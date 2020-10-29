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Стус (73) Харків (3880) Опозиційна платформа - За життя (466)

Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Невідомі кілька разів нанесли на стіни харківського офісу партії "Опозиційна платформа - За життя!" портрет Василя Стуса і напис "Заборонена правда - все одно правда".

Про це повідомляє у фейсбуці громадська організація "Світанок", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета, та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!" - йдеться в повідомленні на сторінці організації.

Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 01
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 02
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 03
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Також книга вийде в аудіоверсії.

Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Молодці! Вічна пам'ять Герою!
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29.10.2020 15:47
+14
Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
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29.10.2020 15:47
+13
Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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29.10.2020 15:50
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Фашисты )))))
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29.10.2020 15:46 Відповісти
Не пользуйся незнакомыми словами. Есть вероятность попасть впросак.
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29.10.2020 18:23 Відповісти
Молодці! Вічна пам'ять Герою!
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29.10.2020 15:47 Відповісти
Кто молодцы ? Эти "патриоты" в 14-м путло пригласили в Донбасс . После этого десятки тысяч жизней украинцев потеряно .
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29.10.2020 16:15 Відповісти
Таке по всій країні треба зробити. Щоб люди бачили.
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30.10.2020 08:36 Відповісти
Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
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29.10.2020 15:47 Відповісти
Свободу не спинити!!!
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29.10.2020 15:47 Відповісти
Изгнание дьявола.
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29.10.2020 15:48 Відповісти
Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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29.10.2020 15:50 Відповісти
Того кастрирувати треба.
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30.10.2020 08:34 Відповісти
цим зрадникам мордяки вже потрібно розмальовувати
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29.10.2020 15:56 Відповісти
Хай там що, але не варто було це робити.
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29.10.2020 16:04 Відповісти
Чому?
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29.10.2020 16:05 Відповісти
Не треба на осквернених присутністю "опзж" стінах робити трафаретні образи цієї світлої інтелігентної людини. Мабуть йому це не сподобалося б.
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29.10.2020 18:41 Відповісти
***
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа ******* ніч
Пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
І сподівань, і вір, і крові
Синів, що за любов тавровані,
Сто серць, як сто палахкотіть.

Та виростають з личаків,
Із шаровар, з курної хати
Раби зростають до синів
Своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
Земля, рабована віками,
І не скарать тебе душителям
Сибірами і соловками.

Ти ще виболюєшся болем,
Ти ще роздерта на шматки,
Та вже, крута і непокірна,
Ти випросталася для волі,
Ти гнівом виросла. Тепер
Не матимеш од нього спокою,
Йому ж рости й рости, допоки
Не упадуть тюремні двері.

І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасової України птиці -
Слова шугають над Дніпром.
Василь СТУС.
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 1178
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29.10.2020 16:32 Відповісти
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 1337
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29.10.2020 16:33 Відповісти
Можно было не заморачиваться и просто хренами обрисовать (чтоб помнили, кто они на самом деле есть)!
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29.10.2020 16:37 Відповісти
Молодцы, патриоты, поддерживаю!!!
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29.10.2020 16:52 Відповісти
Браво
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29.10.2020 16:53 Відповісти
 
 