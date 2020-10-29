Активістка FEMEN в Одесі догола роздяглася біля будівлі консульства Польщі. ФОТОрепортаж 18+

Представниця руху FEMEN влаштувала оголений протест поруч із будівлею генерального консульства Польської Республіки в Одесі. Таким чином вона протестувала проти того, що в Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

Службовці Нацгвардії спокійно дочекалися закінчення перформансу, лише раз попросивши дівчину не порушувати громадський порядок.

Зрештою, перекинувши через паркан консульства дві вішалки в кольорах національного прапора Польщі, дівчина одяглася і пішла.

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"Ми тут заради польських жінок, щоб підтримати їх у праві на свободу розпоряджатися власним тілом. І нехай земля горить під ногами польського уряду, поки вони не скасують цей закон", - заявила учасниця акції.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 22 жовтня заборонив переривати вагітність через хворобу або дефекти розвитку плоду. З цієї причини в країні робили 98% усіх абортів. Тепер вагітність можна перервати тільки в разі зґвалтування, інцесту або загрози життю і здоров'ю матері.

Заборона викликала багатотисячні протести по всій країні.

29 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного суду потрібно "доопрацювати".

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