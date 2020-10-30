Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Рік такий...
Гніздо корупції
...але найбільш корумпований
Якось так...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвав п'ять кроків для виходу з конституційної кризи в Україні. ВIДЕО
Думка народу
Очікування і реальність
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Нові запитання
ЇЖ ... ТЕ)
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Стратегія боротьби з COVID-19
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Буває...
Десь у "Шаріте"
Скоро...
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Ольга Рев
Ось уже мудрий нарід пропонує Зє ввести в Україні режим надзвичайної ситуації на 1-2 роки, щоб створити конституційну комісію і прозоро обрати суддів КСУ.
Як вам таке?
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів.Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?