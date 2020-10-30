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Київська область (3133) Васильків (71) ОТГ (116)

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Київській області Васильківський міськрайонний суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів місцевих виборів на кількох дільницях недійсними.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 01

Під будівлею суду зібралися два мітинги. Один - на підтримку самовисуванця на пост мера Васильківської ОТГ Наталії Баласинович, яка, за результатами першого підрахунку бюлетенів, перемагає.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 02

Інший - проти Баласинович.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 03
Фото: Цензор.НЕТ.

Баласинович розповіла Цензор.НЕТ, що мітинг "слуг народу" є проплаченим, а половина присутніх не є місцевими.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 04
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 05
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 06
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 07
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 08
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 09
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 10
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 11
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 12

"Звичайно, вони (Слуга народу. - Ред.) не можуть змиритися з тим, що проста самовисуванка перемогла з таким величезним розривом. Вони намагаються зараз просто способом поліцейського свавілля, тиснуть на правоохоронців, які втручаються прямо у виборчий процес, виконують всі замовлення Дубінського, залякують членів ДВК. ​​Таким чином вони думають спотворити результати. Але я впевнена, що нічого не вийде. Друзі, різниця голосів - 1,5 тисячі. Всі бюлетені є, давайте їх винесемо в центр міста, привеземо всі центральні телеканали України і перерахуємо разом із президентом, міністром МВС. Не треба говорити, що у нас тут щось не так", - сказала Баласинович.

Учасники мітингу від "слуг народу" відмовилися коментувати кореспонденту Цензор.НЕТ, чому вийшли на мітинг.

Окремі представники коротко пояснили, що Баласинович нібито фальсифікує вибори і всі докази цього є у поліції.

Читайте також: Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач
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Топ коментарі
+17
Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
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30.10.2020 16:47
+9
6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

так ось ти яка, зелена діджиталізація
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30.10.2020 16:49
+9
Дубинского на кол !!!!!
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30.10.2020 16:53
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ось це вирок
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30.10.2020 16:42 Відповісти
Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
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30.10.2020 16:47 Відповісти
Обісраться один раз і по крупному.
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30.10.2020 17:10 Відповісти
Перший Майдан теж був після аналогічної "поразки", коли голоси тупо вкрали. То краще ти вже мовчи.
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31.10.2020 00:14 Відповісти
6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

так ось ти яка, зелена діджиталізація
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30.10.2020 16:49 Відповісти
уроды продули теперь мкхлюют.

И вот зачем уродам нужен ручной суд)
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30.10.2020 16:50 Відповісти
Дубинского на кол !!!!!
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30.10.2020 16:53 Відповісти
ахахахаха))))зесрань уже совсем опупела от разгромного проиграша
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30.10.2020 16:53 Відповісти
Так, скуповувати голоси Баласинович навчилась не погано, але чогось її постійно на цьому ловлять. Виховання БППшної "Солідарності" відчувається...
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31.10.2020 00:18 Відповісти
а якщо суд не задовольнить позов дубинського - зеленське цей суд розпустить. тож яким буде рішення суду?
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30.10.2020 16:56 Відповісти
Я до сьогодні не розумію якому народу слугують ці зелені слуги - недомки. У них що не день то новий просер і не один.
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30.10.2020 16:59 Відповісти
Вони слугують тим недоумкам, які за ніх галасавалі- дєлают іх вмєстє! Как могут...
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30.10.2020 17:01 Відповісти
Сиди там у Занзібарі і не лізь у справи Васильківа.
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31.10.2020 00:19 Відповісти
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9859
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30.10.2020 17:02 Відповісти
Доречі, кандидат від слуг пан Шевченко був дуже вихованою людиною. Про нього були гарні відгуки від його працівників. Проте після початку спілкування з дубінським людину наче підмінили...
Висновок: не спілкуйтесь із дубінським, не пов'язуйте себе із його іменем.
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30.10.2020 17:08 Відповісти
Кто-то вообще поверит, что самовыдвиженка на пост мэра могла подтасовать результаты выборов, когда рычаги влияния на избирком у Бениного слуги (бородатой Дубины), еще и из провластной партии, гораздо мощнее. Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9554
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30.10.2020 17:08 Відповісти
Уборщица выиграла выборы и уволилась Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 7377
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30.10.2020 17:22 Відповісти
Ця "проста самовисуванка" (а за сумісництвом голова Васильківської районної ради) засвітилась ще на виборах до ВР, коли збирала всіх голів місцевих ОТГ і тупо їх підкупала. Цього разі їй це вдалося.
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31.10.2020 00:10 Відповісти
Це той Васильків, біля якого Київ? Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 6447 Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9437
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30.10.2020 17:12 Відповісти
Київ це передмістя Василькова . Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 762 .
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30.10.2020 18:22 Відповісти
 
 