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зерно (1235) податки (1496) Одеська область (2492) СБУ (10039)

Підприємець на Одещині ухилявся від сплати податків під час експорту зерна за кордон, держбюджет недоотримав понад 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, організував оборудку одеський підприємець. Для прикриття незаконної діяльності він заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно комерсант закуповував за готівку у місцевих виробників сільгосппродукції та без відображення у податковій звітності постачав іноземним фірмам.

У такий спосіб через незаконні оборудки державний бюджет недоотримав понад 4 мільйони гривень обов’язкових платежів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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Підприємець на Одещині ухилявся від сплати податків під час експорту зерна за кордон, держбюджет недоотримав понад 4 млн грн, - СБУ 01
Підприємець на Одещині ухилявся від сплати податків під час експорту зерна за кордон, держбюджет недоотримав понад 4 млн грн, - СБУ 02
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Колядовальщии пишли
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30.10.2020 16:32 Відповісти
А почему СБУ не контролирует качество уборки общественных туалетов?
Оно ж на все руки (кроме прямых обязанностей конечно же)...
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30.10.2020 16:46 Відповісти
БЛД, больше нечем СБУ заниматься?!!! Это железно дело фискалов и судебных разбирательств...
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30.10.2020 18:08 Відповісти
Я не пойму, неуплата налогов - в компетенции СБУ? Когда они они будут заниматься по прямому назначению? В 2014 году занимались бы безопасностью и не было такого. Нужна срочная реформа СБУ, никакого экономического сектора, к слову СОВСЕМ.
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30.10.2020 22:12 Відповісти
Цікаво: де він брав стільки готівки?
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30.10.2020 23:41 Відповісти
 
 