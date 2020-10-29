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Священник із Болгарії незаконно йшов через кордон "на службу" в РФ, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники на Сумщині затримали священника, який намагався перетнути українсько-російський кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про рух невідомого в сторону державного кордону прикордонники отримали від місцевого жителя. Група реагування, яка негайно вибула в зазначеному напрямку, виявила і затримала порушника. Ним виявився 45-річний громадянин Болгарії, священнослужитель.

Священник із Болгарії незаконно йшов через кордон на службу в РФ, - ДПСУ 01

Під час перевірки прикордонники встановили, що він потрапив в Україну ще в кінці серпня встановленим порядком - через один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Однак згодом, як пояснив сам мандрівник, через відсутність російської візи вирішив незаконно перетнути кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Також священнослужитель розповів, що нібито прямував до російської столиці для подальшої служби в Храмі Святого Миколая.

За спробу незаконного перетину державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 3 400 грн. Крім цього, щодо порушника ухвалено рішення про заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки.

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Автор: Анастасія Потіха
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Гражданин Болгарии пытался не законно пересечь границу. А то что он при этом еще и мракобес, оправданием не является.
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29.10.2020 12:38 Відповісти
А как он пересёк западную границу с Украиной?
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29.10.2020 12:42 Відповісти
Так сказано, в законном порядке из Молдовы. Все равно дурак, нашел, куда ломиться, в паРашку.!
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29.10.2020 12:50 Відповісти
Наверное по воде,аки Иисус. Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8169
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29.10.2020 12:50 Відповісти
скрепа не помогла Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3977
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29.10.2020 13:17 Відповісти
проверял тропу и реакцию сабаковых погранцов.
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29.10.2020 13:43 Відповісти
Я его знаю ,это псих из местной дурки
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29.10.2020 14:03 Відповісти
 
 