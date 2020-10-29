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вбивство (2874) Ніцца (36)

Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Ніцці в соборі Нотр-Дам у четвер близько 9:00 невідомий напав із ножем на жінку і "частково обезголовив" її.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Мер міста Крістіан Естрозі повідомив, що по нападнику був відкритий вогонь, після чого його затримали.

"Чоловік, який напав, ісламо-фашист, не переставав кричати "Аллах Акбар "навіть після того, як був нейтралізований і затриманий", - сказав Естрозі, додавши, що "немає ніяких сумнівів в тому, що це був терористичний акт".

Також повідомляється про ще як мінімум двох убитих і декількох поранених.

Зазначається, що нападник діяв сам.

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На місці працює поліція.

За уточненою інформацією видання, "частково обезголовленою" є 70-річна жінка. Напад стався всередині церкви.

Ще одним зарізаним всередині будівлі був церковний служитель.

Третя жертва, жінка близько 40 років, дістала ножове поранення в церкві, але зуміла добігти до найближчого бару, де невдовзі померла від ран.

У поліції повідомили, що нападник Брахім після затримання був у свідомості і взяв на себе відповідальність за теракт

Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт 01
Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт 02
Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт 03
Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+74
Они не пускали на ПМЖ украинцев - зато пускали муслимов... Имеем то, что имеем...
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29.10.2020 12:15
+35
Это да. Попробуйте устроиться во Франции и получить ВНЖ. А толпы арабов и чёрных валят туда, как домой. Как так?
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29.10.2020 12:23
+29
Неизвестный с криком "Аллаху Акбар" обезглавил женщину у собора в Ницце: мэр заявил о теракте - Цензор.НЕТ 142
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29.10.2020 12:20
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Сторінка 2 з 2
Ви знаєте,це велике щастя - що в нас майже нема отих мусульман...Західній Європі капець,вона вже приречена...Пустила їх в себе,а тепер вони розмножуються вп"ятеро швидше ніж корінне населення і це тільки питання часу,коли християнські собори перетворяться на мечеті,і з них завиють муедзіни...Демократизація обернулась глобалізацією,а глобалізація привела до війни культур...А у війні культур,як відомо,перемагає не той,хто культурніший,а той,хто краще вміє різати голови...
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29.10.2020 13:10 Відповісти
Європці-кірдик,не всій а швабам,жабам, голандцям,шведам -100%,якщо білі не почнуть RAHOWу то Європейсам-кірдець. Східна Європа - молодці! а те що західніше буде винищене процес не зворотній.
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29.10.2020 13:24 Відповісти
чувствуют, гнидьі, что скоро начнется
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29.10.2020 13:18 Відповісти
сліми зїдять жабоїдів,1000% отримуйте по заслугам.
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29.10.2020 13:21 Відповісти
Кадыров наносит ответный удар
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Французы ничего не могут противопоставить исламистам. Если каждый месяц будут отрезать местным голову, рано или поздно страх заставит французов принять ислам.
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29.10.2020 13:29 Відповісти
"... ісламо-фашист..."
===
Он як. І тут "фашист". То що ви, червона європейська мерзото хочете? Будуть ваші дурнуваті голови й надалі частково відрізані
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Брахим?? Ибрагим, скорее всего..
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29.10.2020 13:37 Відповісти
Вангую скоро большую религиозную войну, весь мир против ислама
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Развелось швали, от их религии жизни никому нет, дикари.
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29.10.2020 13:46 Відповісти
Уже стала.
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Біла арійська цивілізація взагалі зародилася на території України, - коли білі кочовики на волах з уральських степів об'єдналися з трипільськими землеробами 6 тисяч років тому.
Саме ця подія стала відправною точкою для грандіозного стрибка в розвитку людства.
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29.10.2020 19:11 Відповісти
Відповіддю на такі теракти повинна стати ще більша кількість арабів і негрів.
Шах і мат вам, терористи, - скоро ви не зможете знайти білих людей у Франції, щоб їх обезголовити.
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29.10.2020 13:51 Відповісти
Впустили и пригрели дикарей, жрите, толерантные ублюдки, менее 1% становятся нормальными, остальные паразитируют на цивилизованном обществе..
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Французы из-за толерастии скрыли, что исламисты подожгли Нотр-Дам-де-Пари. Вот дикари и почувствовали свою безнаказанность. Только жёсткие меры спасут их.
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29.10.2020 14:32 Відповісти
Вот дикари и почувствовали свою безнаказанность. Только жёсткие меры спасут их.
***************
Ви пропонуєте рятувати дикунів? Цікава думка.
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29.10.2020 15:46 Відповісти
Эти смерти на совести у Макрона. Придурок решил поднять рейтинг на "защите права рисовать каратуры на Пророка". Только режут за это не Макронов и чиновников, а рядовых граждан.
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29.10.2020 19:03 Відповісти
"защите права рисовать каратуры на Пророка".
***********
Ви вважаєте, що якщо не малювати "каратури", то дикуни перестануть різати голови?
А я, наприклад, переконаний, що дикуни знайдуть для цього будь-який інший привід.
Якщо дику мавпу навчити користуватися комп'ютером, скажімо, вона все одно залишиться дикою мавпою. Тільки вже з комп'ютером.
Хижих звірів випустили із зоопарку. І тепер зоопарк став повсюди на вулицях європейських міст.
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29.10.2020 19:47 Відповісти
Все правильно, кроме главного:- если намеренно залезать в клетку к дикому зверю, и дразнить его палкой-вы получите аналог отрезанных голов как реакцию на "палку Макрона".
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29.10.2020 19:52 Відповісти
Толерастізм має прийти до логічного завершення. За думкою філософа Карла Поппера, безмежна толерастія буде знищена тими, кого вона безмежно толерує, - нетолерантними дикунами. І це єдина правда.
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29.10.2020 20:02 Відповісти
соси Европа за лояльность к у муслимам , за свою совесть , которая спустя 400 лет проснулась теперь -- держитесь ))))
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29.10.2020 22:36 Відповісти
Макрон грався з путіним (кремлівсько-чеченська мафія) -думав :пронесе.....тероризм мафії починає набирати обертів (пандемія і карантин-все)....смертники- виконавці в основному спідоносці і наркомани (позор для сім"ї) а тут герой:знищення невірних +винагорода від мафії....і буде й буде...Чому в на росії таких терактів нема-бо вони й є їх організатори?
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30.10.2020 11:26 Відповісти
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