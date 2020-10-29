Невідомий обезголовив жінку і зарізав двох чоловіків у соборі в Ніцці: мер заявив про теракт. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

У Ніцці в соборі Нотр-Дам у четвер близько 9:00 невідомий напав із ножем на жінку і "частково обезголовив" її.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Мер міста Крістіан Естрозі повідомив, що по нападнику був відкритий вогонь, після чого його затримали.

"Чоловік, який напав, ісламо-фашист, не переставав кричати "Аллах Акбар "навіть після того, як був нейтралізований і затриманий", - сказав Естрозі, додавши, що "немає ніяких сумнівів в тому, що це був терористичний акт".

Також повідомляється про ще як мінімум двох убитих і декількох поранених.

Зазначається, що нападник діяв сам.

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На місці працює поліція.

За уточненою інформацією видання, "частково обезголовленою" є 70-річна жінка. Напад стався всередині церкви.

Ще одним зарізаним всередині будівлі був церковний служитель.

Третя жертва, жінка близько 40 років, дістала ножове поранення в церкві, але зуміла добігти до найближчого бару, де невдовзі померла від ран.

У поліції повідомили, що нападник Брахім після затримання був у свідомості і взяв на себе відповідальність за теракт







