущенцы, это не заслуга украинцев, а набор про"бов бибочки - посему зебилы над вашим, прости господи правителем, даже уже обдроченцы ржут ...
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29.10.2020 11:48 Відповісти
Кацапам выгодно сейчас всячески раскачивать власть в Украине. Им нужен хаос и беспорядок в государстве, на котором они смогут продвинуть свои интересы. Отсюда эти решения КС (через своих консерв вроде Вовка), отсюда и эти дурацкие постановочные видео.
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29.10.2020 11:51 Відповісти
Дивний виверт, цей "видосик" - ОРДЛО-вці проти Зе.
І в коментах підспівують - "От " в той стороне" не ******* Зелупу і ви, тут, не любите. Тож ви, порохоботи, однакові з окупнтом!".
Це просто дикий п..дьож.
Висновок: це інформаційна спец. операція ФСБ для розхитування ситуації в Україні, намагаються посіяти розгубленість у головах громадян України. І мають шанс - недоумків у нас зашкалює.
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29.10.2020 11:54 Відповісти
Ні. Швидше робота ;ЗЕ!диджитал; Фьодорова. Щоб звинуватити ;порохоботів; в однакових думках з кацапами. Я відосік не дивився, там улюблений режисер Зеленського не мелькає?
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29.10.2020 12:16 Відповісти
Можливий і ваш варіант.
Тоді це ще гірше - доказ прямої взаємодії зе-команди і "запоребрика".
Про режисера сказати не можу нічого.
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29.10.2020 12:59 Відповісти
І Зеленський попросив терористів розмістити це відео у себе на каналі? Але ж місце зйомки - Макіївка, це означає, що її робили таки терористи.
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29.10.2020 13:38 Відповісти
Назви мені причину росіян та колаборантів бути невдоволеними Зеленським.
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29.10.2020 14:35 Відповісти
Операція ФСБ по розхитуванню ситуації в Україні - це якраз те, що і робить пороховата - дискредитація чинної влади Зеленського, з метою її повалення, різні рухи мінських капітулянтів під назвою "Ні капітуляції"... Чи ви не вважаєте, що ваш комент - це розхитування ситуації в Україні?
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29.10.2020 13:42 Відповісти
Даремно стараєтесь.
Те, що Зе і його кодлу треба гнати в шию сумніву не підлягає.
Доказ - результати місцевих виборів.

Слуги змогли набрати якийсь процент місць тільки завдяки адмінресурсу.
Кількість упоротих зебілів впала катастрофічно.
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29.10.2020 14:52 Відповісти
І це в той час як всі Патріоти України, а військові, наші Воїни, просто моляться на нашого найвеличнішого Лідера. Моєму обуренню немає меж.
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29.10.2020 12:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.10.2020 12:12 Відповісти
Даже без геометок, по говору и произношению, манере говорить..видно что это двоечник-коллоборант с шахтного поселка, либо ублюдок с зауральского или поволжского и т.д. мухосранска
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29.10.2020 12:24 Відповісти
Може пороховата нарешті задумається, для чого окупанти створюють фейки для дискредитації Зеленського? Чи дарма сподіваюсь?
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29.10.2020 13:36 Відповісти
Можеш у мережі відзнайти десятки відео та інтерв'ю справжніх українських військових з претензіями до блазня.
Врешті, подивись на марш героїв 24 серпня.
Просто бидляку казали - не голосуйте за блазня !
Його використають вороги проти України.
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29.10.2020 14:15 Відповісти
Так, я це можу знайти. От я і питаю, чи усвідомлюють українські військові, прихильники Порошенка, для чого окупанти намагаються дискредитувати Зеленського, і усвідомлюють, що вони виступають одним фронтом разом окупантами? Ви, як бачу, не усвідомлюєте, тож, даремно сподівався.
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29.10.2020 14:32 Відповісти
А Зеленського ще можна чимось дискредитувати?
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29.10.2020 14:36 Відповісти
Пропонуєте нашим військовим зазирати в очі фуйла ?
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29.10.2020 14:38 Відповісти
На Цензорі таж сама історія.
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29.10.2020 19:17 Відповісти
зее депутати це заробічани звісно не чоловіки з честю но це відео це смішно
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29.10.2020 19:29 Відповісти
 
 