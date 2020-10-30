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Вінницька область (749) ліс (448) Міноборони (5286) СБУ (10039)

Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України задокументувала у Вінницькій області факти незаконної вирубки лісових насаджень на території, що належить Міністерству оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними попереднього розслідування, посадові особи військового лісгоспу, в тому числі головний інженер, налагодили схему нелегального продажу цінних порід дерев території відомчого об'єкта. Для проведення схеми фігуранти вносили недостовірні відомості в звітній документації щодо кількості та санітарного стану деревини. Невраховану лісосировину вони реалізовували представникам місцевих комерційних структур.

Встановлено, що протиправна діяльність посадових осіб призвела до збитків держбюджету на суму понад 260 тис. гривень.

Зараз головному інженеру лісництва і його підлеглому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

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Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ 01
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ 02
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ 03
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ 04
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ 05
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Хіба лише там, і так мало мільярди доларів щороку по всіх лісництвах України.
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30.10.2020 16:52 Відповісти
Та ви шо??? А в інших місцях все ок ???
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30.10.2020 16:56 Відповісти
Шо за «военное лесничество»?
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30.10.2020 17:00 Відповісти
это как спецлесгосп хз нах они нужны только воруют твари
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30.10.2020 17:06 Відповісти
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3873
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30.10.2020 17:01 Відповісти
пора уволить лесника какого-то
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30.10.2020 17:03 Відповісти
новина так собі...без родзинки
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30.10.2020 17:05 Відповісти
 
 