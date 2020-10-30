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Місто Барда в Азербайджані обстрілювали забороненими касетними бомбами виробництва РФ, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Обстріл міста Барда в Азербайджані, внаслідок якого загинула 21 людина, був здійснений забороненими касетними бомбами виробництва Російської Федерації.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів американського видання The Vice, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Широко заборонені касетні боєприпаси російського виробництва були використані під час нападу на житлові райони в місті Барда, Азербайджан, внаслідок чого загинула 21 особа", - йдеться в публікації.

Журналісти The Vice стверджують, що протягом кількох годин після обстрілу виявили залишки суббоєприпасів від снарядів "Смерч". Вони також зафіксували невеликі круглі воронки в землі, що вказує на використання суббоєприпасів у місцях попадання снарядів, в тому числі на території лікарні та у дворах житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша

Експерти Amnesty International з кризового реагування перевірили фотографії, зроблені репортерами Vice, та ідентифікували фрагменти касетних боєприпасів 9N235 від російських ракет 9М55 "Смерч".

"Amnesty International вперше засвідчила використання Вірменією заборонених касетних бомб у поточному нагорно-карабахському конфлікті після нападу на місто Барда в Азербайджані", - повідомляється на сайті організації.

Як відомо, касетні боєприпаси є зброєю невибіркової дії, і тому їх використання при будь-яких обставинах заборонено Міжнародним гуманітарним правом. Ця зброя також заборонена на міжнародному рівні Конвенцією з касетних боєприпасів - міжнародним договором, підтриманим більш ніж 100 державами світу.

Міністерство оборони Вірменії назвало брехнею заяву Баку про удар по місту Барда "Смерчем".

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Місто Барда в Азербайджані обстрілювали забороненими касетними бомбами виробництва РФ, - ЗМІ 01
Місто Барда в Азербайджані обстрілювали забороненими касетними бомбами виробництва РФ, - ЗМІ 02
Місто Барда в Азербайджані обстрілювали забороненими касетними бомбами виробництва РФ, - ЗМІ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Война - это всегда плохо , а ещё хуже , когда гнилая раша подливает масло в огонь войны , и при этом говорит , что "там нас нет" . Подло и трусливо .
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30.10.2020 15:39
+21
Фронт прорван, Азербайджанская армия не сегодня-завтра возьмет Красный Базар, Азербайджанские ДРГ уже шарятся вокруг Шуши. Воевать армяне не могут, но зато обстреливают мирное население Азербайджана. Картина ясна - Армия воюет с террористами.
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30.10.2020 16:03
+13
Це свинорилий лаптєног.
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30.10.2020 15:44
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Сторінка 2 з 2
Есть видео, на котором кассетные боеприпасы сыпятся и разрывается на улицах армянского города Степанакерт. Кассетные боеприпасы так же российского производства. Обстрелы городов с обоих сторон российским оружием.
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31.10.2020 01:55 Відповісти
Рашка могла бы за один день прекратить войну, если бы захотела, ведь 80% оружия у обеих сторон - российского производства. Не хочет ссорится с турками, да и в Армении власть поменялась. Раньше были пророссийские у власти люди, а сейчас- более демократический, смотрят на Европу и Америку. Азербайджан с Турцией удачное время выбрали для нападения на армян, Рашка - не довольна новым армянский руководством.
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31.10.2020 02:00 Відповісти
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