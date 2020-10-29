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Білорусь закрила на в'їзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

З цих країн у Білорусь впускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Випускають з Білорусі вільно, але попереджають, що назад люди повернутися не зможуть. Прикордонники на місцях кажуть, що заборона на в'їзд пов'язана з коронавірусом

Про це повідомляє білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що їх не пропускають у Білорусь, читачі порталу стали повідомляти у другій половині дня.

"Всіх охочих з Білорусі випускають. Водіїв і пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд. Водії їхати відмовляються. Деякі пасажири шукають можливість продовжити поїздку", - пише TUT.by.

Білорусь закрила на вїзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ 01

"На жаль, справді, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, зокрема для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовоєнний стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання слова джерела в Гродненській прикордонгрупі.

Один із читачів повідомив журналістам, що перебуває на кордоні з українського боку на переході "Нова Гута" і намагається в'їхати до Білорусі. За його словами, стоїть вже понад 10 машин, фура і пасажирський автобус з українськими номерами. Його теж не пропускають.

Білорусь закрила на вїзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ 02

"При цьому з Білорусі машини випускають без проблем. До присутніх людей вийшов представник прикордонного переходу. Він пояснив, що кордон закрито у зв'язку з карантинними заходами. Якими саме - не пояснив. Пропонує або чекати на кордоні, або повертатися назад в Україну", - розповів чоловік.

На кордоні з Латвією водіїв легкового транспорту прикордонники попереджають: "Виїхати зможете, повернутися - ні". Два пункти пропуску на білорусько-латвійському кордоні працюють тільки на виїзд, в'їзд закрито.

Білорусь закрила на вїзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ 03

На КПП "Кузня" польська сторона повідомила "Белсат", що "зупинено рух автобусів і автомобілів, фури пускають. Через коронавірус. Як довго це все буде - невідомо".

На КПП "Бобровник" поляки порадили "шукати причину у білоруської сторони".

У МЗС Білорусі поки не володіють інформацією про закриття кордону, але у відомстві зазначили, що "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".

