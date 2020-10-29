Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Ніцці в соборі Нотр-Дам у четвер близько 9:00 невідомий напав із ножем на жінку і "частково обезголовив" її.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Мер міста Крістіан Естрозі повідомив, що по нападнику був відкритий вогонь, після чого його затримали.
"Чоловік, який напав, ісламо-фашист, не переставав кричати "Аллах Акбар "навіть після того, як був нейтралізований і затриманий", - сказав Естрозі, додавши, що "немає ніяких сумнівів в тому, що це був терористичний акт".
Також повідомляється про ще як мінімум двох убитих і декількох поранених.
Зазначається, що нападник діяв сам.
На місці працює поліція.
За уточненою інформацією видання, "частково обезголовленою" є 70-річна жінка. Напад стався всередині церкви.
Ще одним зарізаним всередині будівлі був церковний служитель.
Третя жертва, жінка близько 40 років, дістала ножове поранення в церкві, але зуміла добігти до найближчого бару, де невдовзі померла від ран.
У поліції повідомили, що нападник Брахім після затримання був у свідомості і взяв на себе відповідальність за теракт
Будь ласка, зачекайте...
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Он як. І тут "фашист". То що ви, червона європейська мерзото хочете? Будуть ваші дурнуваті голови й надалі частково відрізані
Саме ця подія стала відправною точкою для грандіозного стрибка в розвитку людства.
Шах і мат вам, терористи, - скоро ви не зможете знайти білих людей у Франції, щоб їх обезголовити.
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Ви пропонуєте рятувати дикунів? Цікава думка.
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Ви вважаєте, що якщо не малювати "каратури", то дикуни перестануть різати голови?
А я, наприклад, переконаний, що дикуни знайдуть для цього будь-який інший привід.
Якщо дику мавпу навчити користуватися комп'ютером, скажімо, вона все одно залишиться дикою мавпою. Тільки вже з комп'ютером.
Хижих звірів випустили із зоопарку. І тепер зоопарк став повсюди на вулицях європейських міст.