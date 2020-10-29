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У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кілограмамів кокаїну, розфасованими у кілограмові брикети.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

У порту Південний вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ 01
У порту Південний вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ 02
У порту Південний вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ 03
У порту Південний вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ 04
У порту Південний вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ 05
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Топ коментарі
+22
верните обратно, придурки!..
как теперь Бубочка работать сможет?!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2082
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29.10.2020 17:28
+14
Зеля останется без дозы)В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5139
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29.10.2020 17:29
+12
У Зеленского, удары судьбы идут один за другим!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4035
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29.10.2020 17:29
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верните обратно, придурки!..
как теперь Бубочка работать сможет?!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2082
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29.10.2020 17:28 Відповісти
Пусть на ширку переходит.
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29.10.2020 19:28 Відповісти
нет, то главная кондитерская бубочка осталась без агар-агара.
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30.10.2020 21:38 Відповісти
Ну вот не покидало чувство что прет после заморских фруктов, и таки оказался прав.
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29.10.2020 17:28 Відповісти
У Бубочки облом за обломом...
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29.10.2020 17:28 Відповісти
У Зеленского, удары судьбы идут один за другим!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4035
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29.10.2020 17:29 Відповісти
Всё!
Теперь никаких интервью... В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 455
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29.10.2020 17:29 Відповісти
Зеля останется без дозы)В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5139
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29.10.2020 17:29 Відповісти
пожалейте гнусавого наркомана)
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29.10.2020 17:30 Відповісти
не нужно быть созависимым в отношении к наркоману. жалеть не нужно.
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29.10.2020 17:35 Відповісти
"Слугам Канабиса" канабиса мало.
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29.10.2020 17:31 Відповісти
изъяли и отправили на дегустацию в ОП??
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29.10.2020 17:35 Відповісти
Сегодня праздник у ребят )))
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29.10.2020 17:36 Відповісти
А якщл янелох забідіся. В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5237
Чекаємо на швидку реакцію - звільнення винних у "предотвращении контрабандьі" В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9404
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29.10.2020 17:36 Відповісти
как же теперь ОП без кокса то ?
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29.10.2020 17:45 Відповісти
Нужно срочно звонить Баканову!
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29.10.2020 17:49 Відповісти
Народ ответил:- НУЖНО ( см. вопрсы президента ) - сразу привезли!
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29.10.2020 18:03 Відповісти
Хозяин товара парализованный в берлинской больничке , некому порешать, пришлось работать за медали
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29.10.2020 18:12 Відповісти
там,давеча брехунцы продавали порт за дарма и казалы шо воны убыточны.
Аказываеца ещё как убыточны.!!! В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8131
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29.10.2020 18:31 Відповісти
І на чому тепер бубочка буде працювати???
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29.10.2020 18:35 Відповісти
$10 млн В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5379

собачке приз нанеба и в нос чаппи
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29.10.2020 19:00 Відповісти
Американский Госдеп ткнул носом в этот постоянный и безразмерный кокаиновый караван из Азии в Европу через Одесскую таможню Зе как шкодливого щенка в обосцанные тапки. Сколько можно орать в ухо что быть самым крупным в Европе транзитером кокаина это нехорошо
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29.10.2020 20:03 Відповісти
верните нормального главу таможни и проблема пропадёт сама собой...
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29.10.2020 21:06 Відповісти
шой-то очень часто стали находить кокаин из Южной Америки в Одессе... не иначе протежируют какого-то будущего нового главу таможни... и если уже третий раз подряд те парни сдают мелкоту на миллионы, то, назначив своего парнягу, они протянут товар на миллиарды...
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30.10.2020 01:17 Відповісти
В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам. Источник: https://censor.net/ru/p3227976

Яка сумна новина, чому? Тому що там де затримують 50 кг кокаїна, 1 тона може проходити непоміченою (спецально або ні). Ви думаєте деякі депутати що нюхають, квіти чи що (?), а товар для них є завжди у любому місті України У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5034 І де ж ж це він береться, з воздуху чи що?) Хоча тут і кацапський слід є.

Сумненько.
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30.10.2020 01:18 Відповісти
Ну, в этом плане, молодцы хлопцы, сработали. Искренне надеюсь, что это было именно 50 кг, а не 150.
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30.10.2020 08:02 Відповісти
главная кондитерская бубочка осталась без агар-агара.
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30.10.2020 21:40 Відповісти
 
 