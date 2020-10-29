Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній правоохоронець разом зі спільником запропонували $1 млн за поновлення на службі в Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області. Зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення Голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Правоохоронцями одночасно проведено низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник поліції в Полтаві піде під суд за вимагання: хотів щомісячно отримувати від бізнесмена 10 тис. ФОТОрепортаж



