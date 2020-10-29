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Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Колишній правоохоронець разом зі спільником запропонували $1 млн за поновлення на службі в Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області. Зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення Голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Правоохоронцями одночасно проведено низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора 01
Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Никуево экс-мент проживает...
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29.10.2020 15:22
+39
Значит рассчитывал отбить и заработать сверху. Такие суммы не предлагают наобум, все видимо знают таксу.
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29.10.2020 15:22
+22
Откуда у него такие деньги? Наверное, учителем подрабатывал в новой школе Зеленского.
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29.10.2020 15:23
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Никуево экс-мент проживает...
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29.10.2020 15:22 Відповісти
А судьи КС ?
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29.10.2020 15:24 Відповісти
як і всі інші, хто ходить в "слугах"....- у нас Народ та Держава такі...., можуть собі це дозволити... Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4799
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29.10.2020 15:45 Відповісти
В Рівному всім керує Палиця, права рука коломойського, а він любить старих замазаних ментів, він з Одеси багато люстрованих ментів до себе перетягнув в свою область і відновлює їх в ментовці! Формує свою особисту ментовську штрафну армію, яка виконає будь який наказ євро-фюрера.
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29.10.2020 17:14 Відповісти
а що , е "незавмазані" мЄнти Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6866
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29.10.2020 19:14 Відповісти
що ти чешеш, який палиця в Рівному?
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29.10.2020 20:29 Відповісти
Знаю одного судью который скромненько проживает в девушке в Киеве.Зато дочке построил дом более чем на 800м квадратных в три этажа и винным погребом более 100 квадратных метров.
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29.10.2020 21:38 Відповісти
Не девушке а двушке опечатка.
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29.10.2020 21:39 Відповісти
Судьи КС миллион в день зарабатывают тогда, раз рядовые миллионами взятку дают.
За такие деньги , что хо подпишут и родную мать продадут
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29.10.2020 23:09 Відповісти
Я вас прошу, це халупа по міркам Закарпаття...
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29.10.2020 17:02 Відповісти
"Как он проживает"-це те , чим він займався на роботі- здирництво, кришування, продаж посад, закриття справ за гроші.Він казав : "Мої діти їсти просять, а в жінки шуби нема,- я теж хочу жити". При цьому він може бути "патріотом",- так, взагалі.Але не тоді , коли стосується його власної шкури, добробуту, комфорту....І всесь його"добробут" за наші кошти, долі, за на шу зневіру у справедливість...Це ї є Корупція, що зжирає наше майбутнє.Бідло у владі, бідло в електораті.Від Регіонів до Слуг- від ворогів до невігласів- все багно собі на дурну голову.
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29.10.2020 17:16 Відповісти
Значит рассчитывал отбить и заработать сверху. Такие суммы не предлагают наобум, все видимо знают таксу.
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29.10.2020 15:22 Відповісти
там на наркоте и праститутках хороший оборот, за пару месяцев полюбому отбил зелень.
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29.10.2020 16:06 Відповісти
Откуда у него такие деньги? Наверное, учителем подрабатывал в новой школе Зеленского.
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29.10.2020 15:23 Відповісти
не-е.....учителю зеленского 20 лет пахать надо!.....а обычному - 200 лет!
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29.10.2020 15:27 Відповісти
нет,он по ночам немножко шил.
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29.10.2020 16:54 Відповісти
Справи)
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30.10.2020 00:43 Відповісти
Мне не интерсно сколько оно ворует , интерсно что нужно воровать что бы давать такие взятки.
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29.10.2020 15:23 Відповісти
Рівненська обл. Бурштин.
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29.10.2020 16:22 Відповісти
"...за $1 млн пытался восстановиться на службе ..." "Наша служба и опасна, и трудна,,,!" Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9541
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29.10.2020 15:23 Відповісти
Расстрелять без суда а все имущество его и родственников до третьего колена конфисковать.
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29.10.2020 21:41 Відповісти
Аваков походу богаче любого шейха .мало дал))
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29.10.2020 15:24 Відповісти
фигассе... расценки....
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29.10.2020 15:24 Відповісти
Бурштин..не иначе
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29.10.2020 15:55 Відповісти
Афигеть, богатая страна Украина...
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29.10.2020 15:25 Відповісти
не с тех козырей чувак пошел, за лям баксов он, минимум, мог стать секретарем Совбеза, там постоянно требуются такие вот, умственно одаренные, отмеченные поцелуем фортуны
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29.10.2020 15:25 Відповісти
ИСКРЕННЕ предлагал взятку?
Вот в чем вопрос...
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29.10.2020 15:26 Відповісти
Ніфіга собі... Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3066 Скільки грошей можна заробити в правоохоронних структурах.
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29.10.2020 15:27 Відповісти
Капец, если он 1лмн$ хотел за это отдать, сколько же он планировал там "стричь"
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29.10.2020 15:29 Відповісти
На Бурштині? Він це за пару місяців відбив би. Нелегальний ринок Бурштина в Україні досягає приблизно 3 мільярдів Євро. Йому цей лям, просто за знайомство, у перший би день занесли.
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29.10.2020 17:06 Відповісти
Воот!Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4042 так рвался служить народу и Украине, тащить на горбу груз забот и ответственности, что готов был ещё заплатить за это мильон. Мильон - Карл! - вечнозелёных доляров. А вы говорите... И все кандидаты на выборах тратят кучу своего личного, кровного бабла на рекламу вообще везде, включая утюги и самовары, чтобы служить вам верой и правдой, улучшать вашу жисть... Ну не свою же, а?! А народ смотрит на это и на полном серьёзе спорит до усрачки и драки, кто из этих напёрсточников и карабасов сделает буратинам хорошо. Эх, вы... Тупорезы!
