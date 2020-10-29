Священник із Болгарії незаконно йшов через кордон "на службу" в РФ, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники на Сумщині затримали священника, який намагався перетнути українсько-російський кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про рух невідомого в сторону державного кордону прикордонники отримали від місцевого жителя. Група реагування, яка негайно вибула в зазначеному напрямку, виявила і затримала порушника. Ним виявився 45-річний громадянин Болгарії, священнослужитель.

Під час перевірки прикордонники встановили, що він потрапив в Україну ще в кінці серпня встановленим порядком - через один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Однак згодом, як пояснив сам мандрівник, через відсутність російської візи вирішив незаконно перетнути кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Також священнослужитель розповів, що нібито прямував до російської столиці для подальшої служби в Храмі Святого Миколая.

За спробу незаконного перетину державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 3 400 грн. Крім цього, щодо порушника ухвалено рішення про заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки.

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