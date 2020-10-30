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Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Рік такий...

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гніздо корупції

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

...але найбільш корумпований

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Якось так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвав п'ять кроків для виходу з конституційної кризи в Україні. ВIДЕО

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Думка народу

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Очікування і реальність

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нові запитання

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

ЇЖ ... ТЕ)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Стратегія боротьби з COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Буває...

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Десь у "Шаріте"

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Скоро...

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Топ коментарі
+44
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2110
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30.10.2020 23:56
+35
Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6624
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30.10.2020 22:52
+32
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6341
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30.10.2020 23:37
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Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6624
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30.10.2020 22:52 Відповісти


Ольга Рев

Ось уже мудрий нарід пропонує Зє ввести в Україні режим надзвичайної ситуації на 1-2 роки, щоб створити конституційну комісію і прозоро обрати суддів КСУ.
Як вам таке?

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6431
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30.10.2020 23:00 Відповісти
Наш сонцесяйний гетьман диктатором стануть?
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30.10.2020 23:03 Відповісти
не а...напалечной перчаткой коломойшы
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30.10.2020 23:07 Відповісти
Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4192
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30.10.2020 23:09 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 130
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30.10.2020 23:17 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9672
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30.10.2020 23:17 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3577
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30.10.2020 23:43 Відповісти
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів.Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?
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30.10.2020 23:33 Відповісти
Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:33 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6341
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30.10.2020 23:37 Відповісти
а почему ты не купил газ летом, когда он стоил 2 грн?
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31.10.2020 07:20 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9903
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30.10.2020 23:55 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2110
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30.10.2020 23:56 Відповісти
А про ворога, i все таке, нi слова? ВСЕ? КСУ, Зеленский.....
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31.10.2020 00:33 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8354
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31.10.2020 01:39 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8131
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31.10.2020 08:47 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 46
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31.10.2020 09:40 Відповісти
Точно. На этом форуме наверное большинство))
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31.10.2020 16:47 Відповісти
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6948
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31.10.2020 10:19 Відповісти
Там вместо белого наконечника должен быть такой, каким он по клавишам стучал!
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31.10.2020 14:30 Відповісти
 
 