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Можно только представить ск. взяток он набрал, если вот так легко предлагает 1 млн.$
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29.10.2020 15:32 Відповісти
а обратился бы к брату Ермака, всё б решилось.. а он через МВД пошел..
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29.10.2020 15:35 Відповісти
Дивовижне поєднання інтер'єру, що виконано в "смаку" багатого постсовка, зі спортивними штанами та капцями на ногах Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2576
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29.10.2020 15:41 Відповісти
Очень хотел правоохранять.......
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29.10.2020 15:43 Відповісти
В этой стране кроме ментов, прокуроров, судей реальным бизнесом кто-то занимается?
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29.10.2020 15:44 Відповісти
Вот это "выхлоп" на "службе"
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29.10.2020 15:52 Відповісти
"Шоб я тебя видел в гробу..у белых тапках!" ©
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29.10.2020 15:54 Відповісти
Не ктем обратился брат Ермака за 130 000 баксов порешал бы
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29.10.2020 15:58 Відповісти
а скільки ж тоді аваков має, диви і не подавляться!
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29.10.2020 15:58 Відповісти
Это **** сколько же надо ВОРОВАТЬ ,чтобы платить такие бабки за должность в мусоровке ,это ПИ*дец панове ... Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 980
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29.10.2020 16:00 Відповісти
и зачем ему эта должность, если у него есть лимон зелени? если только, он сможет заработать на ней еще 10 раз по столько..., вот на кого надо было учиться..., а вы говорите, ит-шники , ит-шники
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29.10.2020 16:00 Відповісти
Теперь этот лям пойдёт по прямому назначению.
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29.10.2020 16:04 Відповісти
бурштин, бурштин..
До речі, "бариги" вже не має 2 роки, як там "народний президент" ліквідував "бурштинову республіку"?
Так ото ж... привіт 73% дебілів.
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29.10.2020 16:05 Відповісти
А знаєте чому здали? бо конкурент запропонував 3 лями
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29.10.2020 16:06 Відповісти
Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8640 схватил бога за бороду))
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29.10.2020 16:09 Відповісти
Що значить любов до своєї роботи!
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29.10.2020 16:07 Відповісти
эта какойта зиленый пистец наступает
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29.10.2020 16:09 Відповісти
за що голосували, те і наступає...
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29.10.2020 16:12 Відповісти
видать мимо брата Ермака хотел протиснуться
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29.10.2020 16:14 Відповісти
Какая безвкусица эта хата! Колонны, завитушки всюду, ну его в *****, уроды духа. И всё лезет, ****, лезет, больше денег на говно надо! И это Ровно! Страшно подумать что в бОльших городах.
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29.10.2020 16:16 Відповісти
"Еліта" зовсім здвинулась, мати стільки бабла і ще хотіти на роботу...
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29.10.2020 16:25 Відповісти
Не на работу, а на "работу".
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29.10.2020 16:57 Відповісти
Лямов 100 значит отложил уже на пенсию. Но "поработать" на благо Родины нова захотелось. Теперь ясно как нам насчитали 12 000 средней зарплаты
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Интересно, а кто не захотел взять миллион?
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29.10.2020 16:28 Відповісти
Яка мафія там... Нема навть слів...
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29.10.2020 16:42 Відповісти
ось це справжній патріот країни, готовий мільйон доларів пожертвувати аби дозволили служити на благо Батьківщини Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1559
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29.10.2020 17:22 Відповісти
а теперь прикинем, какое бабло заносят на ВЕРХ реформированные, не коррумпированные, обычные менты
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29.10.2020 17:33 Відповісти
хата в середині, як в якогось циганського барона - УБОГІСТЬ так і пре!
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29.10.2020 17:37 Відповісти
а зачем на фотке лицо замазывать, когда выше в видео его видно?

наша "полиция" - такое посмешище! Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8667
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29.10.2020 17:48 Відповісти
Прикорданна область, там у ментів і прикордонників гроші рукою.
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Колоны, мрамор -безвкусица от жутких денег. Как у януковича и пшонки.
А тапочки, беленькие, вроде как с отеля стыреные. Все в дом, все в дом.
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29.10.2020 18:25 Відповісти
В Украине вообще бывают мужики с прессом? Или все с пузом рождаются сразу. Какая то круглая нация.
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29.10.2020 18:28 Відповісти
Это шо, общежитие носочно-чулочной фабрики, с фасада. А в середине - гостиница в Париже, 5 звёзд. Я представляю копов в америке и они дают взятки в лимон гринов за трудоустройство.
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29.10.2020 20:26 Відповісти
Оце сволота на бурштині нажилась! Якби збулась його мрія, відбив би потрачений мільйон за кілька місяців.
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29.10.2020 20:29 Відповісти
и после этого верить людям в погонах ? то есть ...спустя ...пять лет после т.н. атестации и войны в стране ...верить *********-перевертням ? пускай их дети умирают в страшных муках. как они (перевертни) лишали жизни людей ....кто мявкнет против ? а ?
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29.10.2020 22:34 Відповісти
"за $1 млн намагався поновитися на службі"
Цікаво, стільки ж тоді він заробляє на відкатах і хабарах!!!???
Жодна реальна ЗП того не вартує, якщо ти не смотрящій на залізниці чи в оборонпромі.
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29.10.2020 22:34 Відповісти
а где он взял столько денег?
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30.10.2020 05:07 Відповісти
и жена и дети этой мрази знают чем папа занимался и как он в милиции работал, а сколько так восстановились в новой милиции Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3043такие в страшных муках должны умирать
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30.10.2020 10:25 Відповісти
 
 