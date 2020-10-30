Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Батько чотирьох дітей Андрій Осипенко прийшов до гімназії, в якій навчаються троє з них, із плакатом із написом "Ви неймовірні". За версією МВС, він "хвилював дитячі уми".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на TUT.by.
Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". За словами дружини, він хотів підтримати школярів, які виконували білоруськомовні пісні й виступали з акціями протесту на перервах.
У МВС повідомили, що "невідомий із плакатом в руках" хвилював уми дітей "протестними поглядами, зірвав навчальний процес і закликав до участі в масових заходах".
Тепер Андрій Осипенко отримав у суді 15 діб арешту. У нього четверо неповнолітніх дітей, троє вчаться в цій школі.
Сьогодні до будівлі школи прийшли понад сотню батьків дітей, які там навчаються. Вони були обурені тим, що напередодні в гімназію приїжджали співробітники міліції в шоломах та бронежилетах і налякали дітей. Директор навчального закладу Андрій Гоцман пояснив, що спрацювала кнопка тривожної сигналізації. Він сам у цей час перебував на нараді. За його словами, на території гімназії з'явилася "незрозуміла людина з плакатом", тому вахтер мала забезпечити дітям безпеку, тому що не знає всіх батьків у лице.
Після 20 хвилин дискусії директор послався на зайнятість і повернувся в гімназію. Батьки кілька разів прокричали йому: "Ганьба!"
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Белоруссия «временно» ограничила въезд на свою территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram. Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах». Што-што, серьезно? Почему тогда граница осталась открытой с Россией, что входит в мировой ТОП-5 стран с самой сложной эпидемической обстановкой.
Когда мы говорим, что уже третий месяц происходит ползучее присоединение Беларуси к России, многие отмахиваются: мол, беларусы однозначно не примут «русский мир», донбасизация страны невозможна, так же как и аншлюс по крымскому образцу. Люди уже почувствовали вкус свободы, осознали себя, как нация…
Еще раз вынуждены повторить: никто не собирается захватывать Беларусь силами зеленых человечков без знаков различия и в приказном порядке обменивать паспорта на российские. Вы сами, добровольно поменяете их, как абхазы, чтобы получать «пенсию от Путина».
И денежной единицей станет российский рубль, как в Абхазии. Армия Беларуси войдет в состав российской, как абхазские вооруженные силы. Выборами в стране будут руководить из российского посольства, как в Абхазии. Бюджет будет наполняться за счет российских дотаций, как в Абхазии. Что останется от белорусского суверенитета? У Абхазии хотя бы есть граница с Россией. У Беларуси с Россией уже нет. По факту пограничный режим с РБ устанавливают в Кремле.
Интеграция идет полным ходом. Лукашенко - это путинский наместник на переходный период. И для России он очень удобен: пусть принимает на себя весь негатив, пусть становится козлом отпущения. Пусть массы увлеченно свергают диктатора, пусть все внимание будет сконцентрировано на омерзительной усатой роже. А под шумок диктатор со своим «старшим братом» технично пришвартовывает страну к РФ.
Кстати, про переход «союзного государства» к единой валюте и единому эмиссионному центру (он будет располагаться отнюдь не в Минске, как предполагалось лет 15 назад) - это не просто наше предположение. Это уже текущий процесс. Недавно много шума наделал слив в телеграм-каналы данных о закупках фабрикой Гознака в Москве громадных объемов бумаги и краски. Зачем?
А вот зачем (): Лукашенко уже анонсировал о переходе на российскую систему налогового учета и российское программное обеспечение. Лично российский премьер-министр приезжал продавливать это ноу-хау, отдающее белорусские налоги под контроль московских «сисадминов». Переход на иностранные «оккупационные марки» - естественный и совершенно неизбежный шаг.
Оккупация будет ползучей, но это будет оккупация.
#интеграция #финансы #налоги #коронавирус
Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi".
Білоруська революція перейшла з рук студентів у руки учнів !!!