У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що "кордон відкрито, літаки прилітають".
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Топ коментарі
+30
ГУЛАГ зачиняє двері))
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29.10.2020 17:49
+22
Агония режима Лукашенко.
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29.10.2020 17:49
+17
Всё - граница открыта только мышебратьям.
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29.10.2020 17:53
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Агония режима Лукашенко.
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29.10.2020 17:49 Відповісти
Прийдеться йти на танках, якщо автобуси вже не ходять.
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29.10.2020 17:51 Відповісти
Скорее превращение в кндр.
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29.10.2020 18:01 Відповісти
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 6394
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29.10.2020 17:49 Відповісти
ГУЛАГ зачиняє двері))
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29.10.2020 17:49 Відповісти
Горе то какое
Не видать больше беларусских креветок...
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29.10.2020 17:50 Відповісти
Ну логично. Деверсанты , как известно, ходят только через пункты пропуска...
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29.10.2020 17:51 Відповісти
фигня через росейку можно вьехать . уссатый закрыть границу с москвой не сможет .
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29.10.2020 17:51 Відповісти
Це і на краще. Усілякі телепні накшталт Павла Гриба не будуть там шастати.
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29.10.2020 17:51 Відповісти
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 5128
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29.10.2020 17:52 Відповісти
Всё - граница открыта только мышебратьям.
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29.10.2020 17:53 Відповісти
а их шо, ковид не берет? Они пальцем сделаны?
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29.10.2020 19:13 Відповісти
бело рашский "чекпойнт чарли" скоро начнёт свою работу )
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29.10.2020 17:53 Відповісти
а наш земинистр ниче не слышал про это
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29.10.2020 17:54 Відповісти
шизофрения стремительно прогрессирует . срочно лукадрищенко в палату для буйных .
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29.10.2020 17:54 Відповісти
Безграничная власть превращает человека в мерзкую тварь.
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29.10.2020 17:55 Відповісти
надо было быть слегка неумным чтобы соваться туда если они с парашкой взасос, любого могут схватить и передать парашке
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29.10.2020 17:55 Відповісти
А кого схватили хоть и передали.Или это блабла?
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29.10.2020 18:40 Відповісти
павел гриб например
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29.10.2020 18:44 Відповісти
)) А его не лапти заманили и выкрали?Тогда можно сказать,что Украина тоже пригласила лаптеногих боинг сбить.Детсво Никиты.У вас 73% таких помощников на прикупе козломордых оказалось.
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29.10.2020 18:49 Відповісти
это что-то меняет разве, все равно не стоит ехать туда где лапти могут выкрасть кого угодно. и рассказывай что никто не в курсе был при вашем кгб
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29.10.2020 18:51 Відповісти
У нас десятки тысяч украинцев приезжают ,живут,рабоют и никто не выкрал).Может гриба и придумали лапти для слабодумающих,чтобы клина вбить и посорить Украину и Беларусь.Для слабодумающих самое то.А судя по 73% не далеки от истины.Гриб в сравнении с кацапами медведчуками,шуфричами,ермаками,рабиновичами.....это пыль.А Украина этим рюзьким миром живет и дышит.Бревно в своем глазу совсем не мешает.
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29.10.2020 19:19 Відповісти
так это бревно границы закрыло... )
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29.10.2020 19:22 Відповісти
Он сам закрыл он сам и откроет.Дураку закон не писан.А вот то что зеля творит,могут и от Украины закрыться сами.(
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29.10.2020 20:06 Відповісти
Йди краще хороводи води перед своім омоном , патякаєш про то чого не знаєш , і квіточки не забудь купити на черговий Марш Безпонтових
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29.10.2020 19:39 Відповісти
Ты чего жало сунешь в чужие разговоры игорь с лямкой.Ты в Германии от медведчуков,шуфричей и ермаков........ спрятался и советы даешь из засады?))
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29.10.2020 20:02 Відповісти
Бубочкі варто подумати що українці хороводи не водитимуть і від беркутят Авакова не тікатимуть....
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29.10.2020 17:55 Відповісти
То може він про уе і подумав?
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29.10.2020 18:07 Відповісти
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 9886 .. .. с Кацапстаном лучше закрыли бы границу наглухо - а Бацьку закрыли в буцигарни.. Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 7591
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29.10.2020 17:55 Відповісти
КНДР. Благо вирус под рукой, на него можно списать. А как же "он же невидим", таракан-фюрер?
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29.10.2020 17:59 Відповісти
В кодлане Коломойского кукарекать и работать одно и то же. 29.10.20 11:23 Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"
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29.10.2020 18:01 Відповісти
Он по дипломатическим канал не слышал. Скоро узнает.
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Має бути двостороннє зупинення переміщення громадян, в інших випадках це оголошення розриву дружніх стосунків, або оголошення дипломатичної війни.
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29.10.2020 18:03 Відповісти
- атак хатєлась радіаактівнава бєлава русскава малака...
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Про що ви кажете. Яка радіація? Я нещодавно їхав у приміській електричці з Києва, то бабулі так вихваляти Луку-таракана і білоруське молоко, масло й ковбаси. А коли я запитав їх про радіацію в тому молоці, то одна з них у відповідь покрутила пальцем біля скроні.
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29.10.2020 18:20 Відповісти
З короновірусом те ж саме...релігійна свідомість.
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29.10.2020 18:50 Відповісти
Закукливается сволоч.
Сябры, значит скоро вас начнут растреливать.
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Вы как маленькие. Или просто не привыкли жить с шизиком во главе. Как закрыл так завтра и откроет. И скажет что ему звонил Помпео и испуганно умолял. Или что его не правильно поняли в Погранкомитете. Да что угодно.
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29.10.2020 19:29 Відповісти
В 2014 я был очарован украинской Революцией Достоинства - стал регулярно кроме новостей, просматривать форум Цензора.
Была надежда на солидарность, здравомыслие, либеральный и демократический курс Украины. Сегодня - разочарование. Укринцы не влияют на политический курс. Олигархические кланы нивелировали гражданский протест. В умах украинцев вата, бред, скрепы, ненависть, злость. Не стоит советоваться, оправдываться, доказывать правоту.
У беларусов свой путь - "соревновательный" с украинцами. Кто быстрее окажется в семье развитых демократических государств.
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29.10.2020 20:11 Відповісти
Что тт от аас уж очень сильно смердит рязанскими онучами с тамбовскими лаптями.
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29.10.2020 20:30 Відповісти
Поживем увидим. К слову, у нас аккурат сейчас шизик во главе.
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29.10.2020 20:32 Відповісти
Думаю всё это закончится большой кровью там и не в пользу белорусов :/
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29.10.2020 18:11 Відповісти
В Україні російськомовним це вдалось лише частково.
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29.10.2020 18:58 Відповісти
Похоже что Лука и вправду верит, что беспорядки в Белоруссии организовал Госдеп. И спасибо за компанию с Польшей, Литвой и Латвией
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29.10.2020 18:19 Відповісти
нет худа, без добра, скольким белорусам таракан дает возможность подать на пмж в Европе, по причине, что их обратно не пускают!
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29.10.2020 18:31 Відповісти
Это бацька перед пыней прогнулся, мол он болше передом повернут к лаптестану , чем Тихановская...
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29.10.2020 19:22 Відповісти
Каждый пытается найти какую то логику и смысл в поступках шизофреника. Но ее там по определению. нет. Так и Путак любит делать. Закинет какую нибудь муйню и наслаждается как весь мир гадает. Что же он имел ввиду? А нихера. Понты и хайп.
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29.10.2020 19:26 Відповісти
Типо, Тихановская подпадает под вашу мерку?
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29.10.2020 19:46 Відповісти
Нажрался картохи проросшей, вот и результат. Больной человек, но его не жалко
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29.10.2020 19:30 Відповісти
Каарочи, бацька - в Беларуси, Тихановская - за бугром, каждый гнет по своему, НО шота их роднит... зацените этот Джем - Raga Prana(ФОТО)
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29.10.2020 19:56 Відповісти
ДА НЕ ЛОМАЙТЕ ГОЛОВУ - ЕНТА СЕЛЕДКА "РЖАВАЯ"... протухшая полюбос, а хоть и хайповая... Arno Elias - El Corazon - YouTube
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29.10.2020 20:05 Відповісти
Это не коронавирус, а усатый таракановирус Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 6905
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29.10.2020 20:09 Відповісти
система разрывает себя изнутри. походу недолго осталось, но предстоят веселые деньки
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29.10.2020 21:13 Відповісти
Тю,я думал берлинскую стену снесли,а ее просто перенесли.
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29.10.2020 21:26 Відповісти
сколько они терпилы будут терпеть лукашенко его надо там повесить на дереве ...террориста убийцу захватившего власть терпилы..90процентов ватников терпил...
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30.10.2020 00:23 Відповісти
 
 