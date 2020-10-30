Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала у Вінницькій області факти незаконної вирубки лісових насаджень на території, що належить Міністерству оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними попереднього розслідування, посадові особи військового лісгоспу, в тому числі головний інженер, налагодили схему нелегального продажу цінних порід дерев території відомчого об'єкта. Для проведення схеми фігуранти вносили недостовірні відомості в звітній документації щодо кількості та санітарного стану деревини. Невраховану лісосировину вони реалізовували представникам місцевих комерційних структур.

Встановлено, що протиправна діяльність посадових осіб призвела до збитків держбюджету на суму понад 260 тис. гривень.

Зараз головному інженеру лісництва і його підлеглому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємець на Одещині ухилявся від сплати податків під час експорту зерна за кордон, держбюджет недоотримав понад 4 млн грн, - СБУ. ФОТО









