Білорусь закрила на в'їзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
З цих країн у Білорусь впускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Випускають з Білорусі вільно, але попереджають, що назад люди повернутися не зможуть. Прикордонники на місцях кажуть, що заборона на в'їзд пов'язана з коронавірусом
Про це повідомляє білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.
Про те, що їх не пропускають у Білорусь, читачі порталу стали повідомляти у другій половині дня.
"Всіх охочих з Білорусі випускають. Водіїв і пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд. Водії їхати відмовляються. Деякі пасажири шукають можливість продовжити поїздку", - пише TUT.by.
"На жаль, справді, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, зокрема для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовоєнний стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання слова джерела в Гродненській прикордонгрупі.
Один із читачів повідомив журналістам, що перебуває на кордоні з українського боку на переході "Нова Гута" і намагається в'їхати до Білорусі. За його словами, стоїть вже понад 10 машин, фура і пасажирський автобус з українськими номерами. Його теж не пропускають.
"При цьому з Білорусі машини випускають без проблем. До присутніх людей вийшов представник прикордонного переходу. Він пояснив, що кордон закрито у зв'язку з карантинними заходами. Якими саме - не пояснив. Пропонує або чекати на кордоні, або повертатися назад в Україну", - розповів чоловік.
На кордоні з Латвією водіїв легкового транспорту прикордонники попереджають: "Виїхати зможете, повернутися - ні". Два пункти пропуску на білорусько-латвійському кордоні працюють тільки на виїзд, в'їзд закрито.
На КПП "Кузня" польська сторона повідомила "Белсат", що "зупинено рух автобусів і автомобілів, фури пускають. Через коронавірус. Як довго це все буде - невідомо".
На КПП "Бобровник" поляки порадили "шукати причину у білоруської сторони".
У МЗС Білорусі поки не володіють інформацією про закриття кордону, але у відомстві зазначили, що "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".
У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що "кордон відкрито, літаки прилітають".
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Не видать больше беларусских креветок...
Сябры, значит скоро вас начнут растреливать.
Была надежда на солидарность, здравомыслие, либеральный и демократический курс Украины. Сегодня - разочарование. Укринцы не влияют на политический курс. Олигархические кланы нивелировали гражданский протест. В умах украинцев вата, бред, скрепы, ненависть, злость. Не стоит советоваться, оправдываться, доказывать правоту.
У беларусов свой путь - "соревновательный" с украинцами. Кто быстрее окажется в семье развитых демократических государств.