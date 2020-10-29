У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В Одесі Служба безпеки України запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кілограмамів кокаїну, розфасованими у кілограмові брикети.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.
Будь ласка, зачекайте...
как теперь Бубочка работать сможет?!
Теперь никаких интервью...
Чекаємо на швидку реакцію - звільнення винних у "предотвращении контрабандьі"
Аказываеца ещё как убыточны.!!!
собачке приз нанеба и в нос чаппи
Яка сумна новина, чому? Тому що там де затримують 50 кг кокаїна, 1 тона може проходити непоміченою (спецально або ні). Ви думаєте деякі депутати що нюхають, квіти чи що (?), а товар для них є завжди у любому місті України І де ж ж це він береться, з воздуху чи що?) Хоча тут і кацапський слід є.
Сумненько.