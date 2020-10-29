"Голос" подає в ОГП заяву про можливе захоплення державної влади суддями КС. ДОКУМЕНТ

Партія "Голос" подала до Офісу генпрокурора заяву про те, що в діях суддів Конституційного Суду України вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною першою статті 109 Кримінального кодексу України, а саме дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Про це повідомив нардеп "Голосу", Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юрчишина, перевищення КСУ своїх конституційних повноважень полягає у взятті на себе функцій парламенту і органів виконавчої влади (захоплення державної влади, гілками якої є виконавча і законодавча).

"Так, судді не мали права позбавляти НАЗК права доступу до реєстрів, врегульовувати конфлікт інтересів, вести облік декларацій тощо. Таким рішенням вони поставили під загрозу призначення на посади посадовців та встановлення результатів місцевих виборів, оскільки неможливо буде провести спецперевірку НАЗК, без якої призначення не відбувається", - зазначив нардеп.

Більш того, за словами Юрчишина, КСУ не мав права встановлювати, що є злочином (а він пише про відсутність суспільної небезпеки в недостовірному декларуванні), оскільки це виняткові повноваження парламенту. Також КСУ виніс рішення за статтями, яких не було в поданні, чим порушив Конституцію.

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"Покарання за вчинення такого кримінального злочину - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - додав нардеп.





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"Сподіваюся на оперативне відкриття кримінального провадження і розслідування цих фактів", - резюмував Юрчишин.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.



