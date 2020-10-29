У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кілограмамів кокаїну, розфасованими у кілограмові брикети.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.









