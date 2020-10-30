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Білорусь (5970) діти (4406) протест (2250) школа (1826)

Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Батько чотирьох дітей Андрій Осипенко прийшов до гімназії, в якій навчаються троє з них, із плакатом із написом "Ви неймовірні". За версією МВС, він "хвилював дитячі уми".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на TUT.by.

Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". За словами дружини, він хотів підтримати школярів, які виконували білоруськомовні пісні й виступали з акціями протесту на перервах.

У МВС повідомили, що "невідомий із плакатом в руках" хвилював уми дітей "протестними поглядами, зірвав навчальний процес і закликав до участі в масових заходах".

Тепер Андрій Осипенко отримав у суді 15 діб арешту. У нього четверо неповнолітніх дітей, троє вчаться в цій школі.

Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом Ви неймовірні, з яким він прийшов до школи підтримати дітей 01

Сьогодні до будівлі школи прийшли понад сотню батьків дітей, які там навчаються. Вони були обурені тим, що напередодні в гімназію приїжджали співробітники міліції в шоломах та бронежилетах і налякали дітей. Директор навчального закладу Андрій Гоцман пояснив, що спрацювала кнопка тривожної сигналізації. Він сам у цей час перебував на нараді. За його словами, на території гімназії з'явилася "незрозуміла людина з плакатом", тому вахтер мала забезпечити дітям безпеку, тому що не знає всіх батьків у лице.

Після 20 хвилин дискусії директор послався на зайнятість і повернувся в гімназію. Батьки кілька разів прокричали йому: "Ганьба!"

Також на Цензор.НЕТ: Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"
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Топ коментарі
+4
Сказочные ..... (это не детям)
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30.10.2020 15:22
+3
Этот народ никак не может понять , что без майдана витя не увидится с сашей . Да и искать "друзей" на восточной границе не стоит .
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30.10.2020 15:25
+2
Такой херни даже при Николашке Кровавом не было. А ведь его старшие товарищи коллег ***** вместе с детишками и доктором расстреляли глазом не моргнув.
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30.10.2020 15:37
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Сказочные ..... (это не детям)
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30.10.2020 15:22 Відповісти
Этот народ никак не может понять , что без майдана витя не увидится с сашей . Да и искать "друзей" на восточной границе не стоит .
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30.10.2020 15:25 Відповісти
Такой херни даже при Николашке Кровавом не было. А ведь его старшие товарищи коллег ***** вместе с детишками и доктором расстреляли глазом не моргнув.
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30.10.2020 15:37 Відповісти
формулировка мвд невероятно будоражит мою психику. В какой нездоровой стране я живу...
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30.10.2020 15:38 Відповісти
Переходим на землетрясение в Турции и Греции...РАБссия взорвала ядерный заряд на Кавказе...
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30.10.2020 15:40 Відповісти
Спитак... Ленинакан помните?
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30.10.2020 15:41 Відповісти
Там было 10 человек из сотен которые учатся в гимназии. Из этих 10 трое дети этого человека.
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30.10.2020 16:03 Відповісти
Перевирания. Более сотни родителей детей, которые там учатся пришли не от возмущения, а для того чтобы узнать, что произошло в гимназии где учатся их дети. Естественная реакция родителей при таких событиях.
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30.10.2020 16:07 Відповісти
БЕЛАРУСЬ ГОТОВЯТ К ОККУПАЦИИ


Белоруссия «временно» ограничила въезд на свою территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram. Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах». Што-што, серьезно? Почему тогда граница осталась открытой с Россией, что входит в мировой ТОП-5 стран с самой сложной эпидемической обстановкой.

Когда мы говорим, что уже третий месяц происходит ползучее присоединение Беларуси к России, многие отмахиваются: мол, беларусы однозначно не примут «русский мир», донбасизация страны невозможна, так же как и аншлюс по крымскому образцу. Люди уже почувствовали вкус свободы, осознали себя, как нация…

Еще раз вынуждены повторить: никто не собирается захватывать Беларусь силами зеленых человечков без знаков различия и в приказном порядке обменивать паспорта на российские. Вы сами, добровольно поменяете их, как абхазы, чтобы получать «пенсию от Путина». Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей - Цензор.НЕТ 9106
И денежной единицей станет российский рубль, как в Абхазии. Армия Беларуси войдет в состав российской, как абхазские вооруженные силы. Выборами в стране будут руководить из российского посольства, как в Абхазии. Бюджет будет наполняться за счет российских дотаций, как в Абхазии. Что останется от белорусского суверенитета? У Абхазии хотя бы есть граница с Россией. У Беларуси с Россией уже нет. По факту пограничный режим с РБ устанавливают в Кремле.
Интеграция идет полным ходом. Лукашенко - это путинский наместник на переходный период. И для России он очень удобен: пусть принимает на себя весь негатив, пусть становится козлом отпущения. Пусть массы увлеченно свергают диктатора, пусть все внимание будет сконцентрировано на омерзительной усатой роже. А под шумок диктатор со своим «старшим братом» технично пришвартовывает страну к РФ.
Кстати, про переход «союзного государства» к единой валюте и единому эмиссионному центру (он будет располагаться отнюдь не в Минске, как предполагалось лет 15 назад) - это не просто наше предположение. Это уже текущий процесс. Недавно много шума наделал слив в телеграм-каналы данных о закупках фабрикой Гознака в Москве громадных объемов бумаги и краски. Зачем?
А вот зачем (): Лукашенко уже анонсировал о переходе на российскую систему налогового учета и российское программное обеспечение. Лично российский премьер-министр приезжал продавливать это ноу-хау, отдающее белорусские налоги под контроль московских «сисадминов». Переход на иностранные «оккупационные марки» - естественный и совершенно неизбежный шаг.
Оккупация будет ползучей, но это будет оккупация.
#интеграция #финансы #налоги #коронавирус
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30.10.2020 17:32 Відповісти
У нас уже 26 лет говорят что Лукашенко отдает Беларусь мосКОВИИ. И что вот-вот отдаст. Но до сих пор государственность Беларуси полноценна.
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31.10.2020 00:03 Відповісти
В каком месте она полноценна? Когда на 80% экономика завязана на РФ и ментально большинство населения крымнаши и путенпомоги - формальной аннексии и не требуется
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31.10.2020 17:26 Відповісти
ВДУМАЙТЕСЬ !!

Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi".



Білоруська революція перейшла з рук студентів у руки учнів !!!Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей - Цензор.НЕТ 83
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30.10.2020 17:37 Відповісти
 
 