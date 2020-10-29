Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Невідомі кілька разів нанесли на стіни харківського офісу партії "Опозиційна платформа - За життя!" портрет Василя Стуса і напис "Заборонена правда - все одно правда".
Про це повідомляє у фейсбуці громадська організація "Світанок", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета, та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!" - йдеться в повідомленні на сторінці організації.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".
Також книга вийде в аудіоверсії.
Будь ласка, зачекайте...
Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа ******* ніч
Пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
І сподівань, і вір, і крові
Синів, що за любов тавровані,
Сто серць, як сто палахкотіть.
Та виростають з личаків,
Із шаровар, з курної хати
Раби зростають до синів
Своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
Земля, рабована віками,
І не скарать тебе душителям
Сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем,
Ти ще роздерта на шматки,
Та вже, крута і непокірна,
Ти випросталася для волі,
Ти гнівом виросла. Тепер
Не матимеш од нього спокою,
Йому ж рости й рости, допоки
Не упадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасової України птиці -
Слова шугають над Дніпром.
Василь СТУС.